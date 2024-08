Fotbalisté Legie Varšava porazili Dritu, Pekhart hrál dvacet minut

Úvodní utkání play off Konferenční ligy Mistrovská část

Pjunik Jerevan - Celje 1:0 (0:0)

18:30 Panevežys (Lit.) - The New Saints (Wal.)

20:00 Víkingur Reykjavík - Santa Coloma (And.)

20:45 Klaksvík (Faer. ostr.) - HJK Helsinky

21:00 Lincoln (Gibr.) - Larne (Sev. Ir.) Hlavní část

FK Mladá Boleslav - Paks (Maď.) 2:2 (0:0)

Legia Varšava - Drita (Kos.) 2:0 (0:0) 19:00 Omonia Nikósie - Zira (Ázerb.)

Djurgaarden - Maribor

Brann Bergen - Astana

Häcken - Heidenheim

FC Kodaň - Kilmarnock 19:30 Kluž - Pafos (Kypr), 20:00 Rijeka - Olimpija Lublaň

Fiorentina - Puskás Akadémia

Kryvbas - Betis Sevilla 20:15 Partizan Bělehrad - Gent 20:30 Wisla Krakov - Cercle Bruggy 20:45 St Patrick’s (Ir.) - Basaksehir 21:00 St. Gallen - Trabzonspor

Lens - Panathinaikos Atény

Chelsea - Servette Ženeva