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Hájil Švejka, slízl turecký hněv. Známý komentátor o výhrůžkách nebo kritice

Jan Daněk

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Jinoch v komentátorském studiu Nova Sport. Odtud komentoval zápasy letního mistrovství světa. | foto: TV Nova

Od našeho zpravodaje v Turecku - Stal se jedním z nejvýraznějších fotbalových komentátorů v tuzemsku. Jeho hlas doprovází v Lize mistrů i Slavii, která od 18.45 v Istanbulu vyzve Fenerbahce. Celkově Michal Jinoch zvládne kolem dvaceti přenosů za měsíc a už ho nerozhodí, když se mu po nich na sítích ozývají nabroušení fanoušci. „Beru to většinou s nadhledem, protože se v reakcích často odráží jejich frustrace z výsledku,“ říká šéfkomentátor stanice Nova Sport.

Vždy ale šlo o české obecenstvo. Brzy to bude rok, kdy jeho profil na síti X zahltily stovky komentářů a soukromých zpráv právě z Turecka. Večerní soupeř Slavie se představil při duelu Evropské ligy v Plzni, kde domácí fanoušci vytasili transparent s nápisem odkazujícím na knižní hlášku Haškova Dobrého vojáka Švejka: Vojna s Turkem musí bejt!

Fanoušci Fenerbahce na sítích běsnili. Psali o skandálu nebo rasismu. Jinoch se tehdy v diskusích trpělivě snažil vysvětlovat, že citát slouží jako satira dokládající absurditu války. Marně. Turecký hněv se obrátil proti němu a on nyní poví: „Člověk si říká, zda to měl zapotřebí.“

A měl?
Do podobných debat se běžně nezapojuju, ale naštvalo mě, když do toho jeden turecký fotbalový novinář začal šít. Myslím, že ti by měli dodržovat určitá pravidla a ověřovat informace. On se ale okamžitě oháněl kontumací a psal šílenosti o plzeňských fanoušcích. Přišlo mi to postavené na hlavu, protože choreo musel přece někdo schválit. V evropských pohárech prochází transparenty procesem, ve kterém ho mají odsouhlasit oba dva týmy i zástupce UEFA. Kdyby to Fenerbahce vadilo, transparent by tam nevisel.

Často fungujeme jako hromosvod. Ale občas dorazí do zprávy i konstruktivní kritika. Člověk se zamyslí, posune komentář a obecně přenos.

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3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 9.05
  • 6.17
  • 1.31
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.63
  • 4.48
  • 5.14
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 3.27
  • 3.95
  • 2.13
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.46
  • 4.64
  • 2.47
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.64
  • 4.55
  • 5.01
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.11
  • 11.20
  • 24.20
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.54
  • 4.76
  • 5.84
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.57
  • 4.72
  • 5.47
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.15
  • 8.68
  • 20.80
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.27
  • 3.80
  • 2.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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