Polsko, jeden z konkurentů, během předkol získal sedmnáct výher, Norsko deset. České kluby připsaly jen sedm vítězství, Řecko dokonce jen šest.
Tyto země se během podzimu a jara poperou o desátou příčku, která je poslední, z níž se ještě domácí šampion dostane přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. V letošním soutěžním ročníku se hraje o nasazení pro sezonu 2027/2028.
Náskok Česka před jedenáctým Řeckem se po závěrečném předkole mírně snížil na 2,788 bodu. V přepočtu to znamená, že aby Řekové tuzemské kluby dohnali, museli by uhrát o sedm výher víc.
Ztráta dvanáctého Norska činí 3,513 bodu, což je na hřišti devět výher. O ně se budou pokoušet jen dva kluby Bodö/Glimt v Lize mistrů a Brann Bergen v Evropské lize. Ne, Norové by Čechy ohrozit neměli.
Devět výher chybí na Čechy i Polákům, kteří sice ztrácí 4,475, ale jsou ve výhodnější pozici kvůli tomu, že součet získaných bodů dělí čtyřmi účastníky, kdežto Češi, Řekové a Norové pěti.
Národní pořadí
boj o desátou příčku
9. Turecko 43,600 bodu, tři kluby ve hře, počet bodů dělí pěti
10. Česko 40,300, čtyři kluby ve hře, počet bodů dělí pěti
11. Řecko 37,512, čtyři kluby ve hře, počet bodů dělí pěti
12. Norsko 36,787, dva kluby ve hře, počet bodů dělí pěti
13. Polsko 35,875, čtyři kluby ve hře, počet bodů dělí čtyřmi
Navíc Poláci mají v základní fázi čtyři kluby v Konferenční lize, kde je šance uhrát nejvíc bodů. Řekové stejně jako Češi mají tým v Lize mistrů (Olympiakos), dva týmy v Evropské lize (Panathinaikos a PAOK) a AEK Atény v Konferenční lize.
I proto mohou být velmi důležité vzájemné duely Sparty s Legií Varšavy a Čenstochovou, stejně jako zápasy Olomouc s Lechem Poznaň a Čenstochovou.
Během kvalifikací Poláci náskok Čechů stáhli v národním pořadí o dva body, a přitom se v předkolech za výhru a remízu dává poloviční počet. V hlavní fázi se za vítězství udělují dva body, za plichtu jeden. Součet se pak dělí počtem účastníků na začátku sezony.
Pro polského analytika Piotra Klimeka je to signál, podle něj Poláci svého jižního souseda v pořadí přeskočí.
Pro ročník 2026/2027 obsadilo Česko letos na jaře deváté místo. Proti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který příští léto začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy.
Základní část pohárů tak bude čekat nejméně na tři kluby – šampion půjde znovu přímo do Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci a vítěze poháru čeká opět až play off o Evropskou ligu, čili jistota Konferenční ligy.
Současnou sezonu začalo Česko po odečtu na desátém místě žebříčku, kterou drží.
V součtu s bonusem za přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů pro Slavii zatím tuzemské kluby vybojovaly v této pohárové sezoně čtrnáct bodů, což po vydělení pěti účastníky činí 2,800 bodu. Totožný zisk dosud zapsalo i deváté Turecko, na které Češi před hlavní fází ztrácejí 3,300 bodu. Ale Turci v odvetách play off přišli o Besiktas a Istanbul Basaksehir, takže bude pokračovat už jen s Galatasarayem, Fenerbahce a Samsunsporem.