Fotbalisté Betisu prohráli na úvod Konferenční ligy s Legií Varšava

Hráči Cercle Bruggy se na úvod blýskli vysokým vítězstvím 6:2 nad St. Gallenem, třikrát se během půlhodiny trefil Kévin Denkey z Toga. O čtyři branky zvítězila i kyperská Omonia nad Víkingurem Reykjavík.

Venku bodovali pouze skotští Hearts, kteří zvítězili na náhradním stadionu Dinama Minsk v Ázerbájdžánu 2:1. Dalších osm zápasů začne v 21:00, kdy nastoupí například londýnská Chelsea nebo dvojnásobný finalista Konferenční ligy Fiorentina.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže hraje od této sezony novým systémem. Všech 36 mužstev odehraje v ligové fázi tři zápasy doma a tři venku, výsledky se započítají do celkové tabulky. Osm týmů postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 do úvodního kola vyřazovací části.

Heidenheim Heidenheim : Olimpija Lublaň Olimpija Lublaň 2:1 (1:0) Góly:

6. Beck

83. Wanner Góly:

77. Blanco Sestavy:

Müller – Traoré, Mainka (C), Siersleben, Theuerkauf (73. Föhrenbach) – Maloney – Conteh (78. Kerber), Beck (62. Wanner), Dorsch (62. Schöppner), Scienza – Breunig (62. Pieringer). Sestavy:

Vidovšek – J. Silva, Ratnik (C), Ristić, Sualehe (88. Govea) – Thalisson (46. Agba), Doffo, Boultam (25. Blanco) – Florucz (74. Brest), Kojić (46. Muhamedbegović), Lucas. Náhradníci:

Feller, Eicher – Busch, Gimber, Janes, Kaufmann, Negele. Náhradníci:

Lubej Fink, Pintol – Aćimović, Durdov, Lasickas, Pedreño, Pinto. Žluté karty:

84. Wanner, 88. Scienza, 90+5. Kerber Žluté karty:

37. Thalisson, 65. Agba Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Cokaj (ALB)

Cercle Bruggy Cercle Bruggy : FC St. Gallen 1879 FC St. Gallen 1879 6:2 (3:0) Góly:

3. Minda

26. Denkey

39. Denkey

55. Denkey

63. Magnee

68. Magnee Góly:

58. Csoboth

81. Mambimbi Sestavy:

Warleson (32. Delanghe) – Diakité, Ravych, Miangue – Magnee, Francis, Van der Bruggen, Nazinho – Somers (C) (74. Brunner) – Minda (61. Olaigbe), Denkey (74. Augusto). Sestavy:

Ati-Zigi – Faber, Diaby, Vallci, Okoroji (46. Yannick) – Witzig, Quintillà, Görtler (C) – Akolo (61. Mambimbi) – Geubbels (76. Milošević), Toma (46. Csoboth). Náhradníci:

Langenbick – B. Gonçalves, Efekele, Ouattara, Gomis. Náhradníci:

Dumrath, Watkowiak – Ambrosius, Cissé, Konietzke, J. Stanić, Stevanovič, Vandermersch. Žluté karty:

23. Nazinho, 70. Denkey Žluté karty:

22. Görtler Rozhodčí: Arda Kardesler

FC Lugano FC Lugano : HJK Helsinky HJK Helsinky 1:0 (1:0) Góly:

34. Papadopoulos Góly:

Sestavy:

Saipi – Zanotti, Papadopoulos, Hajdari, Marques – Bislimi, Grgic, Mahmoud – Steffen, Bottani (C), Aliseda. Sestavy:

Nijhuis – Lyons-Foster, Antzoulas, O'Shaughnessy (C), Pallas – Bandé, Kökçü, Halme, Kanellopoulos, Hostikka – Erwin. Náhradníci:

Osigwe, Ndiaye – Brault-Guillard, Cimignani, Dos Santos, Doumbia, El Wafi, Mahou, Mai, Przybyłko, Ryter. Náhradníci:

Öst – Albanese, Boamah, Meriluoto, Möller, Palumets, Plange, Tanaka, Toivio. Žluté karty:

8. Hajdari Žluté karty:

Rozhodčí: Dickinson – Connor, Bell

Shamrock Rovers Shamrock Rovers : APOEL Nikósie APOEL Nikósie 0:0 (0:0) Sestavy:

Pöhls – Cleary, Lopes (C), Grace – Honohan, Poom, O'Neill, Farrugia – Mandroiu, Nugent – Kenny. Sestavy:

Belec (C) – Sušić, R. Petrović, Laifis, Quintilla – Kostadinov, Abagna – Ndongala, Tejera, Marquinhos – el-Arabí. Náhradníci:

Steacy – Hoare, Watts, A. McEneff, Greene, Kavanagh, Towell, Burns, Byrne, Noonan, Dillon, O'Sullivan. Náhradníci:

Christodoulou, Michos – Dvali, Meyer, Bah, Satsias, Kattirtzis, Chebake, Corbu, Polykarpou. Žluté karty:

