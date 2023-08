Oslava bohemáctví, děkoval Veselý fanouškům. Skákat radostí ale nemůžu

V azylu na Letné, kam přišlo dvanáct tisíc domácích příznivců, klokani podlehli v odvetě druhého předkola Konferenční ligy norskému Bodö/Glimt 2:4, a uzavřeli tak své krátké působení v pohárové Evropě.

„Byla to spíše taková oslava bohemáctví,“ ocenil fanoušky Veselý. „Jsou jednoznačně vítězem celého dvojutkání. Patří jim poděkování za úžasný výjezd do Norska a skvělou atmosféru, kterou vytvořili tady,“ smekl.

Byl to i vzhledem k vysoké návštěvě váš nejemotivnější zápas?

Ani ne, chyběl mi ten lepší výsledek. Mnohem víc pro mě znamená loňské čtvrté místo nebo remíza na Spartě, výhra v Plzni. Cením si toho jako poděkování za práci celého týmu, o pochvale pro mě nemůže být řeč.

Chtěl byste poháry zažívat znovu každý rok?

Určitě ano, je to úplně jiný fotbalový svět. Na druhou stranu - bavil jsem se s trenérem Slovácka Martinem Svědíkem a řešili jsme otázku, zda český tým, který skončí na čtvrtém místě, má na to, aby tolik soutěží najednou zvládl. Pouze tři týmy mají vybudovanou infrastrukturu, aby mohly pravidelně nastupovat v pohárech. Pro menší týmy je těžké uhlídat všechny soutěže - buď vám ujede jedna, druhá, nebo rovnou obě. Zatímco oni kolem 70. minuty nasazovali hráče, kteří ještě před týdnem byli v základu, nám docházel dech.

Fanoušci Bohemians 1905 na stadionu na Letné během pohárového utkání proti Bodö/Glimt.

Co by se muselo změnit?

Pro nás by to znamenalo daleko větší investice do kádru a infrastruktury. Loni jsme sportovně předběhli ekonomické možnosti Bohemians. Můžeme se inspirovat i u Norů, kterým budování takového týmu trvalo tři roky. Není v našich možnostech, abychom kupovali hráče za tři miliony euro, pak je ještě dráž prodat. Já ale ničeho nelituji, pro nás je to výborná zkušenost, byť trpká. Doufám, že se z toho všichni poučíme.

Není pak trochu k vzteku, když poprvé po dlouhé době bez pohárů dostanete tak silného soupeře?

Ono takové Slovácko dostalo loni třeba Fenerbahce, ale na rozdíl od nás ještě mohli spadnout o patro níž. Proto je pro české týmy daleko lepší, když se do Evropy dostanou skrz domácí pohár. Pořád mají ještě druhou šanci v Konferenční lize. Dostat se rovnou přes tři předkola je velmi složité. My tady možná už trochu s despektem koukáme na země na Balkáně, ale mezitím i tam začínají dělat fotbal dobře. Představa, že potkáte slabý tým ze zaostalé země, je mylná. Každý, kdo dnes do pohárů postoupí, určitou kvalitu má.

Ještě zpátky k zápasu. Ve středu pole nezvykle vedle sebe nastoupili Lukáš Hůlka a Michal Beran. Jak se vám líbili?

Chtěli jsme mít pohyblivější zálohu. Věděli jsme, že nám jejich hráči dělali problémy pohybem. Chtěli jsme zesílit střed, což se povedlo. Dařila se nám výstavba, soupeře přehrávat... Ale naše hloupé ztráty a nedohrané situace byly zkrátka smrtící. V takových utkáních si nemůžete podobné věci dovolit, protože soupeř je během dvou rychlých přihrávek před vaším vápnem. Jakmile jsme stáli v pevném bloku, měli s námi problém. Po každé chybě ale byli nebezpeční. Škoda, že jsme jim tak laciné příležitosti nabídli.