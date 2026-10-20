Vždy ale šlo o české obecenstvo. Brzy to bude rok, kdy jeho profil na síti X zahltily stovky komentářů a soukromých zpráv právě z Turecka. Večerní soupeř Slavie se představil při duelu Evropské ligy v Plzni, kde domácí fanoušci vytasili transparent s nápisem odkazujícím na knižní hlášku Haškova Dobrého vojáka Švejka: Vojna s Turkem musí bejt!
Fanoušci Fenerbahce na sítích běsnili. Psali o skandálu nebo rasismu. Jinoch se tehdy v diskusích trpělivě snažil vysvětlovat, že citát slouží jako satira dokládající absurditu války. Marně. Turecký hněv se obrátil proti němu a on nyní poví: „Člověk si říká, zda to měl zapotřebí.“
A měl?
Do podobných debat se běžně nezapojuju, ale naštvalo mě, když do toho jeden turecký fotbalový novinář začal šít. Myslím, že ti by měli dodržovat určitá pravidla a ověřovat informace. On se ale okamžitě oháněl kontumací a psal šílenosti o plzeňských fanoušcích. Přišlo mi to postavené na hlavu, protože choreo musel přece někdo schválit. V evropských pohárech prochází transparenty procesem, ve kterém ho mají odsouhlasit oba dva týmy i zástupce UEFA. Kdyby to Fenerbahce vadilo, transparent by tam nevisel.
Často fungujeme jako hromosvod. Ale občas dorazí do zprávy i konstruktivní kritika. Člověk se zamyslí, posune komentář a obecně přenos.