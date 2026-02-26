Koho dostane Sparta a Olomouc? Ve hře je Alkmaar, Celje, Mohuč i kyperský AEK

  23:20
Soupeřem Sparty v osmifinále Konferenční ligy bude nizozemský Alkmaar, nebo Celje. Slovinský tým v 1. kole vyřazovací fáze podruhé porazil kosovskou Dritu 3:2 a postoupil do osmifinále stejně jako Alkmaar, který otočil souboj s Noahem a po úvodní prohře 0:1 zvítězil 4:0. O tom, se kterým z těchto dvou celků se Sparta utká, rozhodne páteční los. Soupeře určí i Olomouci, která se bude hrát s jedním z dvojice AEK Larnaka, Mohuč.
Marin Jakoliš (FC Noah) v souboji o míč s Peerem Koopmeinersem (AZ Alkmaar).

Marin Jakoliš (FC Noah) v souboji o míč s Peerem Koopmeinersem (AZ Alkmaar). | foto: Reuters

Daichi Kamada (Crystal Palace) v souboji s Nevenem Djurasekem (Zrinjski Mostar)...
Maxence Lacroix (Crystal Palace) slaví se spoluhráči úvodní gól v odvetě...
Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...
Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...
6 fotografií

Celje si z prvního duelu přivezlo výhru 3:2 a před svými fanoušky neponechal slovinský celek nic náhodě. V 19. minutě se po přiklepnutí ve vápně prosadil Svit Sešlar, který o čtyři minuty později rozehrál rohový kop a z dorážky zvýšil Darko Hrka. Drita sice vzápětí duel zdramatizovala, ale těsně před poločasem se z penalty prosadil znovu Sešlar a Celje už si postup pohlídalo.

V soutěži končí Omonia Nikósie. Kyperský celek po domácí porážce 0:1 prohrál odvetu v Rijece 1:3. Český stoper Stefan Simič zápas sledoval jen z lavičky Omonie.

Stejně tak jen na lavičce zůstal Matěj Šín, ale počínání spoluhráčů v Alkmaaru se mu sledovalo mnohem příjemněji. Už v první půli nizozemský celek otočil vývoj dvojzápasu s Noahem po trefách Ro-Zangela Daala a Svena Mijnanse, který pak po změně stran definitivně rozhodl třetím gólem.

Fotbalisté Alkmaaru slaví postupu do osmifinále Konferenční ligy přes arménský Noah.

Po vyřazení Interu Milán v Lize mistrů byl italský fotbal blízko dalšímu šoku, protože Fiorentina doma ztratila tříbrankový náskok z prvního duelu s Bialystokem. V dresu polského týmu se ale blýskl hattrickem Bartosz Mazurek a poslal zápas do prodloužení.

V něm už Fiorentina našla ztracené sebevědomí a Nicoló Fagioli střelou z hranice vápna a Moise Kean tečovanou dorážkou po rohovém kopu rozhodli o postupu Italů.

Konferenční liga
26. 2. 2026 21:00
Crystal Palace Crystal Palace : HŠK Zrinjski Mostar HŠK Zrinjski Mostar 2:0 (1:0)

první zápas 1:1 - postupuje tým Crystal Palace

Góly:
36. Lacroix
90+3. Guessand
Góly:
Sestavy:
Henderson (C) – Richards, Lacroix, Canvot – D. Muñoz, Wharton (56. Hughes), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen (73. Johnson), Guessand.
Sestavy:
G. Karačić – Vranjković, H. Barišić (C), Dujmović, Mamić – Djurasek (87. Memija), Savić – Abramović (87. Lagumdžija), Ivančić (87. Ćavar), Mikić (79. Juric) – Ćuže (67. Šakota).
Náhradníci:
Benítez, R. Matthews – Cardines, Clyne, Devenny, Pino, Rijád, Rodney, Sosa.
Náhradníci:
Bogdan, Sajko – Arapovič, D. Karačić, Majić, Nalić, Surdanović.
Žluté karty:
12. Canvot, 30. Strand Larsen, 50. Wharton
Žluté karty:
35. Djurasek, 45+2. Abramović, 66. Mikić

Rozhodčí: Godinho – Almeida, Teixeira (POR)

