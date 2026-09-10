Nejkratší debut, po něm smršť. Trpišovský o červené: Když chcete vidět faul, vidíte ho

Přesně tolik uteklo ve čtvrtečním utkání s Lens (2:3) mezi začátkem druhého poločasu, do něhož šel mladý stoper obránce místo zraněného Zimy, a faulem na Simu, za který ho řecký sudí Fotias po intervenci VAR vyloučil.
Šok na startu druhé půle.
A to ještě nikdo netušil, že v bláznivém zápase zdaleka nebude poslední...
Kouč Trpišovský se v bílé kšiltovce rozčiloval stejně jako hráči, kteří zprvu snad ani nechápali, co sudí krátce po přestávce u videa zkoumá. Po slibném prvním poločase si domácí představovali úplně jiný nástup do druhé půle. Místo toho se po necelé minutě hra zastavila a čekalo se, s čím přijde videorozhodčí.
Hlavní sudí Fotias totiž Konečného prohřešek na hřišti nezachytil. Akci nechal dohrát a odpískal následný ofsajd kapitána Thauvina. Ležícího Simu jako by chtěl pohledem zvednout, minimálně do chvíle, než dostal do sluchátka echo od polského kolegy Kwiatkowského.
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Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý
„Zkoumáme potenciální červenou karta,“ uslyšel a totéž se vzápětí objevilo i na velkoplošných obrazovkách v Edenu. Diváci zklamaně zahučeli. A domácí fotbalisté pomalu začínali tušit průšvih.
Nekonečné čekání to muselo být hlavně pro Konečného.
„Ze svého pohledu jsem nejdřív viděl faul na Šturma. Ne velký, ale v první půli se stejné pískaly,“ zlobil se Trpišovský. „A faul Mikyho? Rozhodčího vidí z pár metrů a nepíská. Vrací se k tomu VAR, kde to na zpomaleném záběru vypadá úplně jinak. Nevím, jestli je zjevné pochybení, když jsou dva hráči zakleslí v sobě. Když chcete vidět faul, tak ho vidíte, ale bylo to nešťastné.“
Konečný přitom sám nejlépe věděl, že v souboji s dlouhonohým Simou, který si dvacet metrů od brány píchl balon šikovně okolo něj, byl pozdě. Podkopl ho. A pouze gestem se snažil naznačit, že nefauloval.
„Sima to udělal chytře, dal si před Mikyho tělo,“ krčil rameny kouč.
Ještě před Šturmovým gólem viděl červenou Mikuláš Konečný. 🟥#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/3MbxwU2sZB— Nova Sport (@novasport_cz) September 10, 2026
Polští videorozhodčí si souboj několikrát prohlédli. Při pohledu z různých úhlů se ujistili, že Konečný opravdu fauloval v roli posledního hráče, čímž Simovi zabránil k možnému postupu do gólové šance, a doporučili vyloučení.
Se slušností sobě vlastní jako by si Konečný ani nedovolil protestovat. Nepřítomně hleděl do prázdna, poslušně odkráčel do tunelu, uzavřel se do sebe.
Kolikrát si podobnou chvíli v hlavě asi maloval? Debut v Lize mistrů! A dopadl neslavně.
Boj o důvěru i vlastní sebevědomí
Těžko si představit, jak mu bylo. A co prožíval v kabině, když sledoval, jak se skóre přelévá. Možná ani nestihl dokráčet na vlastní místo, když stadion bouřil po nádherné trefě Šturma. Hosté proti oslabené Slavii srovnali. A pak zase zničehonic udeřil Šturm. Už se zdálo, že na dvacátý pokus a poprvé od roku 2007 Slavia v Champions League konečně vyhraje. Navíc v deseti!
Jenže v nastavení dvakrát hloupě inkasovala a zase bylo po všem.
Bolavý večer. A nejvíc pro Konečného, jenž si bude moment z padesáté sekundy druhého poločasu ještě dlouho vyčítat. Nejen proto, že se mu smůla na paty nenalepila zdaleka poprvé.
Trenér Trpišovský se za něj postavil už v Liberci, kde se před pár týdny podepsal chybou pod vyrovnávací gól Slovanu na 1:1. Pak ho vychválil po derby, které naopak mladý stoper zvládl perfektně.
„Možná není tak líbivý, ale má veškeré atributy, které vidíte u defenzivních hráčů ve světě: pohybovou kulturu, technickou vybavenost, akceleraci, dobrá rozhodnutí. Není jednoduché začínat na defenzivních pozicích v klubech, jako jsou právě Slavia nebo Sparta. Vkročíte na lávku nad propastí a buď spadnete, nebo ji přejdete a jste vyvolený pro velký fotbal.“
Konečný tentokrát propast nepřekonal.
A znovu bude muset bojovat o důvěru. I vlastní sebevědomí.