42. Farrugia Žluté karty:

37. Abagna, 42. Quintilla Rozhodčí: Pignard – Berchebru, Coniglio (FRA).

Petrocub Hincesti Petrocub Hincesti : Pafos FC Pafos FC 1:2 (1:2) Góly:

26. Lungu Góly:

33. Correia

37. Jajá Sestavy:

Șmalenea – I. Jardan, Borș, Agyemang, Plătică – Ambros (C), Douanla, Pușcaș – Lungu – Caruntu, Lupan. Sestavy:

Ivušić – Silva, Goldar, Luckassen, Correia – Šunjić – Felipe, Dragomir, Tanković, Jajá – Jairo (C). Náhradníci:

Dodon, Covali – Narh, Diallo, Demian, Nihaev, Matheus, V. Jardan. Náhradníci:

Michail, Theodoulou – Pileas, Quina, Name, A. Silva, Pontelo, Rodrigues, Vieira, Ilia. Rozhodčí: Redder – Yurdakul, Risum

Legia Varšava Legia Varšava : Real Betis Real Betis 1:0 (1:0) Góly:

23. Kapuadi Góly:

Sestavy:

Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Chodyna (83. Gual), Oyedele (83. Jędrzejczyk), Kapustka (74. Çelhaka) – Luquinhas (64. Nsamé), Pekhart (64. Augustyniak), Morišita. Sestavy:

San Miguel – Ruibal, de Souza, Mendy, Perraud – Cardoso (67. Roca), Altimira – Ávila (58. Ezalzúlí), Fornals (75. Diao), Juanmi (58. Bakambu) – Roque (58. Pérez Guerrero). Náhradníci:

Kobylak – Alfarela, Kun, Majchrzak, Szczepaniak, Ziółkowski. Náhradníci:

García, R. Silva – Bellerín, Flores, Llorente. Žluté karty:

28. Luquinhas, 76. Oyedele, 79. Wszołek, 89. Kapuadi Žluté karty:

64. Cardoso, 81. Ruibal, 90+4. Pérez Guerrero, 90+4. Perraud

Fiorentina Fiorentina : The New Saints The New Saints 0:0 (0:0) Sestavy:

Terracciano – Kayode, Moreno, Biraghi (C), Parisi – Beltrán, Mandragora (45+1. Richardson), Adli – Ikoné, Kouamé, Sottil. Sestavy:

Roberts – Daniels, Davies, Bodenham, Redmond (C) – B. Clark, Smith, D. Williams – Bradley, Wilson, Holden. Náhradníci:

Martinelli, de Gea – Dodô, Bove, Gudmundsson, Kean, Gosens, Colpani, Cataldi, Kouadio, Baroncelli. Náhradníci:

Edwards – Pask, Marshall, Brobbel, McManus, Cieślewicz, Hudson, Baker, Canavan, Woollam, Jones. Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)

LASK Linz LASK Linz : Djurgärdens Djurgärdens 1:0 (1:0) Góly:

26. Beriša Góly:

Sestavy:

Siebenhandl – Stojković, Ziereis, Jovičić, Talověrov, Bello – Beriša, Horvath, Usor (10. Flecker) – Ljubičić, Žulj. Sestavy:

O. Jansson – Staahl, Tenho, Une Larsson, Bergh – Eriksson (C), Šabović – Wikheim, Gulliksen, Fallenius – Priske. Náhradníci:

Galvez, Bogarde, Renner, J. Boateng, Pintor, Tibidi, Entrup. Náhradníci:

Rinne – Schüller, Radetinac, Hümmet, Stensson, Therkildsen, Nguen, Kosugi, Haarala. Žluté karty:

22. Stojković Žluté karty:

Rozhodčí: Bulat Sariyev – Denis Labashov, Yuriy Tikhonyuk (KAZ)

Dinamo Minsk Dinamo Minsk : Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC 1:2 (1:1) Góly:

21. Alfred Góly:

37. Politěvič (vla.)

90+4. Dhanda Sestavy:

Lapouchov – Pigas, Politěvič (C), Sačyvka, Raí (30. Seljava) – Amian, Kalinin, Děmčenko – Podstrelov (72. Adeola), Alfred (85. Melničenko), Žerděv (46. Igor). Sestavy:

Gordon – Forrester, Kent, Rowles, Penrice – Devlin (74. Grant), Baningime (79. Tait), Spittal – Forrest (56. Vargas), Shankland (C), McKay (74. Dhanda). Náhradníci:

Karataj – Běgunov, Budko, Gavrylovič, Chvasčinskij, Kulikov, Okoro, Školik. Náhradníci:

Z. Clark – M. Boateng, Boyce, Kingsley, Oda, Oyegoke, Salazar, Halkett. Žluté karty:

90. Melničenko Žluté karty:

71. Devlin Rozhodčí: Mohammed – Mehmet, Fredrik

FC Astana FC Astana : Bačka Topola Bačka Topola 1:0 (1:0) Góly:

