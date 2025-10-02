Rijeka před zápasem se Spartou prohrála v Konferenční lize v Arménii

  21:25
Fotbalisté Rijeky na úvod Konferenční ligy prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Příští soupeř pražské Sparty hrál hodinu bez vyloučeného záložníka Nika Jankoviče, který dostal přímo červenou kartu za tvrdý faul na Yana Etekiho. Porážku prožil i český obránce Stefan Simič, jehož Omonia Nikósie podlehla doma Mohuči 0:1 gólem z penalty.
Fotogalerie4

Borna Sosa z Crystal Palace vstřebává červenou kartu, zatímco spoluhráči z Dynama Kyjev pomáhají faulovanému Oleksandru Tymčykovi na nohy. | foto: Reuters

Noah, který se v základní fázi utká také s Olomoucí, rozhodl zápas už v šesté minutě, kdy se prosadil bosenský útočník Mulahusejnovič. Po půlhodině hry Jankovič „sestřelil“ Etekiho a byl okamžitě vyloučen. Za přímou červenou kartu ho jistě čeká i zastavení činnosti, takže bývalý chorvatský mládežnický reprezentant přijde o zápas se Spartou. Noah si v početní výhodě hlídal vítězství a soupeře nepustil do jediné větší šance.

Simič nechyběl v základní sestavě Omonie a dlouho pomáhal držet čisté konto. Za stavu 0:0 měl dokonce šanci, ale nezakončil. Chvíli na to jeho spoluhráč fauloval ve vápně a Amiri z penalty rozhodl.

Vzápětí byl zápas přerušen kvůli výtržnostem fanoušků a hráči museli ze hřiště. Po návratu Simič střídal a poslední desetiminutovku a nastavení jen sledoval, jak se jeho spoluhráči marně snaží odvrátit porážku.

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
Dynamo Kyjev Dynamo Kyjev : Crystal Palace Crystal Palace 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
31. D. Muñoz
58. Nketiah
Sestavy:
Neščeret – Tymčyk (81. Karavajev), Bilovar, Thiare, Mychavko (33. Vološyn) – Bražko – Jarmolenko (C) (67. Ogundana), Jacyk (67. Pichaljonok), Šaparenko (81. Blănuță), Dubinčak – Guerrero.
Sestavy:
Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi (C) – D. Muñoz (88. Cardines), Wharton, Hughes (52. Lerma), Sosa – Kamada (69. Devenny), Mateta (46. Nketiah), Pino (69. I. Sarr).
Náhradníci:
Morgun, Denys Ignatěnko – Vivčarenko, Burtnyk, Rubčynskij, Bujalskij, Zacharčenko.
Náhradníci:
R. Matthews, Benítez – Mitchell, Cristantus, Clyne, Esse, Canvot.
Žluté karty:
33. Thiare
Žluté karty:
38. Hughes, 74. Sosa
Červené karty:
Červené karty:
76. Sosa

Rozhodčí: Lothar D'hondt (BEL). Asistenti: Romain Devillers (BEL), Nico Claes (BEL). Čtvrtý rozhodčí: Wesli De Cremer (BEL). VAR: Jan Boterberg (BEL). AVAR: Romain Devillers (BEL)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok : Hamrun Spartan FC Hamrun Spartan FC 1:0 (0:0)
Góly:
57. Imaz
Góly:
Sestavy:
Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Stojinović, Wdowik – Flach (66. Lozano), Imaz (85. Drachal), Romanczuk (C) – A. Pozo (76. Prip), Pululu (85. Rállis), Pietuszewski.
Sestavy:
Bonello (C) – Camenzuli, Bjeličić, Polito, Compri – Šimkus (68. Čadjenović), Domingos (76. Prip), Ćorić, Mbong – Thioune (76. Meijer), Koffi (76. Smajlagič).
Náhradníci:
Piekutowski – Kobajaši, Polak, Y. Sylla, Cantero, Jackson, Mazurek.
Náhradníci:
Célio – Micallef, Xerri, Letherby, Attard, M. García, El Fanis, Hadzi, Emerson.
Žluté karty:
51. Pululu, 90+3. Wdowik
Žluté karty:
51. Polito, 51. Domingos
Červené karty:
Červené karty:
61. Mbong

