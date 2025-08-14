ONLINE: Ararat - Sparta, v základu Milla i Kofod, Vydra hraje na stoperu

Vzhledem k výsledku z prvního utkání se daly očekávat změny v sestavě. Trenér Brian Priske se nakonec rozhodl pro následující jedenáctku: Vindahl – Vydra, Ševínský, Uchenna – Kadeřábek, Sadílek, Kofod Andersen, Ryneš – Rrahmani, Milla, Haraslín.
Sparťané před týdnem v Praze sice rychle prohrávali, ale zápas zvládli ještě v první půli otočit zásluhou Vydry s Kairinenem, po změně stran se pak trefili ještě Kucha a Birmančevič.
I díky tomu mají sparťané nakročeno do play off Konferenční ligy. Stačí jim zvládnou odvetu, která se hraje v AFF Technical Center Academy. To má kapacitu necelých 15 stovek diváků a zápas se tam narychlo přesouval teprve minulý týden, jelikož původně uvažovaná aréna Vathena Sargsjana má po nedávném koncertě Jennifer Lopez nezpůsobilý trávník.
Pokud Sparta postoupí, utká se s lepším z dvojice Beitar Jeruzalém – FC Riga. Blíže k postupu má lotyšský celek, který v prvním utkání zvítězil 3:0.
Rozhodčí: Kačevski – Putilin, Idrizi (MKD)Přejít na online reportáž