15. Kažukolovas Góly:

Sestavy:

Čondrić – Kažukolovas, Maročkin, Amanović – Bartolec, Ebong, Gripši (84. Kuat), Vorogovskij – Tomasov (C) (90+1. Ahanonu), Chinedu (72. Karimov), Camara (90+1. Astanov). Sestavy:

Ilić – N. Petrović (C), Stevanović, Radin, Djorjević, Stefan Jovanović – P. Stanić, Djakovac (69. Mboungou), Banjac (78. Sós) – Ćirković (84. Lazetić), Pantović. Náhradníci:

Zaruckij, Sejsen – Bystrov, Bejsebekov, Osei, Dosmagambetov, Basmanov. Náhradníci:

N. Simić, Jorgić – Bagnack, Krstić, Pejić, Milosavljević, Gordić, Capan. Žluté karty:

85. Karimov Žluté karty:

8. Stefan Jovanović, 39. Radin Rozhodčí: Reitala – Hankanen, Jantunen (všichni Finsko)

FC Kodaň FC Kodaň : Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok 1:0 (1:0) Góly:

12. Chatzidiakos Góly:

Sestavy:

Trott – Gočoleišvili, Chatzidiakos, Diks, López – Lerager, Delaney (37. Froholdt) – Mattsson – Elyounoussi, Claesson, Achouri. Sestavy:

Abramowicz – Sáček, Stojinović, Diéguez, Moutinho – Villar, Listkowski, Nguiamba, K. Hansen – Pululu, Imaz Ballesté. Náhradníci:

Rúnarsson, Sander – Clem, Cornelius, Höjer, Huescas, Onugcha, Chiakha, Gabriel Pereira, Robert. Náhradníci:

Piekutowski, Stryjek – Tomás Silva, Čurlinov, Haliti, Kováčik, Kubicki, Polak, Romanczuk, Rybak, Skrzypczak. Žluté karty:

27. López Žluté karty:

40. K. Hansen

Borac Banja Luka Borac Banja Luka : Panathinaikos FC Panathinaikos FC 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

11. Bakasetas Sestavy:

Šiškovski – Vukčević, Meijers, Carolina, Herrera (C) – Ogrinec, Skorup – Kulašin, Savić, Srećković – Despotović. Sestavy:

Drągowski – Kotsiras, Ingason, Schenkeveld, Mladenović – Čerin, Maksimović – Pellistri, Bakasetas (C), Djuričić – Šporar. Náhradníci:

Manojlović – Pejović, Nikolov, Datković, Pihler, Hrelja, Subić, Kvržić, Čavić, Vranješ, Đajić, Marčetić. Náhradníci:

Lodygin, Lilo – Max, Ioannidis, Únáhí, Lemos, Mancini, Jedvaj, Jeremejeff, Baldock, Arão, Gregou. Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (AZE)

Omonia Nikósie Omonia Nikósie : Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík 4:0 (0:0) Góly:

51. Coulibaly

81. Kakoullis

86. Alioum

90. Kakoullis Góly:

Sestavy:

Fabiano (C) – Diounkou, Coulibaly, Panagiotou, Khammas – Eraković (67. Kousoulos), Marić, Ewandro (46. Charalampous) – V. Simić (84. Atzili), Stępiński (67. Kakoullis), Loizou (84. Alioum). Sestavy:

I. Jónsson – Gunnarsson (77. Fjóluson), Ekroth, Vatnhamar, Ibrahimagic (39. Atlason) – Thrándarson (63. Andrason), Thórdarson, Ingimundarson – Sigurpálsson (63. Gudjónsson), N. Hansen (C) (77. D. Jónsson), Djuric. Náhradníci:

Uzoho, Kyriakides – Kitsos, Helander, Masouras, Á. Lang, Neophytou. Náhradníci:

Arinbjörnsson – Thorkelsson, Aronsson, Sigurdsson, Hauksson, Hrannar Ingi Magnússon. Žluté karty:

48. V. Simić Žluté karty:

42. Atlason Rozhodčí: Sander van der Eijk – Joost van Zuilen, Rogier Honig

Chelsea Chelsea : Gent Gent 1:0 (1:0) Góly:

12. Veiga Góly:

Sestavy:

Jørgensen – Disasi, Adarabioyo, Badiashile, Veiga – Dewsbury-Hall, Casadei, Neto – Félix, Nkunku, Mudryk. Sestavy:

Roef – Gambor, Watanabe, Mitrović, Torunarigha – Ito, Delorge – Fadiga, Surdez, Brown – Gudjohnsen. Náhradníci:

Bergström, Robert Sánchez – Caicedo, Colwill, Cucurella, Fernández, Guiu, Madueke, Tyrique, Dyer. Náhradníci:

Schmidt – Araujo, Dean, de Vlieger, Fortuna, Gandelman, Gerkens, Kums, Samoise, Sonko, Vancsa, H. Varela. Rozhodčí: Schlager – Foltyn, Waschitzki