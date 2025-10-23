ONLINE: Rijeka - Sparta, šest změn v sestavě, Kuchta s Rrahmanim na hrotu

Miloslav Novák
Sledujeme online   17:33
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Sparťanští fotbalisté hrají druhý zápas v hlavní fázi Konferenční ligy. Jejich soupeřem je chorvatská Rijeka. Zápas má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži. I přes vytrvalé deště anglický sudí rozhodl, že se začne podle plánu.

Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparta zvládla vstup do hlavní fáze Konferenční ligy, když porazila irský Shamrock 4:1. Pak ale dvakrát za sebou v domácí soutěži ztratila – nejprve se Slavií (1:1) a naposledy se Slováckem (0:0). Vrátí se na vítěznou vlnu?

Trenér Brian Priske zvolil proti Rijece následující sestavu: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Rrahmani, Kuchta, Birmančevič.

Proti poslednímu ligového utkání na Slovácku udělal šest změn, nehrají Uchenna, Panák, Kadeřábek, Ryneš, Mercado a Kairinen.

Rijeka je úřadujícím chorvatským šampionem, v aktuální sezoně se jí však příliš nedaří a v lize je až sedmá (z deseti týmů). Stejně jako Sparta ve víkendové generálce pouze remizovala.

Ani do Konferenční ligy, kam spadla až z předkola Ligy mistrů, nevstoupila ideálně a prohrála na půdě arménského Noahu 0:1.

Zářil v Realu, s Koubou venčili psy, v Praze baštil knedlíky. Teď jde Sánchez na Spartu

V soutěžním zápase na sebe týmy dosud nenarazily, a Rijeka se dokonce nikdy v pohárech neutkala s žádným českým soupeřem. Konkrétně se Spartou však hrála před více než třemi lety přátelské utkání – o výhře Pražanů 2:0 tehdy rozhodli Daněk s Julišem.

Jak dopadne jejich soutěžní střetnutí?

Konferenční liga
2. kolo 23. 10. 2025 18:45
HNK Rijeka HNK Rijeka : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Husić, Devetak – Petrovič, Ndockyt – Thaqi, Fruk, Lasickas – Čop.
Sestavy:
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C), Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
Náhradníci:
Kovać, Todorović – Kitin, Gojak, Menalo, Adu-Adjei, Vignato, Dantas, Butić, Bogojević, Jurić, Bodetić.
Náhradníci:
Rodriguez, Surovčík – Kadeřábek, Eneme, Kairinen, Mercado, Ryneš, Uchenna, Panák, Milla, Kuol.

Rozhodčí: Jones – Betts, Davies (vš. Anglie)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

2. kolo

AZ Alkmaar vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.30
  • 6.03
  • 9.84
RC Štrasburk vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.43
  • 5.10
  • 6.54
Šachtar Doněck vs. Legia Varšava //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.84
  • 3.68
  • 4.42
Rapid Vídeň vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 3.43
  • 3.47
  • 2.15
Škendija Tetovo vs. Shelbourne FC //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.03
  • 3.39
  • 3.92
HNK Rijeka vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 3.57
  • 3.44
  • 2.18
BK Häcken vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 4.10
  • 3.89
  • 1.85
KF Drita vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 4.88
  • 4.13
  • 1.68
Breidablik vs. Kuopion Palloseura //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.13
  • 3.79
  • 3.21
AEK Atény vs. Aberdeen FC //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.30
  • 5.57
  • 9.79
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 1 1 0 0 5:0 3
2. AEK LarnakaLarnaka 1 1 0 0 4:0 3
3. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 1 0 0 4:1 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
5. FC Lausanne-SportLausanne 1 1 0 0 3:0 3
6. NK CeljeCelje 1 1 0 0 3:1 3
7. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 2:0 3
8. Rayo VallecanoRayo Vallecano 1 1 0 0 2:0 3
8. Raków ČenstochováRaków 1 1 0 0 2:0 3
10. FiorentinaFiorentina 1 1 0 0 2:0 3
11. Šachtar DoněckŠachtar 1 1 0 0 3:2 3
12. RC ŠtrasburkŠtrasburk 1 1 0 0 2:1 3
13. Jagiellonia BělostokBělostok 1 1 0 0 1:0 3
13. Noah ArmavirFC Noah 1 1 0 0 1:0 3
15. MohučMohuč 1 1 0 0 1:0 3
16. SamsunsporSamsunspor 1 1 0 0 1:0 3
17. KF DritaDrita 1 0 1 0 1:1 1
18. Kuopion PalloseuraKuopio 1 0 1 0 1:1 1
19. Shelbourne FCShelbourne 1 0 1 0 0:0 1
20. BK HäckenHäcken 1 0 1 0 0:0 1
21. Aberdeen FCAberdeen 1 0 0 1 2:3 0
22. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:2 0
23. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 0 0 1 0:1 0
24. Legia VaršavaLegia 1 0 0 1 0:1 0
25. Hamrun Spartan FCHamrun 1 0 0 1 0:1 0
26. HNK RijekaRijeka 1 0 0 1 0:1 0
27. AEK AtényAEK Atény 1 0 0 1 1:3 0
28. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 0:2 0
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 1 0 0 1 0:2 0
28. Škendija TetovoŠkendija 1 0 0 1 0:2 0
31. Universitatea CraiovaU. Craiova 1 0 0 1 0:2 0
32. Rapid VídeňRapid Vídeň 1 0 0 1 1:4 0
33. Shamrock RoversShamrock 1 0 0 1 1:4 0
34. BreidablikBreidablik 1 0 0 1 0:3 0
35. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:4 0
36. Lincoln Red ImpsLincoln 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Rijeka - Sparta, šest změn v sestavě, Kuchta s Rrahmanim na hrotu

