ONLINE: Sparta - Shamrock, hrají Ševínský či Mannsverk. V útoku Kuchta i Rrahmani

Miloslav Novák
Sledujeme online   19:47
Sparťanští fotbalisté vstupují do hlavní fáze Konferenční ligy. V úvodním kole doma bojují s irským Shamrockem Rovers, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťanští hráči slaví gól proti Rize. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V hlavní fázi Konferenční ligy je na programu pouze šest zápasů, takže se rozjíždí později než zbylé dvě pohárové soutěže. Všechna utkání navíc týmy stihnou odehrát během podzimu.

Spartu, která v létě prošla přes tři předkola, teď čeká první z nich. Proti Shamrocku zvolil kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Zelený – Kadeřábek, Sadílek, Mannsverk, Suchomel – Birmančevič, Kuchta, Rrahmani.

Oba týmy se potkaly loni ve 2. předkole Ligy mistrů. Tehdy po výhrách 2:0 a 4:2 postoupila Sparta a dokráčela až do hlavní fáze milionářské soutěže. Shamrock se nakonec probojoval do Konferenční ligy, kde dokonce jako první irský tým v historii postoupil do vyřazovacích bojů.

Na čtvrteční zápas se naladil výhrou 2:1 v domácí soutěži, kde míří za pátým titulem za posledních šest let. Sparta pro změnu s přehledem porazila Baník (3:0) a před nedělním derby se Slavií se udržela na čele tabulky.

Na Shamrock už s Haraslínem. Soustřeďme se na pohár, na derby až pak, velí Priske

Konferenční liga se i letos hraje v pozměněném formátu: každý z týmů odehraje tři zápasy doma, tři venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepších osm mužstev postoupí do osmifinále, dalších šestnáct do tzv. předkola play off a zbytek končí.

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Shamrock Rovers Shamrock Rovers 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C), Zelený – Kadeřábek, Sadílek, Mannsverk, Suchomel – Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
Sestavy:
McGinty – C. O'Sullivan, R. Lopes (C), Cleary – McEneff, McGovern, Nugent, M. Healy, Honohan – Grant, Gaffney.
Náhradníci:
Rodriguez, Surovčík – Eneme, Kairinen, Mercado, Ryneš, Uchenna, Vydra, Haraslín, Milla, Panák, Kuol.
Náhradníci:
A. Noonan, Steacy – Burke, A. Matthews, Watts, Mandroiu, O'Neill, Clarke, Barrett, Malley, M. Noonan.

Rozhodčí: Karaoglan – Sesigüzel, Tugral (vš. Tur.)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MohučMohuč 0 0 0 0 0:0 0
1. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 0 0 0 0 0:0 0
1. AEK LarnakaLarnaka 0 0 0 0 0:0 0
1. AZ AlkmaarAlkmaar 0 0 0 0 0:0 0
1. NK CeljeCelje 0 0 0 0 0:0 0
1. AEK AtényAEK Atény 0 0 0 0 0:0 0
1. FiorentinaFiorentina 0 0 0 0 0:0 0
1. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
1. SamsunsporSamsunspor 0 0 0 0 0:0 0
1. Raków ČenstochováRaków 0 0 0 0 0:0 0
1. Universitatea CraiovaU. Craiova 0 0 0 0 0:0 0
1. Shelbourne FCShelbourne 0 0 0 0 0:0 0
1. BK HäckenHäcken 0 0 0 0 0:0 0
1. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 0 0 0 0 0:0 0
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 0 0 0 0 0:0 0
1. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
1. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
1. Aberdeen FCAberdeen 0 0 0 0 0:0 0
1. Lincoln Red ImpsLincoln 0 0 0 0 0:0 0
1. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
1. Jagiellonia BělostokBělostok 0 0 0 0 0:0 0
1. Hamrun Spartan FCHamrun 0 0 0 0 0:0 0
1. Kuopion PalloseuraKuopio 0 0 0 0 0:0 0
1. KF DritaDrita 0 0 0 0 0:0 0
1. FC Lausanne-SportLausanne 0 0 0 0 0:0 0
1. BreidablikBreidablik 0 0 0 0 0:0 0
1. Rapid VídeňRapid Vídeň 0 0 0 0 0:0 0
1. Noah ArmavirFC Noah 0 0 0 0 0:0 0
1. HNK RijekaRijeka 0 0 0 0 0:0 0
1. Omonia NikósieOmonia Nikósie 0 0 0 0 0:0 0
1. Rayo VallecanoRayo Vallecano 0 0 0 0 0:0 0
1. Škendija TetovoŠkendija 0 0 0 0 0:0 0
1. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 0 0 0 0 0:0 0
1. Shamrock RoversShamrock 0 0 0 0 0:0 0
1. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
1. Legia VaršavaLegia 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