Počet diváků: 18049

Konferenční liga
26. 2. 2026 21:00
KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň : Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura 1:0 (0:0)

první zápas 2:0 - postupuje tým KKS Lech Poznaň

Góly:
65. Rodríguez
Góly:
Sestavy:
Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić (70. Douglas), Gurgul – Rodríguez (75. Thórdarson), Kozubal – Ismaheel (60. Haakans), Walemark (60. Gholízádeh), Palma – Ishak (C) (60. Agnero).
Sestavy:
Kreidl – Puukko (9. Tikkanen, 79. Heinonen), Lötjönen, Hämäläinen, Antwi – Gasc, Ruoppi, Kujasalo – Armah, Engvall, Pennanen (C).
Náhradníci:
Andrejev, Pruchniewski – Moutinho, Ouma, Bengtsson, Gumny, Mońka.
Náhradníci:
Riihimäki – Lahtela, Mattila, Kivijärvi.
Žluté karty:
29. Milić, 84. Haakans
Žluté karty:

Rozhodčí: Vassilis Fotias (GRE). Asistenti: Andreas Meintanas (GRE), Michail Papadakis (GRE). Čtvrtý rozhodčí: Alexandros Tsakalidis (GRE). VAR: Angelos Evangelou (GRE). AVAR: Spyridon Zampalas (GRE)

Konferenční liga
26. 2. 2026 18:45
HNK Rijeka HNK Rijeka : Omonia Nikósie Omonia Nikósie 3:1 (0:1)

první zápas 1:0 - postupuje tým HNK Rijeka

Góly:
52. Fruk
67. Fruk
79. Adu-Adjei
Góly:
13. Tanković
Sestavy:
Zlomislić (C) – T. Barišić (17. Petrovič), Majstorović, Radeljić, Lasickas – Oreč, Dantas, A. Barco (70. Devetak), Vignato (80. Rukavina) – Adu-Adjei (80. Jurić), Fruk (80. Gojak).
Sestavy:
Uzoho – Masouras, Sennou Coulibaly (C), Balkovec, Odubajo (70. Diounkou) – E. Andreou, Eiting (70. Neophytou) – Tanković (84. Marić), Ewandro (61. Christou), Semedo (84. Chatzigiovanis) – Máí.
Náhradníci:
Kovać, Todorović – Kitin, Čop, Thaqi, Husić, Bogojević.
Náhradníci:
Kyriakidis – Simič, Panagiotou, Kousoulos, Eraković, Konstantinidis.
Žluté karty:
43. A. Barco
Žluté karty:
25. Ewandro, 40. Odubajo, 56. Balkovec, 90+2. Masouras

Rozhodčí: Balakin – Berkut, Maťaš (UKR)

Konferenční liga
26. 2. 2026 21:00
AZ Alkmaar AZ Alkmaar : Noah Armavir Noah Armavir 4:0 (2:0)

první zápas 0:1 - postupuje tým AZ Alkmaar

Góly:
5. Daal
39. Mijnans
54. Mijnans
90+1. I. Jensen
Góly:
Sestavy:
Owusu-Oduro – Dijkstra, Penetra, van Duijl, Chávez (80. de Wit) – Koopmeiners, Mijnans (C) (68. Meerdink), Smit (68. Boogaard) – Sadiq (83. I. Jensen), Parrott, Daal (83. Oufkir).
Sestavy:
Ploščadnyj – Muradjan (80. Boakye), Saintini, Zolotić, Sualehe – Ošima, Eteki, Sangaré (57. Aiás, 80. Manveljan) – Hambardzumjan (C) (57. Omar), Mulahusejnović (63. Jakoliš), H. Ferreira.
Náhradníci:
Verhulst, Zoet – Dekker, Patati, Ičihara, Hornkamp, Šín.
Náhradníci:
Fayulu – Chamojan, G. Silva, Haruťunjan.
Žluté karty:
44. Mijnans, 69. Dijkstra, 87. Boogaard
Žluté karty:
73. Muradjan

Rozhodčí: Dabanović (MNE) – Todorović (MNE), Jovanović (MNE)