Rozhodčí: Stojchevski – Petreski, Vidinic

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura : KF Drita KF Drita 1:1 (0:0)
Góly:
74. Parzyszek
Góly:
80. Dabiqaj
Sestavy:
Kreidl – Savolainen, Cissé, Miettinen, Hämäläinen (59. Antwi) – Pasanen (59. Golubickas), Arifi (71. Voutilainen), Oksanen – Ruoppi, Toure (59. Parzyszek), Pennanen /C/ (89. Sadiku).
Sestavy:
Maloku – Krasniqi /C/, Bejtulaj, Pëllumbi, Ovouka – Dabiqaj, Ajzeraj (89. Abazaj), Limaj – Balaj (66. Soumahoro), Manaj (89. Broja), Tusha (29. Šeji).
Náhradníci:
Hakala, Pitkänen – Luyeye-Lutumba, Konate, Seidu.
Náhradníci:
Behluli, Rexhepi – Ibrahim, Morina, Sylejmani, Mustafa.
Žluté karty:
70. Arifi, 83. Pennanen, 90+2. Cissé
Žluté karty:

Rozhodčí: Očenáš – Jekkel, Pacák (SVK)

Počet diváků: 2496

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport : Breidablik Breidablik 3:0 (3:0)
Góly:
7. Lekweiry
11. Bair
33. Diakité
Góly:
Sestavy:
Letica – Mouanga, K. Sow, Okoh, Fofana (60. Poaty) – Soppy, Custodio (C) (60. Beloko), Sigua – Lekweiry (72. N'Diaye) – Bair (79. Butler-Oyedeji), Diakité (79. Ajdini).
Sestavy:
A. Einarsson – Valgeirsson (64. Ómarsson), Muminović, Margeirsson, K. Jónsson (85. Hallsson) – Steindórsson, Gunnlaugsson (C), Lúdvíksson (64. Orrason) – V. Einarsson (79. A. Jónsson), Kristinsson (64. Thomsen), Á. Thorsteinsson.
Náhradníci:
Castella – Abdallah, Kana-Biyik, Ál Saad, Traoré, Lippo.
Náhradníci:
Bragason, Snaehólm – Bjarnason, Ingvarsson, Yeoman, Úlfarsson, Magnússon.
Žluté karty:
70. Beloko
Žluté karty:
39. Steindórsson

Rozhodčí: Nuza – Berisha, Selimaj (KOS)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň : Rapid Vídeň Rapid Vídeň 4:1 (3:0)
Góly:
13. Palma
21. Ishak
45+2. Ismaheel
77. Bengtsson
Góly:
64. Radulović
Sestavy:
Mrozek – Pereira, Douglas, Milić (68. Skrzypczak), Gurgul – Jagiełło (68. Kozubal), Ouma – Ismaheel (81. Fiabema), Palma, Lisman (76. Bengtsson) – Ishak (C) (68. Agnero).
Sestavy:
Hedl – Bolla, Cvetković (C), Ahoussou, Horn (79. Demir) – Amane (79. Schaub), Gulliksen, L. Grgić (65. Ndzie) – Wurmbrand (46. Tilio), Mbuyi (65. Kara), Radulović.
Náhradníci:
Bąkowski, Pruchniewski – Moutinho, Gumny, Thórdarson, Mońka, Rodríguez.
Náhradníci:
Gartler, Göschl – Schöller, Raux-Yao, Seidl, Auer, Weixelbraun.
Žluté karty:
84. Pereira, 88. Ouma, 90+5. Fiabema
Žluté karty:
87. Ndzie

Rozhodčí: Hennessy – Broughton, Dynan (IRL)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
Noah Armavir Noah Armavir : HNK Rijeka HNK Rijeka 1:0 (1:0)
Góly:
6. Mulahusejnović
Góly:
Sestavy:
Fayulu – Boakye (90+4. Manveljan), Saintini, Muradjan, Sualehe – Ošima (87. Thorarinsson), Eteki, Sangaré (90+4. Haruťunjan) – H. Ferreira (C) (75. Aiás), Mulahusejnović, Jakoliš.
Sestavy:
Zlomislić (C) – Devetak, Radeljić (85. Vignato), Husić, Oreč – Menalo (63. Bogojević), Janković, Petrovič, Lasickas (85. Ndockyt) – Fruk (84. Jurić), Adu-Adjei (63. Dantas).
Náhradníci:
Čančarević – Dašjan, Omar, Avanesjan, Hambardzumjan, G. Silva.
Náhradníci:
Kovać, Todorović – Gojak, Butić, Bodetić, Kitin, Thaqi.
Žluté karty:
57. Sangaré, 71. H. Ferreira
Žluté karty:
44. Menalo, 76. Husić, 86. Petrovič
Červené karty:
Červené karty:
30. Janković

