Sparta ve čtvrtek vstoupí do bojů o Konferenční ligu proti Aktobe.

Pro Priskeho je symbolické, že si obnovenou pohárovou premiéru na její lavičce odbude ve stejné fázi této soutěže jako před třemi lety, kdy Sparta nestačila na norský Viking Stavanger.

„Samozřejmě si na ten zápas pamatuju. Také na Dinamo Záhřeb a další utkání v Evropě. Chápu na co narážíte, ale tady jsou všechny zápasy těžké. Jsem si jistý, že si všichni uvědomují, že musíme předvést perfektní výkon,“ pronesl Priske.

Co od Aktobe čekáte?

Koukali jsme na jeho zápasy s Legií, i na některé ligové zápasy, takže máme určitou představu. Čeká nás dobrý tým. Mají sílu v ofenzivě, jsou rychlí a mají dobře zvládnuté protiútoky. Spoléhají zejména na křídelníky, hrotové útočníky mají také kvalitní.

A jejich slabiny?

Co se týče slabin, tak to musíme počkat na čtvrtek až uvidíme, jak dobře jsme je zanalyzovali a jak je zvládneme využít. Aktobe je kompaktní tým, ale snad jim to ztížíme rychlostí a intenzivní hrou. Ale neočekáváme lehký zápas, takové v Konferenční lize nejsou. V soupeřův prospěch bude hrát ještě domácí prostředí a fanoušci, navíc mají trochu menší hřiště.

Jak vůbec vnímáte Konferenční ligu, jejíž kvalitu a prestiž často fanoušci zpochybňují?

Je pro nás důležitá. Dáváme jí velkou váhu a chceme postoupit do hlavní fáze.

Nastoupí v základu Asger Sörensen? „Cítím se dobře a jsem připravený nastoupit, jinak bych sem neletěl. Snad budu hrát, ale tohle samozřejmě musí rozhodnout trenér,“ odpověděl neurčitě dánský stoper.

Do Kazachstánu s vámi ze zdravotních důvodů neodcestoval Filip Panák. Obejdete se bez něj?

Je to problém, ale jak velký, to teprve uvidíme. Máme kvalitní obránce, ale samozřejmě nás mrzí, že s námi nemohl letět a doufáme, že jeho zranění nebude vážné.

Když před vámi mluvil Asger Sörensen, něco jste si horlivě poznamenal.

Jenom takovou malou poznámku pro sebe (úsměv).

O víkendu Spartu opustil Qazim Laci. Jak citelná to je ztráta?

Určitě nám bude chybět. Je to skvělý hráč a byl pro nás důležitý nejenom fotbalově, ale také jako lídr v kabině. Máme kvalitní zálohu, ale pokud se naskytne příležitost, pokusíme se ji ještě vyztužit.

Z Česka vás prý přiletí podpořit nižšÍ desítky fanoušků.Co na to říkáte?

Je to fantastické. Je to jeden z důvodů, proč jsem se vrátil do Prahy, abych byl součástí tohohle klubu, který má takhle skvělé fanoušky. Snad to bude jedna z věcí, která hráče ještě víc namotivuje. Pro takové příznivce mám jenom slova chvály.

Pokud vyhrajete, oslavíte to sklenkou nějakého místního piva?

Ne, nejsem Čech, takže jsem trochu jiný a v pivu si tolik nelibuji. Soustředím se hlavně na to, abychom vyhráli. Moji kolegové si pak asi dají, ale já jsem trochu nudný.