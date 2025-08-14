ONLINE: Austria - Baník, hosté hájí těsný náskok, v sestavě jsou Holzer či Kohút

Ostravští fotbalisté hrají ve Vídni proti domácí Austrii o postup do závěrečného předkola Konferenční ligy. V prvním utkání zvítězili 4:3, sledujte duel od 21 hodin v podrobné online reportáži.

Michal Frydrych z Baníku brání míč před Senelem Saljicem z Austrie. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ostravský kouč Pavel Hapal do hry posílá následující jedenáctku: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Boula, Rigo, Holzer - Kohút, Prekop, Šín.

Úvodní zápas v Ostravě byl pořádně divoký. Austria rychle vedla, Baník ještě do přestávky otočil a krátce po změně stran zvyšoval Holzer na 3:1, jenže rakouský soupeř poté zvládl srovnat. Alespoň těsný náskok do odvety zařídil ostravskému celku Prekop.

Vítěz dvojutkání se utká s lepším z dvojice Celje - Lugano, velmi pravděpodobně to však bude slovinský celek, který první zápas venku ovládl vysoko 5:0.

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 21:00
FK Austria Vídeň FK Austria Vídeň : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
Sestavy:
Radlinger – Ranftl, Plavotic, Wiesinger, Guenouche – Barry, Fischer (C), Lee – Eggestein, Fitz, Malone
Sestavy:
Holec – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút, Šín – Prekop
Náhradníci:
Wedl, Kos – Pazourek, Maybach, Botic, Sarkaria, Saljic, Raguž, Schablas, Radonjic, Ndukwe
Náhradníci:
Budínský – Tiéhi, Frýdek, Látal, Kpozo, Lischka, Zlatohlávek, Owusu, Munksgaard, Šehić, Rusnák, Almási

Rozhodčí: Xhaja – Zalla, Ganci (vš. ALB)

Nejčtenější

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

14. srpna 2025  19:47,  aktualizováno  19:53

Sinjavskij nefauloval, může hrát. Komise naopak potrestala faul na Provoda

Fotbalista Bohemians 1905 Vlasij Sinjavskij nebude za vyloučení ve víkendovém utkání 4. kola první ligy proti Jablonci potrestaný. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zastavila s estonským...

14. srpna 2025  18:11,  aktualizováno  18:35

Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

Byli kousek od prvotřídní senzace. V italském Udine dokonale zaskočili favorizované PSG a ještě na startu 85. minuty vedli 2:0. Jenže pak si fotbalisté Tottenhamu nechali dát dva góly a nezvládli ani...

14. srpna 2025  14:05

Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Premium

Po cestě do evropských pohárů jsou to přinejmenším neobvyklé zastávky. Věděli jste třeba, že z kazachstánského Aktobe, kde hráli sparťané ještě v červenci, doletíte zhruba stejně rychle do Prahy jako...

14. srpna 2025

Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Premium

Na tréninku v Arménii ještě pečlivě kontroloval a rovnal ve vápně žluté figuríny, nutnou pomůcku při nacvičování standardních situací. Nemyslete si, že nový sparťanský specialista Jack Wilson celé...

14. srpna 2025

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

Fotbalisté Paris St. Germain získali další evropskou trofej. Vítězové Ligy mistrů v Superpoháru UEFA udolali Tottenham, když po základní hrací době platil stav 2:2 a penalty Pařížané zvládli 4:3....

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  23:38

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy....

13. srpna 2025  19:30

I z takových zápasů se učíme, podotkl Priske před odvetou. Karabcovi drží palce

Od našeho zpravodaje v Arménii Na příjezdové cestě, kterou blokují přeložené náklaďáky, se válejí kameny z nedalekého staveniště. Zanedlouho hned vedle miniaturního fotbalového stadionku v Jerevanu vyroste několikapatrová vila s...

13. srpna 2025  18:18

Hložek si při tréninku zlomil člunkovou kost na noze, čeká ho operace

Český fotbalista Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v noze a čeká ho operace. Třiadvacetiletý hráč Hoffenheimu bude delší dobu mimo hru, přesnou délku...

13. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:53

