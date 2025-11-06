ONLINE: Sparta - Čenstochová, zpět v základu Kadeřábek, hrají Rrahmani i Milla

Sparta do Konferenční ligy vstoupila skvěle, když porazila irský Shamrock 4:1. Jenže od té doby se trápí a zvítězila v jediném z posledních pěti soutěžních utkání. Před dvěma týdny v dohrávaném zápase podlehla Rijece 0:1 a naposledy o víkendu nestačila na Karvinou (1:2).
Proti Rakówu zvolil kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Kairinen, Vydra, Mercado – Birmančevič, Milla, Rrahmani.
Čenstochovou čeká po dvou týdnech další utkání v Česku. V Olomouci gólem v 90. minutě uhrála remízu 1:1 a se čtyřmi body jí aktuálně patří osmá příčka, která by ji poslala rovnou do osmifinále.
Před třemi lety se utkala se Slavií v play off Konferenční ligy (2:1 a 0:2 po prodloužení). Teď poprvé narazí v pohárech i na Spartu. Jak jejich střetnutí dopadne?
Sledujte v online reportáži.
Zych – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Pieńko – Makuch, Brunes, Bulat.
Rodriguez, Surovčík – Suchomel, Eneme, Kuchta, Ryneš, Mannsverk, Preciado, Haraslín, Panák, Kuol.
Trelowski, Mądrzyk – Konstantopoulous, Amorim, Mircetić, Diaby-Fadiga, Rondić, Seck, Baráth.
Rozhodčí: Jaanovits – Härsing, Mõtsnik (vš. EST)