Počet diváků: 11531

Konferenční liga
26. 2. 2026 18:45
Samsunspor Samsunspor : Škendija Tetovo Škendija Tetovo 4:0 (0:0)

první zápas 1:0 - postupuje tým Samsunspor

Góly:
53. Ntcham
71. Ndiaye
79. Mouandilmadji
90+2. Mouandilmadji
Góly:
Sestavy:
Kocuk – Yavru /C/ (75. Mendes), Šatka, van Drongelen, Tómasson (86. Gönül) – Holse, Makoumbou (83. Ceesay), Ntcham, Assoumou (83. Çift) – Ndiaye (75. Yüksel), Mouandilmadji.
Sestavy:
Gaye – Trumçi, Fetai (77. Krasniqi), Meliqi, Webster – Islami, Zejnullai /C/ (86. Krstevski) – Tamba, Spahiu (61. Ibraimi), Latifi (77. Ramadani) – Ndzengue (77. Alhassan).
Náhradníci:
Törüz, Eğribayat – Albak, Borevković, Atoen.
Náhradníci:
Amzai, Ramani – Murati, Ajetovikj, Mazari, Kaba.
Žluté karty:
Žluté karty:
28. Zejnullai, 36. Tamba, 62. Latifi

Rozhodčí: Sozza – Imperiale, Berti (ITA)

Počet diváků: 18869

Konferenční liga
26. 2. 2026 18:45
NK Celje NK Celje : KF Drita KF Drita 3:2 (3:1)

první zápas 3:2 - postupuje tým NK Celje

Góly:
19. Sešlar
23. Hrka
43. Sešlar
Góly:
26. Blerim Krasniqi
51. Dabiqaj
Sestavy:
Leban – Nieto, Vuklišević, Hrka, Bejger – Sešlar, Ćalušić (88. Daniel), Kvesić (C) (76. Vidović) – Vancaš (62. Avdyli), Kučys (88. Poplatnik), Iosifov.
Sestavy:
Maloku – Besnik Krasniqi (C), Bejtulaj, Pëllumbi, Šeji (68. Abazaj), Ovouka – Limaj (68. Nguena), Dabiqaj, Tusha (88. Grezda) – Balaj (68. Ajzeraj), Blerim Krasniqi.
Náhradníci:
Kolar, Sluga – Vodeb, Tutyškinas, Jevšenak, Castro, Kotnik.
Náhradníci:
Behluli, Rexhepi – F. Ramadani, Soumahoro, Sylejmani.
Žluté karty:
48. Bejger, 68. Vuklišević, 90+2. Leban
Žluté karty:
42. Bejtulaj, 75. Pëllumbi, 85. Blerim Krasniqi, 87. Dabiqaj

Rozhodčí: Damian Sylwestrzak (POL). Asistenti: Paweł Sokolnicki (POL), Adam Karasewicz (POL). Čtvrtý rozhodčí: Lukasz Kuzma (POL). VAR: Piotr Lasyk (POL). AVAR: Pawel Malec (POL)

Počet diváků: 4152

Konferenční liga
26. 2. 2026 18:45
Fiorentina Fiorentina : Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok 2:4P (0:2)

první zápas 3:0 - postupuje tým Fiorentina

Góly:
107. Fagioli
114. Romanczuk (vla.)
Góly:
23. Mazurek
45+3. Mazurek
49. Mazurek
118. Imaz
Sestavy:
Lezzerini (46. de Gea) – Fortini (46. Harrison), Comuzzo, Pongračić, Gosens (C) – Fabbian, Mandragora (62. Fagioli), Ndour – Dodô, Piccoli (89. Kean), Fazzini (62. Solomon, 100. Gudmundsson).
Sestavy:
Abramowicz – Wojtuszek (66. Baždar), Pelmard, Vital, Wdowik – A. Pozo (117. Kobajaši), Romanczuk (C), Mazurek (106. Rállis) – Jóźwiak (36. Drachal, 89. Flach), Pululu, Imaz.
Náhradníci:
Leonardelli – Balbo, Bonanno, Kouadio, Parisi, Ranieri.
Náhradníci:
Damasiewicz – Kozłowski, Y. Sylla.
Žluté karty:
7. Comuzzo, 77. Pongračić, 101. Dodô
Žluté karty:
17. Jóźwiak, 75. Baždar, 94. A. Pozo, 105+1. Romanczuk, 111. Vital
Červené karty:
Červené karty:
120. Vital

Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Simovic (vš. SRB)

Počet diváků: 9431

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

