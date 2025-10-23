ONLINE: Olomouc - Čenstochová, domácí v útoku s Vašulínem i Mikulenkou

Autor: ,
Sledujeme online   20:15
První body do tabulky zkusí olomoučtí fotbalisté získat ve svém druhém zápase v hlavní fázi Konferenční ligy. Doma hrají s polským Rakówem Čenstochová, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Olomoucký Matěj Mikulenka (v bílém) svádí souboj s kapitánem Fiorentiny Ranierim. | foto: M. Sekanina, SK Sigma Olomouc

Olomouc hraje evropské poháry po sedmi letech – jakožto vítěz domácího poháru vstoupila do závěrečného předkola Evropské ligy, ale vypadla s Malmö. Na úvod Konferenční ligy padla s favorizovanou Fiorentinou 0:2.

Do zápasu s Čenstochovou nasadil trenér Tomáš Janotka následující sestavu: Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Kostadinov, Beran – Navrátil, Mikulenka, Ghali – Vašulín.

Čenstochová se do Konferenční ligy dostala přes tři předkola a svůj úvodní zápas zvládla vítězně – rumunskou Universitateu Craiova porazila 2:0. Dosud se v pohárech utkala s jediným českým týmem – v sezoně 2022/23 vypadla v závěrečném předkole Konferenční ligy se Slavií (2:1 a 0:2).

Zápas Čenstochové s Olomoucí je důležitý i z hlediska pořadí v tabulce národních koeficientů. Češi hájí desátou příčku a právě Poláci mají aktuálně největší šanci, že je přeskočí, byť aktuálně jsou stále třináctí.

Uspěje Olomouc? Sledujte v online reportáži.

Konferenční liga
2. kolo 23. 10. 2025 21:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : Raków Čenstochová Raków Čenstochová 0:0 (-:-)
Sestavy:
Koutný – Slavíček, Abdoulaye Sylla, Král, Sláma – Kostadinov, Beran – Navrátil (C), Mikulenka, Ghali – Vašulín.
Sestavy:
Trelowski – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Baráth, Repka, Amorim – Makuch, Brunes, Bulat.
Náhradníci:
Hruška – Huk, Šíp, Breite, Hadaš, Dumitrescu, Tijani, Malý, Langer, Janošek, Dolžnikov, Zahradníček.
Náhradníci:
Mądrzyk, Zych – Pieńko, J. Silva, Struski, Mircetić, Konstantopoulous, Diaby-Fadiga, Seck, Rondić.

Rozhodčí: Ilič – Djorovič, Živin (SRB)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

2. kolo

Universitatea Craiova vs. Noah Armavir //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 1.96
  • 3.64
  • 3.89
SK Sigma Olomouc vs. Raków Čenstochová //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 3.22
  • 3.33
  • 2.40
Shamrock Rovers vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 3.22
  • 3.61
  • 2.19
Samsunspor vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 2.08
  • 3.46
  • 3.66
Mohuč vs. HŠK Zrinjski Mostar //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 1.21
  • 6.51
  • 15.90
Lincoln Red Imps vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 11.50
  • 6.81
  • 1.23
Hamrun Spartan FC vs. FC Lausanne-Sport //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 5.00
  • 4.28
  • 1.64
Crystal Palace vs. AEK Larnaka //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 1.17
  • 7.42
  • 17.00

3. kolo

AC Sparta Praha vs. Raków Čenstochová //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 1.80
  • 3.50
  • 4.12
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 1 1 0 0 5:0 3
2. AEK LarnakaLarnaka 1 1 0 0 4:0 3
3. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 1 0 0 4:1 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
5. FC Lausanne-SportLausanne 1 1 0 0 3:0 3
6. NK CeljeCelje 1 1 0 0 3:1 3
7. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 2:0 3
8. Rayo VallecanoRayo Vallecano 1 1 0 0 2:0 3
8. Raków ČenstochováRaków 1 1 0 0 2:0 3
10. FiorentinaFiorentina 1 1 0 0 2:0 3
11. Šachtar DoněckŠachtar 1 1 0 0 3:2 3
12. RC ŠtrasburkŠtrasburk 1 1 0 0 2:1 3
13. Jagiellonia BělostokBělostok 1 1 0 0 1:0 3
13. Noah ArmavirFC Noah 1 1 0 0 1:0 3
15. MohučMohuč 1 1 0 0 1:0 3
16. SamsunsporSamsunspor 1 1 0 0 1:0 3
17. KF DritaDrita 1 0 1 0 1:1 1
18. Kuopion PalloseuraKuopio 1 0 1 0 1:1 1
19. Shelbourne FCShelbourne 1 0 1 0 0:0 1
20. BK HäckenHäcken 1 0 1 0 0:0 1
21. Aberdeen FCAberdeen 1 0 0 1 2:3 0
22. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:2 0
23. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 0 0 1 0:1 0
24. Legia VaršavaLegia 1 0 0 1 0:1 0
25. Hamrun Spartan FCHamrun 1 0 0 1 0:1 0
26. HNK RijekaRijeka 1 0 0 1 0:1 0
27. AEK AtényAEK Atény 1 0 0 1 1:3 0
28. Škendija TetovoŠkendija 1 0 0 1 0:2 0
28. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 0:2 0
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 1 0 0 1 0:2 0
31. Universitatea CraiovaU. Craiova 1 0 0 1 0:2 0
32. Rapid VídeňRapid Vídeň 1 0 0 1 1:4 0
33. Shamrock RoversShamrock 1 0 0 1 1:4 0
34. BreidablikBreidablik 1 0 0 1 0:3 0
35. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:4 0
36. Lincoln Red ImpsLincoln 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, přerušený zápas se začne dohrávat od 21.00

