S Alkmaarem to bude fotbalovější než v derby, tuší Priske. Vydra má asi po sezoně

Štěpán Ťalský
  19:43
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - Každý z místních novinářů si před položením otázky dal záležet, aby ho přivítal: „Vítejte zpátky, trenére.“ Brian Priske se více než rok po konci ve Feyenoordu vrací do Nizozemska. Tentokrát povede fotbalisty Sparty v úvodním osmifinále Konferenční ligy. „Jsem zpět, ale proto, že mě tady čeká zápasy Sparty s Alkmaarem,“ odvětil suše kouč.
Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Takhle jednoduše se ale nizozemští novináři odbýt nenechali.

„Moje nejlepší vzpomínka? To je dobrá otázka. I když to tady nevyšlo podle plánů, tak je toho hodně. Pořád mluvím s některými lidmi a z nizozemského fotbalu jsem si vzal několik prvků. Ale nejvíc mi v hlavě zůstal úspěch v superpoháru,“ pokračoval Priske po dalším z dotazů.

A došlo i na lekci nizozemštiny.

„Ano, stále rozumím a mluvím,“ usmál se Priske na reportéra místní televize.

Co vám angažmá v Nizozemsku dalo?
Chápu vaši otázku, ale teď není čas, abych o tom mluvil. Obecně se k tomu moc nevracím, ale takový prostě jsem jako trenér i člověk. Nerad se k takovým věcem vyjadřuju. Vzal jsem si odsud hodně zkušeností, a vzpomínek po zbytek kariéry, ale teď se soustředím na Spartu a abychom uhráli dobrý výsledek do odvety.

Stadion Alkmaaru, kde Sparta rozehraje osmifinále Konferenční ligy.

Sledujete pořád nizozemský fotbal? Co říkáte na aktuální situaci ve Feyenoordu?
Samozřejmě sleduju nizozemský fotbal i Feyenoord, je to součást mé trenérské historie, ale víc se k situaci ve Feyenoordu vyjadřovat nebudu. Nemám tušení, co se tam děje. Mě zajímá jen to, aby Sparta odehrála dobrý zápas a za týden postoupila.

Co čekáte od Alkmaaru?
Je to dobrý tým, mladý a má hodně talentovaných hráčů. Už Haraslín přede mnou říkal, že dobře kombinuje a má atraktivní herní styl. Bude to pro nás zajímavá výzva.

A pak že fotbal není věda. Alkmaar hledá rychlé mozky a zakazuje taktiku. Proč?

Na koho si dát nejvíc pozor?
Nechci být konkrétní. Mají talentované hráče na různých pozicích, což je tady normální. Docela to tady znám, byl jsem zde na stáži během dělání své licence. Vím, že mají dobrou akademii, objevují talenty a jsou v tom dobří, což se pak odráží na celém týmu. Mají mladíky, kteří jim přesně zapadají do herního stylu.

Jako trenér Feyenoordu jste s Alkmaarem jednou hrál a zvítězil 3:2.
Je to možné. Ale tohle bude jiný zápas, dost se od té doby změnili. Budou to dva těžké zápasy. Je to osmifinále Konferenční ligy, takže tady na nikoho lehkého nenarazíte. Bude to jiné než v české lize a těšíme se na tu výzvu.

Konferenční liga může být aktuálně jedinou šancí Sparty, jak získat trofej v této sezoně. Cítíte kvůli tomu větší tlak?
Necítím, tlak je tady pořád stejný. Na začátku sezony jsme hlásili, že chceme vyhrát titul, postoupit do finále poháru a dojít co nejdál v Evropě. Z tohohle pohledu pro nás byl minulý týden náročný, vypadli jsme s Boleslaví a pak prohráli derby, ale takový je fotbal. Zhodnotili jsme si to a jdeme dál.

Alkmaar - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Když vypadnete, budete tuhle sezonu vnímat jako neúspěšnou?
Myslím, že tenhle zápas sám o sobě neurčí, jestli to byla, nebo nebyla úspěšná sezona. Máme před sebou ještě deset zápasů v lize. Vím, že když jsem tady před čtyřmi lety začínal, vypadli jsme tehdy s Vikingem a to bylo možná ještě horší. Teď se soustředím na svou každodenní práci s hráči a Tomášem Rosickým, což si užívám. Ale pochopitelně je to lepší, když vítězíte.

Jak jste s týmem po minulém týdnu pracoval?
Tak jako vždy. Chci být přímý a konstruktivní. Bylo to zklamání, ale máme před sebou další velký úkol. A je na mně a hráčích, abychom předvedli maximální výkon navzdory zklamání. To je součást fotbalu a profesionálního sportu, musíte přijmout rány a ukázat, že máte kvalitu. Jsem si jistý, že hráči udělají maximum pro výhru a dobrý výsledek do odvety.

V čem bude zápas s Alkmaarem jiný než derby?
Třeba v tom, že AZ hraje jinak. Mají mladé a technické hráče, takže to bude fotbalovější než derby, kde příliš šancí ze hry nebylo. Bude to jiná výzva, AZ hraje kombinačně a my na to musíme být připravení.

S týmem odcestoval Peter Vindahl. Je mi jasné, že neřeknete, zda bude v základu, ale co pro vás jeho návrat znamená?
Je důležitým hráčem pro náš herní styl, navíc má hodně zkušeností. Jsme rádi, že mohl cestovat s námi.

Dorazil za známými? Gólman Vindahl do Alkmaaru cestoval, ale na tréninku nebyl

Naopak Patrik Vydra neletěl. Jak na tom je?
Měl začátkem různá vyšetření a pravděpodobně bude mimo do konce sezony. Je to velká rána.

Kým ho nahradit?
Dalšími hráči, které máme v kádru. Jsou připravení.

Můžete jmenovat?
Pardon, to vám neřeknu. Máme hodně kvalitních hráčů do obrany i zálohy, kteří čekali na šanci a teď musí ukázat kvalitu.

Do Nizozemska nepřiletěl ani Albion Rrahmani.
Je to tak, není tady s námi a nebude k dispozici až do reprezentační přestávky kvůli zdravotním problémům.

V derby střídal těsně před koncem kvůli zranění Pavel Kadeřábek, ten hrát může?
Jo, je v pohodě. Trochu ho pokopali, ale je připravený a naplno trénoval.

A pak že fotbal není věda. Alkmaar hledá rychlé mozky a zakazuje taktiku. Proč?

Premium
Vzrušení v kotli Alkmaaru před utkáním s Galatasaray.

Přibližně od dvanácti let u fotbalistů testují základní kognitivní schopnosti. Jakou mají paměť? Jak rychle reagují na nové podněty? Dokážou plánovat? Předvídat? Rozhodovat se pod tlakem? Pokud vám...

11. března 2026

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

