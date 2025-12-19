Slavia si přišla už na 800 milionů, Sparta se v pohárových výdělcích blíží Plzni

Evropská fotbalová unie (UEFA) rozděluje mezi kluby peníze za účast, za dosažené výsledky v letošním ročníku i podle zásluh z minulých let (Value Pillar). Hodnotové pilíře nastavila poprvé loni, odvíjí se od výsledků klubů v předchozích pěti a deseti letech a také od síly televizního trhu země. Čísla jsou zatím neoficiální, u Plzně a Olomouce jde o odhad.
Zatímco Sparta s Olomoucí ve čtvrtek zakončily základní fázi Konferenční ligy, Slavii s Plzní v Lize mistrů resp. Evropské lize čekají ještě dva zápasy v lednu.
Letošní ročník se hrál podruhé v novém formátu, který opět přinesl společnou tabulku všech šestatřiceti klubů v základní části.
Slavia
Liga mistrů
účast v základní fázi: 18,62 milionů eur (v přepočtu 456 milionů korun)
Poznámka: bilanci v základní části může vylepšit na jaře
Nejvíc peněz díky účasti v lukrativní Lize mistrů získá Slavia. Už po podzimu její výdělek vyrostl na víc než třicet milionů eur a to dosud patří k nejslabším týmům soutěže.
Víc než polovinu tvoří částka za účast v základní fázi, konkrétně 18,62 milionu eur, v přepočtu asi 456 milionů korun.
V šesti zápasech uhrála tři remízy s Bödo, Atalantou a Athleticem Bilbao, což dává 2,1 milionu eur (51,45 milionu korun). Výraznou sumou do celkové částky přispěly hodnotové pilíře, celkem 10,59 milionu eur (259,455 milionu korun).
Slavia je v tabulce zatím na 33. příčce, v lednu ji čeká domácí souboj s Barcelonou a duel na Kypru proti Pafosu. K posunu mezi čtyřiadvacet týmů, které postoupí do vyřazovací fáze, potřebuje dvě výhry a příznivou shodu dalších výsledků.
Za výhru je v Lize mistrů bonus 2,1 milionu eur, za remízu je to třetina. Za postup do první kola play off obdrží týmy na devátém až čtyřiadvacátém místě milion eur. Ohodnoceno je také jakékoli umístění ve společné tabulce, jako 33. tým pořadí by Slavia nyní brala 1,1 milionu eur.
Plzeň
Evropská liga
účast v základní fázi: 4,31 milionu eur (105,595 milionu korun)
Poznámka: bilanci v základní části může vylepšit na jaře
Plzeň v létě bojovala o Champions League v kvalifikaci, ale po vyřazení s Rangers ve 3. předkole se přesunula do základní fáze Evropské ligy. Tam už bonusy a prémie nejsou tak štědré jako o patro výš, ale v případě úspěšných výsledků si lze vydělat rovněž pěknou sumu.
Plzeň je po šesti kolech jedním ze čtyř neporažených týmů soutěže společně s Betisem Sevilla, Freiburgem a Ferencvárosem, dvě výhry a čtyři remízy zatím stačí na čtrnáctou příčku. V lednu ji čeká domácí duel s Portem a poté se představí v Basileji. Dvě výhry by ji zřejmě vystřelily mezi elitní osmičku a přímý postup do osmifinále. Bod by měl stačit na pozice úvodního kola play off, což přináší další bonusy. Při souhře ostatních výsledků může Plzeň postoupit i v případě dvou porážek.
Zatím si klub vydělal přibližně 12 milionů eur, v přepočtu necelých tři sta milionů korun. Asi třetinu obstará částka za účast v základní fázi 4,31 milionu eur (105,595 milionu korun). Dvě výhry nad Malmö a v Římě přinesly do pokladny 0,9 milionu eur a čtyři remízy 0,6 milionu eur.
Pokud by udržela současné 14. místo, připsala by dalších 1,725 milionu eur za umístění, 300 tisíc eur za pozici v elitní čtyřiadvacítce a 300 tisíc eur za účast v prvním kole play off. Pokud by pronikla mezi elitní osmičku a postoupila přímo o osmifinále, měla by jistých 2,35 milionu eur (57,57).
Hodnotový pilíř přispívá necelými čtyřmi miliony eur.
Sparta
Konferenční liga
účast v základní fázi: 3,17 milionu eur (77,665)
Sparta patří k nejlepším týmům Konferenční ligy, ale z pohledu výdělku je padesát milionů korun za Plzní, která je v průměru Evropské ligy. A to ještě Plzeň v základní fázi neskončila.
Konferenční liga je až soutěží číslo tři a to jak z pohledu kvality i hodnoty.
Za účast v základní fázi každý z šestatřiceti klubů obdrží 3,17 milionu eur, v přepočtu 77,66 milionu korun. Za výhru bere čtyři sta tisíc eur, za remízu 133 tisíc eur.
Sparta k základní částce přidala 1,6 milionu eur za čtyři vítězství a 133 tisíc eur za jednu remízu.
Umístění v elitní osmičce a tím i přímý postup do osmifinále přinesly 1,2 milionu eur, k tomu další milion za čtvrtou příčku v tabulce.
Oba hodnotové pilíře v součtu přinesly 2,44 milionu eur a příspěvek za tři kvalifikační předkola činí 525 tisíc eur. V součtu to vychází přibližně na čtvrt miliardy korun.
Další peníze si může vydělat ve vyřazovací fázi, pokud bude úspěšný v osmifinále. Za čtvrtfinále je to 1,3 milionu eur, za semifinále 2,5 milionu eur, za účast ve finále 4 miliony eur a vítěz dostane ještě další tři miliony eur.
Celkový vítěz Konferenční ligy na bonusech sotva dosáhne základní částky účastníků Ligy mistrů...
Olomouc
Konferenční liga
účast v základní fázi: 3,17 milionu eur (77,665)
Olomouc ve stejné soutěži vydělala o dost méně než Sparta.
Má jen dvě výhry proti čtyřem sparťanským. Zatím není ani s osmifinále, které si musí vybojovat v prvním kole play off, kam postoupila s velkým štěstím díky souhře ostatních výsledků, především gólu AEK Atény do sítě Craiovy v patnácté minutě nastavení z penalty.
V osmifinále narazí na Crystal Palace, nebo Lausanne.
Nižší bonusy obdrží za umístění ve společné tabulce i za hodnotové pilíře, protože evropské poháry hraje po sedmi letech. A to tenkrát na podzim připsala jen dvě výhry v předkole proti Kairatu Almaty, v další fázi kvalifikace dvakrát podlehla Seville.