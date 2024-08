Baník - Kodaň 1:0, na penalty 1:2, manko domácí smazali do půle, pak čtyři střelci nedali

Fotbalisté ostravského Baníku nakonec v odvetě třetího předkola Konferenční ligy parádní výkon k postupu nedotáhli. Proti Kodani smazali manko z úvodního duelu už do poločasu, pak už gól včetně prodloužení nepadl. V penaltovém rozstřelu selhali čtyři ostravští exekutoři, soupeř dva pokutové kopy proměnil a postupuje do play off.