„Češtinu už jsem trochu zapomněl, takže budu dál mluvit anglicky,“ usmál se hned vzápětí rumunský krajní obránce či křídelník, jenž v dubnu oslavil dvaatřicáté narozeniny.

Jazyk možná zapomněl, ale vytříbenou kopací techniku má pořád, což potvrdil i v úvodním utkání před týdnem, kdy nadýchaným centrem asistoval u první branky. I díky tomu si Aktobe přivezlo do Prahy jednobrankový náskok po výhře 2:1.

„Ale víme, jak těžká bude odveta. Celý týden jsme se na utkání připravovali, jsme si vědomi sparťanské kvality, ale doufám, že budeme mít po zápase důvod k oslavám,“ pronesl Vatajelu.

Do Sparty přišel na začátku roku 2017, ale dlouho hrával za juniorku a na svou příležitost čekal.

Sparta – Aktobe Odveta 2. předkola Konferenční ligy ve čtvrtek od 20 hodin ONLINE

Až v dubnu ho kouč Rada nasadil do utkání s Plzní (2:0), kde zaujal a hned v dalším kolem pomohl dvěma asistencemi k výhře v Příbrami (2:1). Fanoušci si ho oblíbili a on se postupně zabydlel v základu.

Na jaře 2018 nicméně jeho pozice v klubu začala slábnout a zejména po letním příchodu italského trenéra Stramaccioniho hrál už jen sporadicky. V lednu 2019 pak odešel hostovat do Jablonce, načež v létě natrvalo přestoupil do rumunské Craiovy, z níž předtím do Česka přišel.

„Těšil jsem se, až se sem vrátím. Strávil jsem v České republice dva a půl roku, někdy to bylo lepší, někdy horší, ale to k fotbalovému životu patří,“ pravil smířlivě Vatajelu. „Praha chybí mně i mé rodině, narodila se tu naše starší dcera a máme na tohle úžasné město hodně vzpomínek. Vždycky se sem budu vracet rád,“

Bogdan Vatajelu ze Sparty (vpravo) vede míč, stíhá ho Petr Jiráček ze Zlína. Dukelští Ondřej Kušnír (vlevo) a Jan Holenda se snaží zastavit Bogdana Vatajelua ze Sparty.

Z Craiovy odešel do jiného rumunského kluby, Universitatey Kluž, kde se mu však vůbec nedařilo. Od února loňského roku patří Aktobe, kde také nosí na zádech své typické číslo 88.

S ním ve čtvrtek večer vyběhne na Letné. Poprvé od listopadu 2018. Tentokrát jako soupeř.

„Sparta je úplně jiný tým, než když jsem tu hrál před sedmi lety. Hodně se toho v klubu změnilo a podle mě je na mnohem vyšší úrovni. Před rokem hrála Ligu mistrů a jde po správné cestě,“ prohlásil Vatajelu.

V aktuálním kádru Sparty už není nikdo, s kým by se potkal. Za svého působení se sblížil zejména s Josefem Šuralem. Když pak český útočník tragicky zahynul při nehodě v Turecku, Vatajelu mu se slzami v očích věnoval vstřelené góly.

„Ale mám v Praze několik kamarádů, s některými jsem se už ve volném čase potkal, na jiné si ještě najdu čas. Nemůžu se dočkat,“ culil se.

Vzhledem k dlouhému letu Aktobe do Prahy vyrazilo dřív, podobně jako Sparta před týdnem do Kazachstánu, aby se hráči měli čas aklimatizovat.

„Je to celkem dálka a trochu náročnější cesta, ale Sparta to koneckonců měla úplně stejné. My se soustředíme jenom na zápas a myslím, že jsou všichni připravení,“ zdůraznil Vatajelu.

Na domácí půdě Aktobe Spartu dokonale zaskočilo, těžilo z bouřlivé atmosféry, přehrálo svého soupeře fyzicky a dokázalo se i mnohem lépe vyrovnat s promočeným trávníkem, jenž dost znesnadňoval jakékoli snahy o souvislejší kombinaci.

V Praze budou podmínky zcela odlišné, ale to neznamená, že je Aktobe bez šance. Sparta totiž není v optimálním rozpoložení, byť v neděli zvítězila nad Mladou Boleslaví 3:2.

„Dívali jsme se na části toho zápasu, trenér všechno zanalyzoval, rozdal nám pokyny a snad je všichni zvládneme plnit. Z mého pohledu nemůžeme jenom bránit, to by bylo příliš těžké. Máme kvalitní útočníky a snad se prosadíme,“ zadoufal Vatajelu.

Připíše si asistenci i v odvetě?