Rozhodčí: Gidženov – Maksimov, Dojnov (všichni Bulharsko)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
Omonia Nikósie Omonia Nikósie : Mohuč Mohuč 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
75. Amiri
Sestavy:
Uzoho – Agouzoul, Sennou Coulibaly, Simič (80. Diounkou) – Masouras (60. Chatzigiovanis), Kousoulos (C), Eiting (60. Eraković), Kitsos – Ewandro, Máí (60. Neophytou), Semedo (80. Andreou).
Sestavy:
Zentner – da Costa, Bell, Potulski (64. Hanche-Olsen) – Veratschnig (64. Bobzien), Amiri (C) (89. Maloney), Sano, Mwene (89. Widmer) – Nebel, Sieb (71. Hollerbach), Nordin.
Náhradníci:
Kyriakidis, Panagi – Khammas, Panagiotou, P. Andreou, Konstantinidis.
Náhradníci:
Rieß, Batz – Bøving, Kawasaki, Weiper, Gleiber, Debrah.
Žluté karty:
74. Agouzoul
Žluté karty:
49. Nordin

Rozhodčí: Milanović – Pašajlić, Novaković

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : Škendija Tetovo Škendija Tetovo 2:0 (2:0)
Góly:
28. U. López
32. Pérez
Góly:
Sestavy:
Batalla – Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Espino – U. López (59. Díaz), Gumbau (77. Ciss), Trejo (C) (70. Palazón) – Pérez (77. Becerra), Camello, Álvaro García (60. De Frutos).
Sestavy:
Gaye – Trumçi (66. Spahiu), Fetai, Cake, Webster – Qaka (46. Alhassan), R. Ramadani – Tamba (86. F. Ramadani), Endrit Krasniqi (56. Zejnullai), Latifi (66. Krstevski) – Ibraimi (C).
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Alemão, Chavarría, de las Sias, Rațiu, Valentín.
Náhradníci:
Amzai – Ademi, Ajetovikj, Kaba, Mazari, Meliqi, Murati.
Žluté karty:
35. Vertrouwd
Žluté karty:
83. Krstevski

Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 18:45
HŠK Zrinjski Mostar HŠK Zrinjski Mostar : Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 5:0 (3:0)
Góly:
12. Bilbija
22. Dujmović
40. Jakovljević
69. Damașcan
85. Mikić
Góly:
Sestavy:
G. Karačić – Vranjković, Jakovljević, Dujmović, Mamić – Djurasek (64. Šakota), Savić – Abramović (76. Mikić), Ivančić (46. Filipović), Ćuže (46. Pranjić) – Bilbija (C) (64. Damașcan).
Sestavy:
N. Santana – Nano, B. Lopes (C), Kolega, Ayew (31. Villacañas) – Martínez, Torrilla (74. Gómez), Mandi, A. García (81. Clinton) – Dabo (74. Juanje), De Barr.
Náhradníci:
Ljubić – Mašić, D. Karačić, Sušak, Surdanović, Velkovski, Memija.
Náhradníci:
Hankins – Toscano, Rutjens, Casciaro, R. Muñoz.
Žluté karty:
52. Abramović, 54. Djurasek, 88. Damașcan
Žluté karty:
30. Dabo, 38. Torrilla

Rozhodčí: S. Kringstad – R. Langseth, O. Andreas Haukåsen (všichni NOR)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
AEK Larnaka AEK Larnaka : AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1:0 (1:0)
Góly:
25. Rubio
Góly:
Sestavy:
Alomerović – Ekpolo, Miličević (C), Roberge, Gnali – Rohdén, Ledes, Pons – Rubio, Bajić, Chacón.
Sestavy:
Owusu-Oduro – Kasius, Goes, Penetra, de Wit – Koopmeiners, Mijnans (C), Kwakman – Patati, Meerdink, Daal (26. Chávez).
Náhradníci:
Paraskevas, Demetriou – Gerasimou, Petros Ioannou, Ivanović, Suárez, González, Miramón, Naoum, Toma.
Náhradníci:
Verhulst, Zoet – Dekker, Dijkstra, I. Jensen, Sadiq, Šín, Zeefuik.
Žluté karty:
28. Miličević
Žluté karty:
33. Goes, 34. Patati
Červené karty:
Červené karty:
2. Penetra

Rozhodčí: Schlager – Waschitzki, Fritsch (všichni GER)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Aberdeen FC Aberdeen FC : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 1:1 (1:1)
Góly:
8. Karlsson
Góly:
39. Nazaryna
Sestavy:
Mitov – Knoester, Milne, Dorrington – Devlin (C), Armstrong, Palaversa, Clarkson, Keskinen – Lazetić, Karlsson.
Sestavy:
Riznyk – Henrique, Matvijenko (C), Bondar, Tobías – Nazaryna – Pedrinho, Gomes, Očeretko, L. Ferreira – Elias.
Náhradníci:
Suman – Shinnie, Nilsen, Aouchiche, Polvara, Yengi, Milanovic, Nisbet, Molloy, Lobban, Gyamfi.
Náhradníci:
Fesjun – Marlon, Kryskiv, Šved, Isaque, Azarovi, Ghram, Konoplja, Bondarenko, Faryna, Meirelles, Hluščenko.
Žluté karty:
Žluté karty:
20. Henrique

