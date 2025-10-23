ONLINE: Rijeka - Sparta, šest změn v sestavě, Kuchta s Rrahmanim na hrotu

Sparta zvládla vstup do hlavní fáze Konferenční ligy, když porazila irský Shamrock 4:1. Pak ale dvakrát za sebou v domácí soutěži ztratila – nejprve se Slavií (1:1) a naposledy se Slováckem (0:0). Vrátí se na vítěznou vlnu?
Trenér Brian Priske zvolil proti Rijece následující sestavu: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Rrahmani, Kuchta, Birmančevič.
Proti poslednímu ligového utkání na Slovácku udělal šest změn, nehrají Uchenna, Panák, Kadeřábek, Ryneš, Mercado a Kairinen.
Rijeka je úřadujícím chorvatským šampionem, v aktuální sezoně se jí však příliš nedaří a v lize je až sedmá (z deseti týmů). Stejně jako Sparta ve víkendové generálce pouze remizovala.
Ani do Konferenční ligy, kam spadla až z předkola Ligy mistrů, nevstoupila ideálně a prohrála na půdě arménského Noahu 0:1.
V soutěžním zápase na sebe týmy dosud nenarazily, a Rijeka se dokonce nikdy v pohárech neutkala s žádným českým soupeřem. Konkrétně se Spartou však hrála před více než třemi lety přátelské utkání – o výhře Pražanů 2:0 tehdy rozhodli Daněk s Julišem.
Jak dopadne jejich soutěžní střetnutí?
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Husić, Devetak – Petrovič, Ndockyt – Thaqi, Fruk, Lasickas – Čop.
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C), Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
Kovać, Todorović – Kitin, Gojak, Menalo, Adu-Adjei, Vignato, Dantas, Butić, Bogojević, Jurić, Bodetić.
Rodriguez, Surovčík – Kadeřábek, Eneme, Kairinen, Mercado, Ryneš, Uchenna, Panák, Milla, Kuol.
Rozhodčí: Jones – Betts, Davies (vš. Anglie)Přejít na online reportáž