ONLINE: Baník - Austria, v útoku tentokrát Šína s Prekopem doplní Kohút

Autor:
Sledujeme online   17:20
V Evropské lize jim to nevyšlo, tak se fotbalisté ostravského Baníku pokusí kvalifikovat alespoň do té Konferenční. V úvodním zápase 3. předkola hrají doma s Austrií Vídeň, utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Erik Prekop slaví ostravský gól. | foto: ČTK

Baník na rozdíl od minulé sezony vstoupil do kvalifikace o Evropskou ligu, nestačil ale hned na prvního soupeře – Legii Varšava. Doma sice uhrál nadějnou remízu 2:2, ale venku po bojácném výkonu padl 1:2. Buchta navíc v závěru zahodil pokutový kop.

Oproti zápasu s Legií udělal kouč Pavel Hapal jednu změnu v sestavě, v útoku hraje místo mladého Látala Kohút.

Takhle vypadá základní jedenáctka Baníku: Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút, Prekop, Šín.

Austria Vídeň si ve 2. předkole poměrně jednoznačně poradila s gruzínským týmem Spaeri (2:0 a 5:0). Jak si povede proti českému zástupci?

Odveta je na programu za týden ve Vídni. Vítěz dvojutkání narazí na lepšího z dvojice Lugano - Celje.

Konferenční liga
3. předkolo 7. 8. 2025 18:30
FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava : FK Austria Vídeň FK Austria Vídeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút, Šín – Prekop.
Sestavy:
Sahin-Radlinger – Ranftl, Wiesinger, Dragovic, Guenouche – Barry, Fischer, Lee – Malone, Fitz, Eggestein.

Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (SWE)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

3. předkolo

Fredrikstad FK vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
7.8. 18:00
  • 3.90
  • 3.68
  • 1.87
Lincoln Red Imps vs. Noah Armavir //www.idnes.cz/sport
7.8. 18:00
  • 4.62
  • 3.70
  • 1.73
CFR Kluž vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
7.8. 18:30
  • 5.23
  • 3.56
  • 1.68
AEK Larnaka vs. Legia Varšava //www.idnes.cz/sport
7.8. 18:30
  • 2.49
  • 3.18
  • 2.85
BK Häcken vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
7.8. 19:00
  • 2.67
  • 3.57
  • 2.43
PAOK Soluň vs. RZ Pellets Wolfsberger AC //www.idnes.cz/sport
7.8. 19:30
  • 1.45
  • 4.45
  • 6.64
Panathinaikos Atény vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
7.8. 20:00
  • 2.87
  • 3.32
  • 2.40
HŠK Zrinjski Mostar vs. Breidablik //www.idnes.cz/sport
7.8. 20:00
  • 1.56
  • 3.96
  • 5.77
Servette Ženeva vs. FC Utrecht //www.idnes.cz/sport
7.8. 20:30
  • 4.09
  • 3.95
  • 1.77
FCSB vs. KF Drita //www.idnes.cz/sport
7.8. 20:30
  • 1.34
  • 4.79
  • 9.11
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

2. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosty spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Fotbalové přestupy ONLINE: Dúbravka míří za Hladkým, Šeško novou posilou United

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

7. srpna 2025  17:55

Dusno v Barceloně. Ter Stegen nesouhlasí s lékařskou zprávou, klub mu sebral pásku

Barcelona dočasně odebrala brankáři Marcu-Andrému Ter Stegenovi kapitánskou pásku. Dál tak graduje spor mezi klubem a německým gólmanem, který odmítá odsouhlasit lékařskou zprávu o svém zranění....

7. srpna 2025  17:47

ONLINE: Baník - Austria, v útoku tentokrát Šína s Prekopem doplní Kohút

Sledujeme online

V Evropské lize jim to nevyšlo, tak se fotbalisté ostravského Baníku pokusí kvalifikovat alespoň do té Konferenční. V úvodním zápase 3. předkola hrají doma s Austrií Vídeň, utkání má výkop v 18.30 a...

7. srpna 2025  17:20

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

7. srpna 2025  16:09,  aktualizováno  16:54

Devět hráčů z PSG, Messi i Ronaldo opět chybí. Jak vypadá nominace na Zlatý míč

V nominaci na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa podruhé za sebou není ani jedna z hvězd a rekordmanů ankety Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ve finálové třicítce figuruje devět hráčů z týmu...

7. srpna 2025  16:13

Spartu čeká odveta s Araratem na menším stadionu. Kvůli koncertu Jennifer Lopez

Nikoli Stadion republiky Vathena Sargsjana pro 14 tisíc diváků, ale skromný areál pro patnáct stovek fanoušků, který je součástí jerevanské fotbalové akademie. Odveta Sparty s Araratem-Armenie se...

7. srpna 2025  15:22

Před lety se sešli v Liberci. A teď znovu v Burnley. Dúbravka v týmu doplní Hladkého

Český brankář Václav Hladký má v anglickém Burnley nového konkurenta. Do týmu nováčka Premier League přichází slovenský gólman Martin Dúbravka. Oba se před devíti lety sešli v jednom týmu Slovanu...

7. srpna 2025  14:37

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion...

7. srpna 2025

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

7. srpna 2025  10:15

Brněnské derby je vyprodané. Děti z dresů svlékat nebudeme, přislíbil domácí Artis

S dvoudenním předstihem se vyprodala páteční fotbalová bitva o Brno, druholigová řež mezi Artisem a Zbrojovkou se odehraje v osmitisícové kulise. Ačkoliv policie vyhodnotila zápas 5. kola Chance...

7. srpna 2025  9:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Záhadný soupeř fotbalové Sparty. Bohatý šéf Araratu-Armenie sedí ve vězení

Možná taky lehce tápete. S kým že to ta Sparta vlastně večer hraje? Tým z Arménie, Ararat v názvu, sídlí v Jerevanu. Tak tedy Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista...

7. srpna 2025  9:17

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

7. srpna 2025  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.