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Pohárový zápas sparťanských fotbalistů v Rijece se přece jen během čtvrtečního večera dohraje. Anglický sudí kvůli nepříznivému počasí a podmáčenému hřišti duel po deseti minutách přerušil, pak...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, přerušený zápas se začne dohrávat od 21.00

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Pohárový zápas sparťanských fotbalistů v Rijece se přece jen během čtvrtečního večera dohraje. Anglický sudí kvůli nepříznivému počasí a podmáčenému hřišti duel po deseti minutách přerušil, pak...

23. října 2025  17:33,  aktualizováno  20:19

ONLINE: Olomouc - Čenstochová, domácí v útoku s Vašulínem i Mikulenkou

Sledujeme online

První body do tabulky zkusí olomoučtí fotbalisté získat ve svém druhém zápase v hlavní fázi Konferenční ligy. Doma hrají s polským Rakówem Čenstochová, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete...

23. října 2025  20:15

ONLINE: AS Řím - Plzeň, Hyského premiéra v Evropě, místo Vydry hraje Ladra

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté hrají třetí zápas v hlavní fázi Evropské ligy, v níž jsou zatím neporažení. Jejich soupeřem je AS Řím, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

23. října 2025  19:54

Messi chce hrát v Miami i po čtyřicítce, s Interem prodloužil smlouvu do roku 2028

Lionel Messi bude pokračovat ve fotbalové kariéře v zámořské MLS v dresu Miami i v dalších letech. Vedení klubu oznámilo, že se s argentinskou hvězdou dohodlo na tříletém prodloužení smlouvy do roku...

23. října 2025  19:34

Za „smrt Spartě“ pokuta, platit budou ale i Letenští. V druhé lize padl drsný trest

Asistent trenéra fotbalové Slavie Pavel Řehák dostal od disciplinární komise pokutu 30 tisíc korun za urážky soupeře po utkání 11. kola první ligy se Spartou. Letenští zaplatí za chování fanoušků v...

23. října 2025  17:59,  aktualizováno  18:13

Miliardáře to třeba omrzí. Mikloško: Baník nekupuje škodovky za cenu mercedesů

Fotbalisté ostravského Baníku strádají. Místo toho, aby jako v minulých dvou sezonách proháněli elitní české týmy, propadli se do boje o záchranu. Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško vysvětluje,...

23. října 2025  17:15

U nás je fotbal pořád mužský sport, říká Klimková. Návrat na Slovácko si užívá

Když se stočí řeč na její rodné Slovácko, rozzáří se jí oči. „Jsem tady doma, těšila jsem se sem jak malý Jarda,“ usmívá se Jitka Klimková (51) na hotelu v Modré, kde se české fotbalové...

23. října 2025  16:20

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

23. října 2025  14:56

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

23. října 2025  14:49

Měl nabídku z Kypru, vybral si Pardubice. Analytik Thomas prodloužil smlouvu

U fotbalistů Pardubic působí od léta 2023 a ačkoliv dostal nabídku z Kypru, rozhodl se zůstat. Anglický datový analytik Tristan Thomas se s klubem dohodl na prodloužení smlouvy.

23. října 2025  14:39

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Ostuda našeho fotbalu, zní z Chorvatska. Klec v Rijece budí vášně, co zažije Sparta?

Premium

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Uprostřed moderního tréninkového centra se ze silnice vydáte po malých betonových schůdcích, projdete ocelovými dvířky a stanete se součástí jednoho ze světových fotbalových unikátů. Před vámi, za...

23. října 2025  14:15

Bez Salaha za lepšími časy? Liverpool zářil a řeší, co s trápící se hvězdou

V minulé sezoně nemyslitelná věc, v té aktuální nevyhnutelné rozhodnutí. Po sérii čtyř porážek nastoupili fotbalisté Liverpoolu bez Mohameda Salaha v základní sestavě a naopak s pozměněným...

23. října 2025  13:40

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.