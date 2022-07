Sligo Rovers vyhráli v Motherwellu a jsou blíž možnému souboji se Spartou

Úvodní utkání

Kyzylzhar (Kaz.) - Osijek 1:2 (0:0), Kajrat Almaty - Kisvárda 0:1 (0:0), Liepaja (Lot.) - YB Bern 0:1 (0:0), Kostanaj (Kaz.) - Lincoln Red Imps (Gibr.) 2:0 (0:0), Ararat Armenia - Paide (Est.) 0:0, Valmiera (Lot.) - Škendija Tetovo (Sev. Mak.) 1:2 (1:1), Makedonija Skopje - CSKA Sofia 0:0, Koper - Vaduz 0:1 (0:0), Kuopio - Milsami Orhei (Mold.) 2:2 (0:0), Lech Poznaň - Batumi (Gruz.) 5:0 (3:0), Molde - Elfsborg 4:1 (0:1), Saburtalo Tbilisi - FCSB 1:0 (1:0), Seinäjoki (Fin.) - Lilleström 0:1 (0:0), Zira (Ázerb.) - Maccabi Tel Aviv 0:3 (0:2), Štětín - Bröndby Kodaň 1:1 (0:1), Ružomberok - Riga FC 0:3 (0:2), Suduva (Lit.) - Viborg 0:1 (0:0), Antverpy - Drita (Kos.) 0:0, B36 Tórshavn (Faer. os.) - Tre Fiori (San Mar.) 1:0 (0:0), Basilej - Crusaders (Sev Ir.) 2:0 (1:0), Gzira (Malta) - Radnički Niš (Srb.) 2:2 (0:1), Levski Sofia - PAOK Soluň 2:0 (2:0), Fehérvár - Gabala (Ázerb.) 4:1 (1:1), Petrocub Hincesti (Mold.) - Laci (Alb.) 0:0, Rapid Vídeň - Lechia Gdaňsk 0:0, Vorskla Poltava - AIK Stockholm 3:2 (2:2), Aris Limassol - Neftči Baku 2:0 (0:0), Kluž - Inter Club d’Escaldes (And.) 3:0 (2:0), Hapoel Beer Ševa - Dinamo Minsk 2:1 (1:0), Istanbul Basaksehir - Maccabi Netanja 1:1 (0:1), Aris Soluň - Gomel 5:1 (3:1), Lucemburk - Čukarički 1:4 (1:2), Sepsi (Rum.) - Olimpija Lublaň 3:1 (1:1), Alkmaar - Tuzla (Bosna) 1:0 (1:0), Rijeka - Djurgaarden 1:2 (1:1), Trnava - Newtown (Wales) 4:1 (3:1), Velež (Bosna) - Hamrun Spartans (Malta) 0:1 (0:1), Motherwell - Sligo Rovers 0:1 (0:1), Saint Patrick’s (Ir.) - Mura (Slovin.) 1:1 (0:1), BATE Borisov - Konyaspor 0:3 (0:1), Čenstochová - Astana 5:0 (2:0), Vllaznia (Alb.) - Craiova 1:1 (0:1), Breidablik (Isl.) - Budučnost Podgorica 2:0 (0:0), Guimaraes - Puskás Akadémia 3:0 (2:0), Víkingur Reykjavík - The New Saints (Wales) 2:0 (1:0).