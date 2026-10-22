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ONLINE: Jablonec - Brighton 0:0, zaskočí domácí rozjetého favorita z Ostrovů?

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Sledujeme online   18:44

Radost jabloneckých hráčů po vyrovnávacím gólu na 1:1 v utkání proti Freiburgu v Konferenční lize. | foto: Reuters

Jablonečtí hrají ve 2. kole Konferenční ligy proti anglickému Brightonu, jednomu z favoritů celé soutěže. Zápas na severu Čech má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonec minulý týden prohrál 2:3 na půdě Freiburgu, finalisty Evropské ligy, a teď ho čeká další náročný soupeř.

Brighton posledně porazil vysoko 4:0 litevský Žalgiris Kaunas, načež v lize deklasoval 5:0 Crystal Palace. Zato Jablonec o víkendu nestačil na Plzeň (2:3)

Brighton patří k týmům s nejlepší formou v Evropě – zvítězil celkem šestkrát za sebou a v anglické lize je třetí, přičemž má nejlepší útok i obranu v celé soutěži.

Co čeká Jablonec proti Brightonu? Mladý kádr i nejagresivnější presink v Anglii

V pohárech pak čtyřikrát za sebou neprohrál, a dokonce ani neinkasoval.

Česká mužstva na ta z Anglie neumí – neporazila je osmkrát v řadě, z toho sedmkrát prohrála.

Jak si povede Jablonec?

Konferenční liga
2. kolo 22. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
FK Jablonec FK Jablonec : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović, Sláma – Sedláček, Okeke – Čanturišvili, Alioum, Polidar – Růsek.
Sestavy:
Verbruggen – Costinha, Svoboda, Boscagli, Hadžám – Yalcouyé, Hinshelwood, Groß (C) – Osman, Rutter, O'Riley.
Náhradníci:
Mihelak – Chramosta, Hollý, Kuol, Malý, Nebyla, Novák, Nykrín, Souček, Zorvan, Kubát.
Náhradníci:
McGill, Hall – Andrés, Ayari, David, Dunk, Ibrahim, Kadıoğlu, Kostoulas, Nti, Oriola, Vušković.

Rozhodčí: Kringstad – Haukåsen, Jensen (všichni NOR)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.44
  • 4.93
  • 6.78
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.54
  • 4.55
  • 5.68
OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 12.70
  • 7.61
  • 1.19
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.43
  • 4.82
  • 7.26
KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.01
  • 3.95
  • 1.85
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.45
  • 4.79
  • 6.79
Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 2.93
  • 3.75
  • 2.29
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 7.49
  • 5.07
  • 1.40
Lillestrom SK vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 6.81
  • 5.20
  • 1.41
Besiktas Istanbul vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.19
  • 3.81
  • 3.07
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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