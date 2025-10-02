ONLINE: Sparta - Shamrock, hrají Ševínský či Mannsverk. V útoku Kuchta i Rrahmani

V hlavní fázi Konferenční ligy je na programu pouze šest zápasů, takže se rozjíždí později než zbylé dvě pohárové soutěže. Všechna utkání navíc týmy stihnou odehrát během podzimu.
Spartu, která v létě prošla přes tři předkola, teď čeká první z nich. Proti Shamrocku zvolil kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Zelený – Kadeřábek, Sadílek, Mannsverk, Suchomel – Birmančevič, Kuchta, Rrahmani.
Oba týmy se potkaly loni ve 2. předkole Ligy mistrů. Tehdy po výhrách 2:0 a 4:2 postoupila Sparta a dokráčela až do hlavní fáze milionářské soutěže. Shamrock se nakonec probojoval do Konferenční ligy, kde dokonce jako první irský tým v historii postoupil do vyřazovacích bojů.
Na čtvrteční zápas se naladil výhrou 2:1 v domácí soutěži, kde míří za pátým titulem za posledních šest let. Sparta pro změnu s přehledem porazila Baník (3:0) a před nedělním derby se Slavií se udržela na čele tabulky.
Na Shamrock už s Haraslínem. Soustřeďme se na pohár, na derby až pak, velí Priske
Konferenční liga se i letos hraje v pozměněném formátu: každý z týmů odehraje tři zápasy doma, tři venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepších osm mužstev postoupí do osmifinále, dalších šestnáct do tzv. předkola play off a zbytek končí.
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C), Zelený – Kadeřábek, Sadílek, Mannsverk, Suchomel – Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
McGinty – C. O'Sullivan, R. Lopes (C), Cleary – McEneff, McGovern, Nugent, M. Healy, Honohan – Grant, Gaffney.
Rodriguez, Surovčík – Eneme, Kairinen, Mercado, Ryneš, Uchenna, Vydra, Haraslín, Milla, Panák, Kuol.
A. Noonan, Steacy – Burke, A. Matthews, Watts, Mandroiu, O'Neill, Clarke, Barrett, Malley, M. Noonan.
Rozhodčí: Karaoglan – Sesigüzel, Tugral (vš. Tur.)Přejít na online reportáž