ONLINE: Olomouc - Čenstochová, domácí v útoku s Vašulínem i Mikulenkou

Olomouc hraje evropské poháry po sedmi letech – jakožto vítěz domácího poháru vstoupila do závěrečného předkola Evropské ligy, ale vypadla s Malmö. Na úvod Konferenční ligy padla s favorizovanou Fiorentinou 0:2.
Do zápasu s Čenstochovou nasadil trenér Tomáš Janotka následující sestavu: Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Kostadinov, Beran – Navrátil, Mikulenka, Ghali – Vašulín.
Čenstochová se do Konferenční ligy dostala přes tři předkola a svůj úvodní zápas zvládla vítězně – rumunskou Universitateu Craiova porazila 2:0. Dosud se v pohárech utkala s jediným českým týmem – v sezoně 2022/23 vypadla v závěrečném předkole Konferenční ligy se Slavií (2:1 a 0:2).
Zápas Čenstochové s Olomoucí je důležitý i z hlediska pořadí v tabulce národních koeficientů. Češi hájí desátou příčku a právě Poláci mají aktuálně největší šanci, že je přeskočí, byť aktuálně jsou stále třináctí.
Uspěje Olomouc? Sledujte v online reportáži.
Koutný – Slavíček, Abdoulaye Sylla, Král, Sláma – Kostadinov, Beran – Navrátil (C), Mikulenka, Ghali – Vašulín.
Trelowski – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Baráth, Repka, Amorim – Makuch, Brunes, Bulat.
Hruška – Huk, Šíp, Breite, Hadaš, Dumitrescu, Tijani, Malý, Langer, Janošek, Dolžnikov, Zahradníček.
Mądrzyk, Zych – Pieńko, J. Silva, Struski, Mircetić, Konstantopoulous, Diaby-Fadiga, Seck, Rondić.
Rozhodčí: Ilič – Djorovič, Živin (SRB)Přejít na online reportáž