Priske po prohře: Od hráčů chci vidět zápal. Trávník? Nebudu se vymlouvat

Sparta bude muset za týden v odvetě zabrat, pokud nechce v Konferenční lize skončit už ve druhém předkole.

Její naděje v závěru utkání zvedla penalta, kterou norský sudí nařídit za domnělý faul na Olatunjiho a proměnil ji střídající Birmančevič.

„Určitě nám pomůže směrem k zápasu v Praze, ale my musíme být zkrátka lepší a nedostávat laciné góly, kterými si všechno hodně ztěžujeme,“ hodnotil Priske.

Přitom do zápasu jste nevstoupili špatně. Co se pak pokazilo?

Hodně věcí. Celkově nám chyběla disciplína a struktura. Podobně jako proti Jablonci jsme začali dobře a měli šance, ale od 20. minuty se naše hra trochu rozpadla, z čehož jsme se vzpamatovali až v závěru. Ztráceli jsme balony, dovolili jsme soupeři se dostat do hry a nechali ho dát dvě laciné branky.

Jak velkým problém to je pro vaše postupové ambice?

Uvidíme v Praze. Musíme vyhrát, na to se teď soustředím. Tenhle zápas si analyzujeme a ideálně se dobře naladíme už v neděli proti Boleslavi. Výhra je na tohle nejlepším lékem. Jak jsem řekl, musíme zlepšit několik základních věcí a zůstat plně soustředění po celý zápas.

Týmu na hřišti chyběly emoce. Souhlasíte?

Ano. Přesně tohle jsem říkal třeba Kuchtovi. Je na nás ve Spartě velký tlak, zvlášť po uplynulé sezoně, ale nesmí to být zátěž. Musíme si užívat, že jsme tady. To je jedno ponaučení z tohohle zápasu: nebojme se porážek, ale chtějme vyhrát. Hráči musí mít ambice, hlad a touhu po vítězství. Někdy samozřejmě prohrajeme, ale chci od hráčů vidět zápal. Musím ocenit Aktobe, které to vítězství chtělo o něco více než my, což by se nemělo stávat, ať hrajeme kdekoliv.

Před sezonou jste říkal, že třeba takový Kaan Kairinen má pořád motivaci a hlad hrát za Spartu. Pořád si to myslíte?

Určitě a doufám, že jste to také viděli. Rozhodně mu nebudu nic vyčítat z hlediska zápalu pro hru, s čímž snad budete souhlasit.

Jak se vám výkon líbil výkon zálohy, v níž nastoupil po boku Lukáše Sadílka?

Těžko se mi to hodnotí. Záložníci jsou pro nás důležití a nechci se vymlouvat na hřiště, ale pro hru středem nebylo úplně ideální. Sami jste viděli, že jsme nejnebezpečnější byli z křídelních prostorů. Ale myslím, že Kaan i Sadílek hráli nejlépe, jak mohli.

Budete se po téhle porážce ještě víc soustředit na psychickou přípravu mužstva?

Při každém tréninku se soustředíme na psychickou přípravu, je to součást naší práce. Do neděle je samozřejmě času málo, v pátek nás čeká dlouhý let, ale v sobotu tým musíme po všech stránkách připravit na další těžký zápas.

Proč v základu nastoupil Angelo Preciado místo Pavla Kadeřábka?

Z různých důvodů. Angelo je rychlý a silný, taky se potřebuje rozehrát po zranění. Kadeřábek podal o víkendu dobrý výkon v Jablonci, ale nastoupil po delší době, hned v neděli nás čeká další zápas a potřebujeme, aby byli všichni stoprocentně připravení.

Na stoperu naopak dostal opět šanci Elias Cobbaut, který několikrát chyboval.

Určitě mohl párkrát v rozehrávce něco udělat lépe. Ale neplatí to jenom o něm. Všichni víme, že jsme leccos mohli udělat lépe. Jsme zklamaní z výsledku a mojí prací je, abych hráčům pomohl a oni se zlepšili. A jsem si jistý, že se to povede.

Do hry naskočil po zranění Veljko Birmančevič. Je šance, že bude v neděli hrát od začátku?

Určitě je jednou z variant, ale uvidíme, jestli to pro něj nebude moc brzo. Byl dlouho zraněný, ve čtvrtek nastoupil na zhruba 20 minut, takže uvidíme, jak jeho tělo zareaguje a jestli bude schopný zase hrát už v neděli.

Co byste závěrem řekl k atmosféře v Aktobe, o níž se starali zejména namotivovaní domácí příznivci?

Atmosféra byla skvělá, ale ještě víc se mi líbili fanoušci Sparty.