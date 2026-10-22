ONLINE: Jablonec - Brighton 0:0, zaskočí domácí rozjetého favorita z Ostrovů?

Jablonec minulý týden prohrál 2:3 na půdě Freiburgu, finalisty Evropské ligy, a teď ho čeká další náročný soupeř.
Brighton posledně porazil vysoko 4:0 litevský Žalgiris Kaunas, načež v lize deklasoval 5:0 Crystal Palace. Zato Jablonec o víkendu nestačil na Plzeň (2:3)
Brighton patří k týmům s nejlepší formou v Evropě – zvítězil celkem šestkrát za sebou a v anglické lize je třetí, přičemž má nejlepší útok i obranu v celé soutěži.
|
Co čeká Jablonec proti Brightonu? Mladý kádr i nejagresivnější presink v Anglii
V pohárech pak čtyřikrát za sebou neprohrál, a dokonce ani neinkasoval.
Česká mužstva na ta z Anglie neumí – neporazila je osmkrát v řadě, z toho sedmkrát prohrála.
Jak si povede Jablonec?
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović, Sláma – Sedláček, Okeke – Čanturišvili, Alioum, Polidar – Růsek.
Verbruggen – Costinha, Svoboda, Boscagli, Hadžám – Yalcouyé, Hinshelwood, Groß (C) – Osman, Rutter, O'Riley.
Mihelak – Chramosta, Hollý, Kuol, Malý, Nebyla, Novák, Nykrín, Souček, Zorvan, Kubát.
McGill, Hall – Andrés, Ayari, David, Dunk, Ibrahim, Kadıoğlu, Kostoulas, Nti, Oriola, Vušković.
Rozhodčí: Kringstad – Haukåsen, Jensen (všichni NOR)Přejít na online reportáž