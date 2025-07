Zápas s Boleslaví nám ukázal směr, říká Priske před Aktobe. Slíbil změny v sestavě

Sparta před týdnem v Kazachstánu prohrála 1:2, takže musí zvítězit minimálně o jednu branku, aby si vynutila alespoň prodloužení.

„Očekávám od soupeře to stejné, co před týdnem. Budou nebezpeční z brejků a standardních situací, budou hrát o život a bránit náskok, který mají. Jejich cílem bude nás nenechat pořádně podržet balon,“ pronesl Priske.

Ulevilo se vám po výhře s Boleslaví?

Nevím, jestli ulevilo, ale výhra vždycky pomůže náladě v týmu. V kabině vidím od přípravy dobrou atmosféru a týmového ducha, ale samozřejmě když se nedaří, tak to vytváří menší napětí. A jediné, co ho uvolní, jsou výhry.

O soupeři už jste hovořil, co ale můžou fanoušci očekávat od Sparty?

Doufám, že lepší výkon než před týdnem. Výhra proti Boleslavi nám ukázala směr, teď na té cestě musíme zůstat a být doma dominantní.

Lze očekávat změny oproti prvnímu zápasu?

Určitě, i oproti nedělnímu zápasu s Boleslaví. Ale kolik, to teprve uvidíme.

Základem určitě bude jistější výkon obrany, která zatím patří ke slabinám Sparty.

Určitě od nich očekávám víc, ale to platí o celém týmu. Třeba o útočnících, jelikož ve třech zápasech jsme měli hodně šancí, z nichž musíme dát víc gólů. Ale všichni v týmu vědí, že se musíme zlepšit. Proto jsem zmínil zápas s Boleslaví, kde jsem viděl dobré momenty, i když je pořád na čem pracovat. V minulé sezoně jsme obdrželi hodně branek, letos jsme také dostali laciné góly, ale každý den vidím, jak se hráči zlepšují.

Jak je na tom Filip Panák? Budete s ním v odvetě moct počítat?

Pořád je zraněný a v následujících týdnech bude mimo.

Sparťanský trenér Brian Priske se baví s Janem Kuchtou na tréninku před odvetou s Aktobe.

Nezvažujete, že byste na jeho pozici přivedli nějakou posilu? Nebo spoléháte na Adama Ševínského?

Máme hodně jemu podobných hráčů, kromě Adama třeba i Asger Sörensen. Ale s Tomášem Rosickým řešíme přestupy na denní bázi, což říkám pravidelně, ale nebudu specifický ohledně pozic. Okno je ještě dlouhé, přestupy budou a všechno potřebné se včas dozvíte.

Podobně jako Panák vám chybí i Qazim Laci, jenž odešel do Turecka. Do zálohy máte více variant, ale máte představu, která dvojice pro vás bude ta hlavní?

Je to těžké zodpovědět z dlouhodobého hlediska. Čeká nás hodně zápasů, budeme potřebovat všechny a je na hráčích, aby mi ten výběr ztížili. Já pak vyberu toho, kdo nám v daném zápase pomůže nejvíc.

Na závěr otázka na Albiona Rrahmaniho – na jakou pozici v útoku s ním vlastně počítáte a jak jste s ním zatím spokojený?

Může hrát jak na hrotu, tak na pozici desítky, bude záležet na zápase. A co se týče výkonnosti, tak se pořád zlepšuje, tvrdě trénuje a myslím, že třeba v neděli odehrál dobrý zápas. Má ještě určité fyzické nedostatky, chybí mu větší intenzita, ale pracujeme na tom. Nesmíte zapomenout, že se vracel z reprezentačního srazu a pak měl menší operaci.