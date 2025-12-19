Slavia si přišla už na 800 milionů, Sparta se v pohárových výdělcích blíží Plzni

Miloslav Novák
  13:17
Slavia je zatím na osmi stovkách milionů korun, Plzeň na třech stovkách milionů korun, Sparta dosáhla na čtvrt miliardy korun a Olomouc přibližně na sto padesáti milionech. Podzimní část evropských pohárů ve fotbale skončila a české kluby počítají, kolik si za účast v Lize mistrů, Evropské lize a Konferenční lize zatím vydělaly. Suma se v jarní fázi může ještě zvýšit.

Hráči Tottenhamu se radují z vlastního gólu slávisty Davida Zimy. | foto: Reuters

Evropská fotbalová unie (UEFA) rozděluje mezi kluby peníze za účast, za dosažené výsledky v letošním ročníku i podle zásluh z minulých let (Value Pillar). Hodnotové pilíře nastavila poprvé loni, odvíjí se od výsledků klubů v předchozích pěti a deseti letech a také od síly televizního trhu země. Čísla jsou zatím neoficiální, u Plzně a Olomouce jde o odhad.

Zatímco Sparta s Olomoucí ve čtvrtek zakončily základní fázi Konferenční ligy, Slavii s Plzní v Lize mistrů resp. Evropské lize čekají ještě dva zápasy v lednu.

Letošní ročník se hrál podruhé v novém formátu, který opět přinesl společnou tabulku všech šestatřiceti klubů v základní části.

Slavia

Liga mistrů

účast v základní fázi: 18,62 milionů eur (v přepočtu 456 milionů korun)
tři remízy: 2,1 milionů eur (51,45)
33. místo (zatím): 1,1 milionů eur (26,95)
hodnotový pilíř: 10,59 milionu eur (259,455)
součet: 32,4, milionu eur (794 milionů korun)

Poznámka: bilanci v základní části může vylepšit na jaře

Nejvíc peněz díky účasti v lukrativní Lize mistrů získá Slavia. Už po podzimu její výdělek vyrostl na víc než třicet milionů eur a to dosud patří k nejslabším týmům soutěže.

Víc než polovinu tvoří částka za účast v základní fázi, konkrétně 18,62 milionu eur, v přepočtu asi 456 milionů korun.

V šesti zápasech uhrála tři remízy s Bödo, Atalantou a Athleticem Bilbao, což dává 2,1 milionu eur (51,45 milionu korun). Výraznou sumou do celkové částky přispěly hodnotové pilíře, celkem 10,59 milionu eur (259,455 milionu korun).

Slavia je v tabulce zatím na 33. příčce, v lednu ji čeká domácí souboj s Barcelonou a duel na Kypru proti Pafosu. K posunu mezi čtyřiadvacet týmů, které postoupí do vyřazovací fáze, potřebuje dvě výhry a příznivou shodu dalších výsledků.

Za výhru je v Lize mistrů bonus 2,1 milionu eur, za remízu je to třetina. Za postup do první kola play off obdrží týmy na devátém až čtyřiadvacátém místě milion eur. Ohodnoceno je také jakékoli umístění ve společné tabulce, jako 33. tým pořadí by Slavia nyní brala 1,1 milionu eur.

Plzeň

Evropská liga

účast v základní fázi: 4,31 milionu eur (105,595 milionu korun)
2 výhry: 0,9 milionu eur (22,05)
4 remízy: 0,6 milionu eur (14,7)
14. místo (zatím): 1,725 milionu eur (42, 26)
hodnotový pilíř: necelé 4 miliony eur
kvalifikační předkola: 350 tisíc eur (8,575)
součet: 11,8 milionu eur (289 milionů korun)

Poznámka: bilanci v základní části může vylepšit na jaře

Plzeň v létě bojovala o Champions League v kvalifikaci, ale po vyřazení s Rangers ve 3. předkole se přesunula do základní fáze Evropské ligy. Tam už bonusy a prémie nejsou tak štědré jako o patro výš, ale v případě úspěšných výsledků si lze vydělat rovněž pěknou sumu.

Plzeň je po šesti kolech jedním ze čtyř neporažených týmů soutěže společně s Betisem Sevilla, Freiburgem a Ferencvárosem, dvě výhry a čtyři remízy zatím stačí na čtrnáctou příčku. V lednu ji čeká domácí duel s Portem a poté se představí v Basileji. Dvě výhry by ji zřejmě vystřelily mezi elitní osmičku a přímý postup do osmifinále. Bod by měl stačit na pozice úvodního kola play off, což přináší další bonusy. Při souhře ostatních výsledků může Plzeň postoupit i v případě dvou porážek.

