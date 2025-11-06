ONLINE: Noah - Olomouc, dočkají se hosté ve třetím utkání první výhry?

Sledujeme online   18:00
Olomoučtí fotbalisté usilují ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy o první vítězství. Od 18.45 hrají v Arménii na půdě FC Noah, utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Slovenský obránce Tomáš Huk (vpravo) v dresu olomoucké Sigmy. | foto: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Olomouc hraje poháry po sedmi letech.

Začala v play off Evropské ligy, kde ale nestačila na Malmö, a na výhru zatím čeká i v Konferenční lize. Nejprve podlehla Fiorentině (0:2) a před dvěma týdny v samotném závěru ztratila vedení nad Rakówem Čenstochová (1:1). Teď ji čeká arménský Noah.

S klubem, který byl založen teprve v roce 2017, Hanáky nepřekvapivě čeká vůbec první pohárové střetnutí.

Noah už ale za sebou jeden zápas s českým mužstvem má – v uplynulé sezoně ve stejné soutěži překvapivě porazil Mladou Boleslav 2:0.

V aktuálním ročníku je neporažený a získal čtyři body. Jak si povede proti Olomouci?

Konferenční liga
3. kolo 6. 11. 2025 18:45
Noah Armavir Noah Armavir : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)
Sestavy:
Fayulu – Boakye, Muradjan, Saintini, Sualehe, Eteki, Sangaré, Ošima, H. Ferreira (C), Mulahusejnović, Manveljan.
Sestavy:
Koutný – Slavíček, Abdoulaye Sylla, Král, Hadaš, Beran, Langer, Breite (C), Šíp, Vašulín, Ghali.
Náhradníci:
Čančarević – Thorarinsson, Aiás, Dašjan, Omar, Avanesjan, Hambardzumjan, G. Silva.
Náhradníci:
Stoppen, Hruška – Dohnálek, Huk, Spáčil, Kostadinov, Mikulenka, Tijani, Navrátil, Malý, Janošek, Dolžnikov.

Rozhodčí: Aslam – Dale, Rossland (NOR)

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FiorentinaFiorentina 2 2 0 0 5:0 6
2. AEK LarnakaLarnaka 2 2 0 0 5:0 6
3. NK CeljeCelje 2 2 0 0 5:1 6
4. SamsunsporSamsunspor 2 2 0 0 4:0 6
5. FC Lausanne-SportLausanne 2 2 0 0 4:0 6
6. MohučMohuč 2 2 0 0 2:0 6
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
8. Raków ČenstochováRaków 2 1 1 0 3:1 4
9. RC ŠtrasburkŠtrasburk 2 1 1 0 3:2 4
10. Noah ArmavirFC Noah 2 1 1 0 2:1 4
11. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 1 0 2:1 4
12. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 7:3 3
13. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
14. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
15. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:2 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
17. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 0 1 4:4 3
18. Legia VaršavaLegia 2 1 0 1 2:2 3
19. HNK RijekaRijeka 2 1 0 1 1:1 3
20. Škendija TetovoŠkendija 2 1 0 1 1:2 3
21. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 1:4 3
22. Lincoln Red ImpsLincoln 2 1 0 1 2:6 3
23. KF DritaDrita 2 0 2 0 2:2 2
24. BK HäckenHäcken 2 0 2 0 2:2 2
25. Kuopion PalloseuraKuopio 2 0 2 0 1:1 2
26. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
27. Shelbourne FCShelbourne 2 0 1 1 0:1 1
28. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 1:3 1
29. Universitatea CraiovaU. Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. BreidablikBreidablik 2 0 1 1 0:3 1
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:3 0
32. Hamrun Spartan FCHamrun 2 0 0 2 0:2 0
33. Shamrock RoversShamrock 2 0 0 2 1:6 0
34. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
35. Rapid VídeňRapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
36. Aberdeen FCAberdeen 2 0 0 2 2:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

