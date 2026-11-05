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ONLINE: Riga - Jablonec, hosté chtějí navázat na senzační bod s Brightonem

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Sledujeme online   20:15

Hráči Jablonce slaví gól. | foto: ČTK

Naposledy senzačně obrali favorizovaný Brighton (0:0), teď hrají jablonečtí fotbalisté v Konferenční lize s lotyšskou Rigou. Zápas 3. kola hlavní fáze má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Brighton patří k týmům s nejlepší formou v Evropě, přesto Jablonci nedokázal dát gól a ten tak získal mimořádně cenný bod. Svůj první v této sezoně – na úvod hlavní fáze prohrál ve Freiburgu.

O víkendu se však na další utkání Konferenční ligy nenaladil ideálně, od Slavie schytal debakl 0:5.

Riga, která má ve společné tabulce dva body za dvě remízy, o víkendu také nevyhrála – to však nemusí řešit, má totiž kolo před koncem jisté druhé místo a ví, že titul letos nezíská.

První mimochodem skončí jiný celek z Rigy RFS, který letos ve třetím předkole Konferenční ligy vypadl právě s Jabloncem.

I FC Riga, kterou vede slovenský trenér Adrián Guľa, má s českými týmy čerstvou zkušenosti – v závěrečném předkole Konferenční ligy loni vypadla se Spartou.

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
Riga FC Riga FC : FK Jablonec FK Jablonec 0:0 (-:-)
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Universitatea Craiova vs. Egnatia Rrogozhinë //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.34
  • 5.31
  • 8.95
Twente Enschede vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.25
  • 7.02
  • 9.66
Sint-Truiden VV vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.58
  • 4.85
  • 4.93
Riga FC vs. FK Jablonec //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 2.45
  • 3.49
  • 2.85
Panathinaikos Atény vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.32
  • 5.56
  • 8.89
AS Monaco vs. FC Nordsjaelland //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.48
  • 4.94
  • 5.92
FC Lugano vs. FK Kauno Žalgiris //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.15
  • 8.16
  • 18.70
Getafe vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 6.10
  • 4.22
  • 1.55
FC Kodaň vs. FC Iberia 1999 //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.13
  • 9.21
  • 21.90

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Panathinaikos AtényPanathinaikos 2 2 0 0 7:2 6
2. FC LuganoLugano 2 2 0 0 8:4 6
3. Brann BergenBrann 2 2 0 0 6:2 6
4. TrabzonsporTrabzonspor 2 2 0 0 6:2 6
5. Twente EnschedeTwente 2 2 0 0 5:1 6
6. AS MonacoMonaco 2 2 0 0 5:1 6
7. Sint-Truiden VVSint-Truiden 2 2 0 0 3:0 6
8. HNK Hajduk SplitHajduk Split 2 2 0 0 3:1 6
9. BrightonBrighton 2 1 1 0 4:0 4
10. FC KodaňKodaň 2 1 1 0 5:2 4
11. Universitatea CraiovaU Craiova 2 1 1 0 4:2 4
12. Mjällby AIFMjällby 2 1 1 0 3:1 4
13. Ajax AmsterdamAjax 2 1 0 1 3:2 3
14. Borac Banja LukaBanja Luka 2 1 0 1 3:2 3
15. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 3:3 3
16. SC BragaBraga 2 1 0 1 2:3 3
17. GentGent 2 1 0 1 1:2 3
18. FreiburgFreiburg 2 1 0 1 3:5 3
19. FC NordsjaellandNordsjaelland 2 0 2 0 3:3 2
20. Egnatia RrogozhinëEgnatia 2 0 2 0 2:2 2
21. Riga FCRiga FC 2 0 2 0 2:2 2
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 2 0 1 1 4:5 1
23. CSKA SofiaCSKA Sofia 2 0 1 1 3:4 1
24. FK JablonecJablonec 2 0 1 1 2:3 1
25. FC MidtjyllandMidtjylland 2 0 1 1 1:2 1
26. AGF AarhusAarhus 2 0 1 1 1:2 1
27. Pafos FCPafos 2 0 1 1 2:4 1
28. Heart of Midlothian FCHearts 2 0 1 1 1:3 1
29. FC Iberia 1999Iberia 2 0 1 1 1:3 1
30. GetafeGetafe 2 0 1 1 3:6 1
31. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 1 1 2:6 1
32. FC ThunThun 2 0 0 2 0:2 0
33. Lincoln Red ImpsLincoln 2 0 0 2 2:6 0
34. Kuopion PalloseuraKuPS 2 0 0 2 2:6 0
35. Inter EscaldesInter Escaldes 2 0 0 2 1:5 0
36. FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris 2 0 0 2 1:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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