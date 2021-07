Zbytečná prohra, soupeři jsme moc šancí nedarovali, štve Sadílka

„Jen musíme proměňovat šance, pak můžeme myslet na postup,“ věří Sadílek.



Plovdiv - Slovácko 1:0, premiéru v pohárech pokazil gól v závěru Úvodní utkání 2. předkola Konferenční ligy.

Slovácko mohlo ještě v koncovce vyrovnat, protože v nastaveném čase se dostal do slibné příležitosti právě Sadílek.

„Štve mě to hrozně. Byl jsem sám na dostřel brány, mohl jsem míč líp zpracovat, ale neuvědomil jsem si to. Byl jsme zbrklý, měl jsem to líp zakončit. Moc šancí v takových pohárových duelech mít nebudeme, o to víc zahození mrzí,“ litoval 25letý záložník.



„Zápas se blížil ke konci, bylo to bez branek a vidina remízy byla velmi blízko. O to větší je naše zklamání. Navíc bych řekl, že to byla zbytečná prohra, protože šancí jsme jim moc nedarovali. Remíza by po tom vývoji duelu víc slušela,“ řekl Sadílek na online tiskové konferenci.

Slovácko si odbylo premiéru na evropské scéně a trenér Svědík připustil, že na některých hráčích byla znát nervozita. Sadílek ale osobně tento názor nesdílel. „Nervózní jsem nebyl, spíš jsem se strašně těšil a je jen škoda, že jsme prohráli gólem v poslední minutě. Kdyby to skončilo remízou, byla by nálada jiná. Tak musím zopakovat, že to mrzí.“