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Nejkratší debut, po něm smršť. Trpišovský o červené: Když chcete vidět faul, vidíte ho

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  23:09
Konečný vidí červenou kartu v utkání s Lens.

Konečný vidí červenou kartu v utkání s Lens. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tomáš Chorý se chybou podepsal pod prohru Slavie.
Jindřich Trpišovský po prohře s Lens.
Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.
Útočník Lens Ivanovič slaví gól do sítě Slavie.
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Jestli tohle nebyl nejkratší debut v historii Ligy mistrů, tak co jiného? Ve statistikách sice slávistický fotbalista Mikuláš Konečný bude mít už navždy napsané čtyři minuty, které na hřišti i s čekáním na verdikt hlavního rozhodčího strávil. Jenže reálně se jeho premiéra v nejslavnější soutěži smrskla na 50 sekund.

Přesně tolik uteklo ve čtvrtečním utkání s Lens (2:3) mezi začátkem druhého poločasu, do něhož šel mladý stoper obránce místo zraněného Zimy, a faulem na Simu, za který ho řecký sudí Fotias po intervenci VAR vyloučil.

Šok na startu druhé půle.

A to ještě nikdo netušil, že v bláznivém zápase zdaleka nebude poslední...

Kouč Trpišovský se v bílé kšiltovce rozčiloval stejně jako hráči, kteří zprvu snad ani nechápali, co sudí krátce po přestávce u videa zkoumá. Po slibném prvním poločase si domácí představovali úplně jiný nástup do druhé půle. Místo toho se po necelé minutě hra zastavila a čekalo se, s čím přijde videorozhodčí.

Hlavní sudí Fotias totiž Konečného prohřešek na hřišti nezachytil. Akci nechal dohrát a odpískal následný ofsajd kapitána Thauvina. Ležícího Simu jako by chtěl pohledem zvednout, minimálně do chvíle, než dostal do sluchátka echo od polského kolegy Kwiatkowského.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

„Zkoumáme potenciální červenou karta,“ uslyšel a totéž se vzápětí objevilo i na velkoplošných obrazovkách v Edenu. Diváci zklamaně zahučeli. A domácí fotbalisté pomalu začínali tušit průšvih.

Nekonečné čekání to muselo být hlavně pro Konečného.

„Ze svého pohledu jsem nejdřív viděl faul na Šturma. Ne velký, ale v první půli se stejné pískaly,“ zlobil se Trpišovský. „A faul Mikyho? Rozhodčího vidí z pár metrů a nepíská. Vrací se k tomu VAR, kde to na zpomaleném záběru vypadá úplně jinak. Nevím, jestli je zjevné pochybení, když jsou dva hráči zakleslí v sobě. Když chcete vidět faul, tak ho vidíte, ale bylo to nešťastné.“

Konečný přitom sám nejlépe věděl, že v souboji s dlouhonohým Simou, který si dvacet metrů od brány píchl balon šikovně okolo něj, byl pozdě. Podkopl ho. A pouze gestem se snažil naznačit, že nefauloval.

„Sima to udělal chytře, dal si před Mikyho tělo,“ krčil rameny kouč.

Polští videorozhodčí si souboj několikrát prohlédli. Při pohledu z různých úhlů se ujistili, že Konečný opravdu fauloval v roli posledního hráče, čímž Simovi zabránil k možnému postupu do gólové šance, a doporučili vyloučení.

Se slušností sobě vlastní jako by si Konečný ani nedovolil protestovat. Nepřítomně hleděl do prázdna, poslušně odkráčel do tunelu, uzavřel se do sebe.

Kolikrát si podobnou chvíli v hlavě asi maloval? Debut v Lize mistrů! A dopadl neslavně.

Boj o důvěru i vlastní sebevědomí

Těžko si představit, jak mu bylo. A co prožíval v kabině, když sledoval, jak se skóre přelévá. Možná ani nestihl dokráčet na vlastní místo, když stadion bouřil po nádherné trefě Šturma. Hosté proti oslabené Slavii srovnali. A pak zase zničehonic udeřil Šturm. Už se zdálo, že na dvacátý pokus a poprvé od roku 2007 Slavia v Champions League konečně vyhraje. Navíc v deseti!

Jenže v nastavení dvakrát hloupě inkasovala a zase bylo po všem.

Bolavý večer. A nejvíc pro Konečného, jenž si bude moment z padesáté sekundy druhého poločasu ještě dlouho vyčítat. Nejen proto, že se mu smůla na paty nenalepila zdaleka poprvé.

Devastující chvíle pro stopera Konečného. Na hřišti byl tři minuty, pak viděl červenou kartu za faul na Simu.

Trenér Trpišovský se za něj postavil už v Liberci, kde se před pár týdny podepsal chybou pod vyrovnávací gól Slovanu na 1:1. Pak ho vychválil po derby, které naopak mladý stoper zvládl perfektně.

„Možná není tak líbivý, ale má veškeré atributy, které vidíte u defenzivních hráčů ve světě: pohybovou kulturu, technickou vybavenost, akceleraci, dobrá rozhodnutí. Není jednoduché začínat na defenzivních pozicích v klubech, jako jsou právě Slavia nebo Sparta. Vkročíte na lávku nad propastí a buď spadnete, nebo ji přejdete a jste vyvolený pro velký fotbal.“

Konečný tentokrát propast nepřekonal.

A znovu bude muset bojovat o důvěru. I vlastní sebevědomí.

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3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
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