ONLINE: Ararat - Sparta, v základu Milla i Kofod, Vydra hraje na stoperu

Miloslav Novák
Sledujeme online   16:48
Od našeho zpravodaje v Arménii - Mají pohodlný náskok 4:1, takže do Jerevanu přiletěli splnit povinnost. Sparťanští fotbalisté hrají odvetu 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Arménie, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťané slaví trefu Patrika Vydry (čelem). | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vzhledem k výsledku z prvního utkání se daly očekávat změny v sestavě. Trenér Brian Priske se nakonec rozhodl pro následující jedenáctku: Vindahl – Vydra, Ševínský, Uchenna – Kadeřábek, Sadílek, Kofod Andersen, Ryneš – Rrahmani, Milla, Haraslín.

Sparťané před týdnem v Praze sice rychle prohrávali, ale zápas zvládli ještě v první půli otočit zásluhou Vydry s Kairinenem, po změně stran se pak trefili ještě Kucha a Birmančevič.

I díky tomu mají sparťané nakročeno do play off Konferenční ligy. Stačí jim zvládnou odvetu, která se hraje v AFF Technical Center Academy. To má kapacitu necelých 15 stovek diváků a zápas se tam narychlo přesouval teprve minulý týden, jelikož původně uvažovaná aréna Vathena Sargsjana má po nedávném koncertě Jennifer Lopez nezpůsobilý trávník.

Pokud Sparta postoupí, utká se s lepším z dvojice Beitar Jeruzalém – FC Riga. Blíže k postupu má lotyšský celek, který v prvním utkání zvítězil 3:0.

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 18:00
Ararat-Armenia Jerevan Ararat-Armenia Jerevan : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kačevski – Putilin, Idrizi (MKD)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Astana vs. LausanneFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Astana vs. Lausanne //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 2.80
  • 3.30
Kuopio vs. RFS RigaFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Kuopio vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.40
  • 2.70
Ararat-Armenia vs. SpartaFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Ararat-Armenia vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
14. 8. 18:00
  • 3.53
  • 4.10
  • 1.94
Midtjylland vs. FredrikstadFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Midtjylland vs. Fredrikstad //www.idnes.cz/sport
14. 8. 18:00
  • 1.46
  • 4.84
  • 5.68
Sabah Baku vs. LevskiFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Sabah Baku vs. Levski //www.idnes.cz/sport
14. 8. 18:00
  • 2.11
  • 3.26
  • 3.49
Levadia Tallinn vs. DifferdangeFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Levadia Tallinn vs. Differdange //www.idnes.cz/sport
14. 8. 18:30
  • 1.88
  • 3.48
  • 4.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

ONLINE: Ararat - Sparta, v základu Milla i Kofod, Vydra hraje na stoperu

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Arménii Mají pohodlný náskok 4:1, takže do Jerevanu přiletěli splnit povinnost. Sparťanští fotbalisté hrají odvetu 3. předkola proti Araratu-Arménie, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné...

14. srpna 2025  16:48

Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

Byli kousek od prvotřídní senzace. V italském Udine dokonale zaskočili favorizované PSG a ještě na startu 85. minuty vedli 2:0. Jenže pak si fotbalisté Tottenhamu nechali dát dva góly a nezvládli ani...

14. srpna 2025  14:05

Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Premium

Po cestě do evropských pohárů jsou to přinejmenším neobvyklé zastávky. Věděli jste třeba, že z kazachstánského Aktobe, kde hráli sparťané ještě v červenci, doletíte zhruba stejně rychle do Prahy jako...

14. srpna 2025

Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Premium

Na tréninku v Arménii ještě pečlivě kontroloval a rovnal ve vápně žluté figuríny, nutnou pomůcku při nacvičování standardních situací. Nemyslete si, že nový sparťanský specialista Jack Wilson celé...

14. srpna 2025

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

Fotbalisté Paris St. Germain získali další evropskou trofej. Vítězové Ligy mistrů v Superpoháru UEFA udolali Tottenham, když po základní hrací době platil stav 2:2 a penalty Pařížané zvládli 4:3....

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  23:38

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy....

13. srpna 2025  19:30

I z takových zápasů se učíme, podotkl Priske před odvetou. Karabcovi drží palce

Od našeho zpravodaje v Arménii Na příjezdové cestě, kterou blokují přeložené náklaďáky, se válejí kameny z nedalekého staveniště. Zanedlouho hned vedle miniaturního fotbalového stadionku v Jerevanu vyroste několikapatrová vila s...

13. srpna 2025  18:18

Hložek si při tréninku zlomil člunkovou kost na noze, čeká ho operace

Český fotbalista Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v noze a čeká ho operace. Třiadvacetiletý hráč Hoffenheimu bude delší dobu mimo hru, přesnou délku...

13. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:53

Donnarumma se loučil s PSG, agent hrozí žalobou. Proč si ho Pařížané nechají utéct?

Když ho PSG vyškrtlo ze soupisky pro středeční zápas evropského superpoháru, byl to šok nejen pro něj. Vždyť Gianluigi Donnarumma je aktuálně dost možná nejlepším fotbalovým gólmanem na světě. Tak...

13. srpna 2025  17:31

Fotbalové přestupy ONLINE: S Kinským počítáme, prohlásil trenér Tottenhamu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

13. srpna 2025  16:27

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.