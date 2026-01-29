KOMENTÁŘ: Uf! Mizerná rozlučka. Je Liga mistrů pro Slavii velké sousto?

David Čermák
Dominik Duffek
,
  13:05
To čekání se táhne nekonečně dlouho. Víc než osmnáct let uteklo od chvíle, kdy tuniský šikula Belaid pohotově švihl levačkou a zařídil fotbalové Slavii tři body proti Steaue Bukurešť. Páni, to už je let!
Jan Bořil ze Slavie fauluje Jaju z Pafosu.

Jan Bořil ze Slavie fauluje Jaju z Pafosu. | foto: AP

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje v utkání s Pafosem.
Jan Bořil ze Slavie opouští v utkání s Pafosem hřiště po červené kartě.
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie vidí žlutou kartu v utkání s Pafosem.
Rumunský suverén se mezitím přejmenoval na FCSB.

Na rozpadajícím se strahovském stadionu, který tehdy burácel, se dávno nesmí hrát.

Hráči nosí pod dresem GPS vesty, kluby zaměstnávají analytiky i vědce, fotbal se proměnil k nepoznání.

A slávisté se pořád ještě nedočkali dalšího vítězství v Lize mistrů.

Ani ve středu, kdy měli ideální příležitost. Porazit kyperský Pafos, to by přece neměla být mission impossible. Jenže, dostavil se trapas.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Pafos – Slavia 4:1.

Brrr! Rozlučka se nepovedla, tak jako slávistům nesedla celá základní fáze. Pod nimi už zůstal v tabulce jen rozháraný Villarreal a Kajrat Almaty, outsider z Kazachstánu.

Zapsali čtyři jednoznačné porážky. Dvě bezgólové remízy. Bavili jen doma proti Barceloně a na úvod s norským Bodö/Glimt.

Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

„Omlouváme se. Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů. Všem fanouškům, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné. Děkujeme, že jste s námi i v těchto chvílích, a uděláme vše pro to, abychom vám na jaře znovu vrátili radost z našeho fotbalu.“ (Slavia Praha na x.com)

V Limassolu je zlomilo vyloučení po necelé hodině. Mazák Bořil byl na hřišti čtyři minuty, když brnkl o patu rozběhnutého Jajá a věděl, že červená ho nemine. To už slávisté podruhé prohrávali: nejdřív je šokovala úchvatná rána kapitána Dragomira, pak nechali ve vápně zpracovat i zakončit obránce Bruna. Oslabené je pak dorazil Anderson Silva.

Že před poločasem vyrovnali díky odvážnému náběhu stopera Chaloupka?

Že Pafos dlouho přehrávali?

Že obránce Douděra posílal do vápna parádní centry?

Jindřich Trpišovský ze Slavie se zdraví s Davidem Luizem z Pafosu.

No a? Na to si po hrozivém výsledku nikdo nevzpomene. Slavia jen potvrdila, že teď na úroveň Ligy mistrů nestačí. V osmi zápasech stihla jen pět gólů, což je slabota.

Zkompletovala nejméně přihrávek ze všech šestatřiceti účastníků. Napočítali jí druhý největší počet faulů. Pokud v něčem vynikala, tak v počtu absolvovaných soubojů.

Koho to překvapí?

Romantické představy odhoďte stranou, pro Slavii byla, je a vždycky bude na prvním místě liga. Titul jí žádný dílčí úspěch v Lize mistrů nemůže nahradit. A extrémně náročné české soutěži může kralovat jen tým, který soupeře kromě fotbalové kvality převálcuje i fyzicky. Tomu se Slavia přizpůsobila, podle toho skládá tým a vybírá herní styl. Že by pak pokaždé před Ligou mistrů zmáčkla tlačítko a přepnula do jiného režimu?

Trpišovský: Ve druhé půli bylo všechno špatně. Ze šesti stoperů nám zbyl jeden

Tak jednoduše fotbal nefunguje. Ale když se ukázala na nejprestižnější scéně před sedmi lety naposledy, měli jste dojem, že ji žene touha vypálit Evropě zrak. Vytáhnout se. Šokovat odvahou, drzostí, nekonečným entuziasmem.

Tentokrát to byla jiná Slavia.

Pragmatická, účelná, někdy až upocená. Směrem do ofenzivy ne snad bezradná, ale zoufale neproduktivní. Aby obrala Inter, Barcelonu nebo Arsenal? Zapomeňte, na to zdaleka nebylo.

Proto klíčová otázka zní: co je vlastně pro klub z Česka hlavní přidaná hodnota?

Peníze, které Liga mistrů štědře chrlí na účty účastníků, aniž by v ní museli zažít pronikavě úspěšnou sezonu? Nebo reálná šance na úspěch, kterou s sebou může nést Evropská a Konferenční liga?

Muhammed Cham ze Slavie bojuje o míč s Mislavem Oršičem z Pafosu.

Pozor, i tam se dá krásně vydělat, ale jen pro srovnání: i kdyby letos Sparta Konferenční ligu senzačně vyhrála, nevydělá tolik jako Slavia, která přitom končí třetí od konce.

Nedá se popřít, že Liga mistrů je cosi extra. Dává unikátní možnost užít si slavné soupeře, štědré odměny, nejslavnější stadiony, elektrizující hymnu, nablýskaný háv. Jako když jednou za čas vyrazíte do Národního divadla a strnete v úžasu. Ale není lepší si nadšeně vychutnat představení na skromnější scéně, které vás vtáhne a nepustí?

Vsaďte se, že když se zeptáte padesáti slávistů na nejpamátnější zápas posledních deseti let, víc než čtyřicet vyhrkne: Sevilla, osmifinále Evropské ligy. Drama, které gradovalo postupovým gólem v poslední minutě prodloužení, Ligu mistrů trumfuje. A definuje, kam česká špička patří a kde nabídne fanouškům nejpůsobivější zážitky.

Nebo se někdy ukáže opak?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

