ONLINE: Austria - Baník, hosté hájí těsný náskok, v sestavě jsou Holzer či Kohút

Ostravský kouč Pavel Hapal do hry posílá následující jedenáctku: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Boula, Rigo, Holzer - Kohút, Prekop, Šín.
Úvodní zápas v Ostravě byl pořádně divoký. Austria rychle vedla, Baník ještě do přestávky otočil a krátce po změně stran zvyšoval Holzer na 3:1, jenže rakouský soupeř poté zvládl srovnat. Alespoň těsný náskok do odvety zařídil ostravskému celku Prekop.
Vítěz dvojutkání se utká s lepším z dvojice Celje - Lugano, velmi pravděpodobně to však bude slovinský celek, který první zápas venku ovládl vysoko 5:0.
Radlinger – Ranftl, Plavotic, Wiesinger, Guenouche – Barry, Fischer (C), Lee – Eggestein, Fitz, Malone
Wedl, Kos – Pazourek, Maybach, Botic, Sarkaria, Saljic, Raguž, Schablas, Radonjic, Ndukwe
Budínský – Tiéhi, Frýdek, Látal, Kpozo, Lischka, Zlatohlávek, Owusu, Munksgaard, Šehić, Rusnák, Almási
Rozhodčí: Xhaja – Zalla, Ganci (vš. ALB)