Čechům se místo v Lize mistrů rýsuje i za dva roky. Náskok na soupeře je velký

České kluby i díky plzeňské výhře v play off Evropské ligy a remíze Mladé Boleslavi s Paksi (2:2) v play off Konferenční ligy si v pořadí národních koeficientů nejen upevnily devátou příčku, ale zároveň se k nim ani o desetinu bodu nepřiblížilo jedenácté Norsko, které rovněž prožívá úspěšné období.

Právě udržet se před Norskem je zásadní proto, aby český mistr 2025/26 měl zajištěnou účast v základní fázi Champions League.

Ta výhodná situace nastane poprvé od roku 2018 už příští léto, čili pro mistra aktuálního ročníku, což je známé od května, kdy se Česko v pořadí národních koeficientů umístilo na desáté příčce. A dál si svou pozici mezi evropskou elitou upevňuje.

V letošním průběhu pohárových kvalifikací české kluby předstihly ty turecké a poskočily na deváté místo. To se sice v dalších měsících může snadno otočit, ale pro nasazení týmů do sezony 2026/2027, do níž se promítnou výsledky právě letošního ročníku, není pokles za Turecko úplně zásadní.

Pořadí kolem 10. místa po úvodních zápasech play off 8. Belgie 44,200 bodu (ve hře pět týmů z pěti) 9. Česko 36,850 bodu (4/5) 10. Turecko 35,600 (5/5) 11. Norsko 31,250 (3/4) 12. Izrael 30,375 (1/4) 13. Rakousko 29,600 (4/5) 14. Dánsko 29,200 (4/5) 15. Řecko 29,000 (3/4)

Klíčové je umístit se právě nejhůř na desátém místě, aby vítěz Chance Ligy nemusel absolvovat kvalifikaci. Jediná významná výhoda deváté příčky je v tom, že druhý tým nejvyšší soutěže by do nemistrovské části kvalifikace vstoupil až ve třetím předkole, což v případě neúspěchu zajišťuje účast v základní fázi Evropské ligy.

Ohrozit v tomhle závodě Čechy i Turky mohou Norové a možná i Rakušané, kterým se letos rýsuje i druhým tým v Lize mistrů, navíc Linz a Rapid Vídeň bojují v play off Evropské ligy. Rakušané tak mají jisté čtyři týmy v ligových fázích evropských pohárů, Češi zatím tři a Mladá Boleslav o ni zabojuje v odvetě v Maďarsku.

Turecko může mít na podzim ve hře dokonce všech pět účastníků. Galatasaray bude nejhůř v Evropské lize, kde už je Fenerbahce. Nadějně rozehranou partii o Evropskou ligu má Besiktas, který v úvodním duelu remizoval v Luganu. Remízy venku uhrály v play off Konferenční ligy i Trabzonspor proti St. Patricks a Basaksehir v St. Gallenu.

Norský šampion Bodö/Glimt v úvodním duelu play off Ligy mistrů zdolal Crveznu zvezdu Bělehrad 2:1. Molde naopak v play off Evropské ligy doma podlehlo Elfsborgu (0:1), takže to spíš vypadá na Konferenční ligu, do které po výhře nad Astanou 2:0 míří i Brann Bergen.

Už proto by bylo pro český národní koeficient výhodné, aby se ke Spartě, Slavii a Plzni, které mají účast v základní fázi evropských pohárů jistou, přidala i Mladá Boleslav.

Jak kdo přispěl českému koeficientu Sparta 4,5 bodu Mladá Boleslav 4 Plzeň 3 Baník 3 Slavia 2

Náskok českých klubů na ty norské činí momentálně 5,650 bodu. Abyste pochopili, na hřišti je to rozdíl jedenácti výher a jedné remízy ve skupinové fázi evropských pohárů. To přece Češi nemohou v letošním ročníku ztratit.

Na třinácté Rakousko činí náskok v pořadí národních koeficientů 7,250 bodu. Aby se před Česko dostaly, musely by rakouské kluby vyhrát o devatenáct zápasů víc než ty české...

Rakušané mohou náskok snížit také díky dvěma klubům v Lize mistrů. Sturm Graz už tam je, Salcburk tam po výhře 2:0 na hřišti Dynama Kyjev směřuje.

UEFA všem účastníkům Ligy mistrů automaticky připíše bonus šest bodů, což v přepočtu u Rakouska i Česka dělá 1,200 bodu do národního koeficientu. V Evropské lize má každý účastník garantovanou minimálně polovinu.

Nejvíc výher v kvalifikacích Česko 15 z 20 zápasů Švédsko 14 z 22 zápasů Arménie 13 z 22 zápasů Norsko 12 z 19 zápasů Slovinsko 11 z 23 zápasů Polsko 11 z 21 zápasů Lotyšsko 11 ze 17 zápasů Maďarsko 10 z 21 zápasů

Před Rakouskem je sice ještě Izrael na dvanáctém místě, ale ten má ve hře už jen Maccabi Tel Aviv, který hraje o Evropskou ligu.

Česko patří k nejúspěšnějším zemím v kvalifikacích a podle počtu výher je dokonce vůbec nejlepší. Z dvaceti zápasů, do nichž zasáhly Sparta, Slavia, Plzeň, Mladá Boleslav a Baník, který jako jediný vypadl, zvítězily české kluby v patnácti z nich.

O jednu výhru méně mají Švédové, jejichž kluby odehrály o dvě utkání víc. Třináct výher zapsala Arménie i díky senzačnímu tažení FC Noah v Konferenční lize. Ten vyřadil například řecké Atény a má blízko do skupiny, když potvrdí vítězství 3:0 nad slovenským Ružomberokem.

Příští týden jsou na programu odvety v play off a po nich budou všechny země vědět, kolik týmů vyšlou do základních fází všech tří pohárových soutěží.