Rozhodčí: Strukan – Jakšič, Tomas (všichni CRO)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
NK Celje NK Celje : AEK Atény AEK Atény 1:1 (1:1)
Góly:
34. Kovačević
Góly:
7. Kutesa
Sestavy:
Leban – Nieto, Karničnik, Bejger, Tutyškinas – Hrka, Kvesić, Lisakovič – Šturm, Iosifov, Kovačević.
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Eliasson, Pineda, Grujić, Kutesa – Marin – Jović.
Žluté karty:
Žluté karty:
18. Strakosha
Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Legia Varšava Legia Varšava : Samsunspor Samsunspor 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
10. Musaba
Sestavy:
Tobiasz – Burch, Pankov, Jędrzejczyk (C), Vinagre – W. Urbański, Augustyniak, K. Urbański – Chodyna, Čolak, Stojanović.
Sestavy:
Kocuk – Yavru (C), Šatka, van Drongelen, Tómasson – Yüksel – T. Coulibaly, Ntcham, Holse, Musaba – Mouandilmadji.
Náhradníci:
Kobylak – Bičachčjan, Elitim, Kapuadi, Kapustka, Reca, Rajović, Ermal Krasniqi, Szymański, Wszołek, Weißhaupt, Żewłakow.
Náhradníci:
Posiadała, Törüz – Borevković, Çift, Gönül, Makoumbou, J. Mendes, Yaldır, Atoen.
Žluté karty:
24. Augustyniak
Žluté karty:
22. Yüksel

Rozhodčí: Pignard – Drouet, Auger

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Raków Čenstochová Raków Čenstochová : Universitatea Craiova Universitatea Craiova 0:0 (0:0)
Sestavy:
Trelowski – Tudor, Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Amorim – Pieńko, Brunes, I. López (22. Diaby-Fadiga).
Sestavy:
Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Mora, Crețu, Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram.
Náhradníci:
Mądrzyk, Zych – Mosór, Bulat, Makuch, Mircetić, Konstantopoulous, Baráth, Seck, Rondić.
Náhradníci:
Lung – Ștefan, Romančuk, Mekvabišvili, Etim, Houri, Mogoş, Teles, Stevanović, Băsceanu, Matei, Nsimba.
Žluté karty:
Žluté karty:
26. Mora

Rozhodčí: Barbara – Portelli, Muscat

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Shelbourne FC Shelbourne FC : BK Häcken BK Häcken 0:0 (0:0)
Sestavy:
Speel – Gannon, Barrett (C), Ledwidge, Norris – Mbeng, McInroy, Lunney – Coote, Odubeko, Wood.
Sestavy:
Berisha – Hilvenius, Lode, Helander, Lundkvist – Gustafson (C), Rygaard, S. Andersen – Lindberg, Dembe, Svanbäck.
Náhradníci:
L. Healy, Topcu – Boyd, Caffrey, Chapman, Coyle, Henry-Francis, Kelly, Martin, Temple, Wilson.
Náhradníci:
O. Jansson, Linde – Al-Saed, Dahbo, S. Jansson, Ngabo, Nioule, Öhman, Samuelsson, Brusberg, Wawa, Holm.

Rozhodčí: Raczkowski – Boniek, Sierant (všichni POL)

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Slovan Bratislava Slovan Bratislava : RC Štrasburk RC Štrasburk 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
26. Yirajang (vla.)
41. Ouattara
Sestavy:
Takáč – Blackman, Bajrić, Kašia (C), Cruz – R. Ibrahim, Savvidis – Barseghjan, Tolić, Yirajang – Marcelli.
Sestavy:
Penders – Amougou, Høgsberg, Omobamidele, Doukouré (C) – El Mourabet, Luís – Páez, Ouattara, Amo-Ameyaw – Godo.
Náhradníci:
Macík, Trnovský – Fogning, Gajdoš, Danylo Ignatěnko, Kucharevič, Lichý, Mak, Tomáško.
Náhradníci:
Johnsson, Kerckaert – Barco, Soumaïla Coulibaly, Doué, Lemaréchal, Moreira, Kodia, Lung.

Rozhodčí: Colombo – Baccini, Ceccon

Vstoupit do diskuse
Výsledky