Zatím si klub vydělal přibližně 12 milionů eur, v přepočtu necelých tři sta milionů korun. Asi třetinu obstará částka za účast v základní fázi 4,31 milionu eur (105,595 milionu korun). Dvě výhry nad Malmö a v Římě přinesly do pokladny 0,9 milionu eur a čtyři remízy 0,6 milionu eur.

Pokud by udržela současné 14. místo, připsala by dalších 1,725 milionu eur za umístění, 300 tisíc eur za pozici v elitní čtyřiadvacítce a 300 tisíc eur za účast v prvním kole play off. Pokud by pronikla mezi elitní osmičku a postoupila přímo o osmifinále, měla by jistých 2,35 milionu eur (57,57).

Hodnotový pilíř přispívá necelými čtyřmi miliony eur.

Sparta

Konferenční liga

účast v základní fázi: 3,17 milionu eur (77,665)
4 výhry: 1,6 milionu eur (39,2 milionu korun)
1 remíza: 0,133 milionu eur (3,2585)
4. místo: 0,924 milionu eur (22,638)
1. až 8. místo: 400 tisíc eur (9,8)
účast v osmifinále: 800 tisíc eur (19,6)
hodnotový pilíř: 2,44 milionu eur (59,78)
kvalifikační předkola: 525 tisíc eur (12,86)
součet: 9,992 milionu eur (244,804)

Sparta patří k nejlepším týmům Konferenční ligy, ale z pohledu výdělku je padesát milionů korun za Plzní, která je v průměru Evropské ligy. A to ještě Plzeň v základní fázi neskončila.

Konferenční liga je až soutěží číslo tři a to jak z pohledu kvality i hodnoty.

Za účast v základní fázi každý z šestatřiceti klubů obdrží 3,17 milionu eur, v přepočtu 77,66 milionu korun. Za výhru bere čtyři sta tisíc eur, za remízu 133 tisíc eur.

Sparta k základní částce přidala 1,6 milionu eur za čtyři vítězství a 133 tisíc eur za jednu remízu.

Umístění v elitní osmičce a tím i přímý postup do osmifinále přinesly 1,2 milionu eur, k tomu další milion za čtvrtou příčku v tabulce.

Oba hodnotové pilíře v součtu přinesly 2,44 milionu eur a příspěvek za tři kvalifikační předkola činí 525 tisíc eur. V součtu to vychází přibližně na čtvrt miliardy korun.

Další peníze si může vydělat ve vyřazovací fázi, pokud bude úspěšný v osmifinále. Za čtvrtfinále je to 1,3 milionu eur, za semifinále 2,5 milionu eur, za účast ve finále 4 miliony eur a vítěz dostane ještě další tři miliony eur.

Celkový vítěz Konferenční ligy na bonusech sotva dosáhne základní částky účastníků Ligy mistrů...

Olomouc

Konferenční liga

účast v základní fázi: 3,17 milionu eur (77,665)
2 výhry: 0,8 milionu eur (19,6)
1 remízy: 0,133 milionu eur (6,517)
24. místo: 0,364 milionu eur (10,29)
9. až 24. místo: 200 tisíc eur (4,9)
1. kolo play off: 200 tisíc eur (4,9)
hodnotový pilíř: 1,026 milionu eur (22,8585)
kvalifikační předkola: 175 tisíc eur (4,287)
součet: 6,068 milionu eur (148,666)

Olomouc ve stejné soutěži vydělala o dost méně než Sparta.

Má jen dvě výhry proti čtyřem sparťanským. Zatím není ani s osmifinále, které si musí vybojovat v prvním kole play off, kam postoupila s velkým štěstím díky souhře ostatních výsledků, především gólu AEK Atény do sítě Craiovy v patnácté minutě nastavení z penalty.

V osmifinále narazí na Crystal Palace, nebo Lausanne.

Nižší bonusy obdrží za umístění ve společné tabulce i za hodnotové pilíře, protože evropské poháry hraje po sedmi letech. A to tenkrát na podzim připsala jen dvě výhry v předkole proti Kairatu Almaty, v další fázi kvalifikace dvakrát podlehla Seville.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

7. kolo

Kompletní los

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
24. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
25. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
26. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
28. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
29. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. BruggyBruggy 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

