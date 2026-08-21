Naděje v rukou Hradce. V národním pořadí české kluby dál ztrácejí, ale zle být nemusí

Česko v předchozích třech pohárových ročnících obsadilo dvakrát desátou a jednou devátou příčku a příští léto potřetí za sebou vyšle svého šampiona přímo do základní fáze Ligy mistrů.
Aby to však mohlo udělat i v létě 2028, potřebuje vyhrát letošní boj o desátou pozici v konkurenci především Polska a Řecka, které je považované za favorita, přestože je až dvanácté.
Plzeň, Hradec Králové a Jablonec ve čtvrtek uhrály jednu remízu, čímž do společného koeficientu přispěly minimální hodnotou 0,100 bodu.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko 48,275
Poznámka: V předkolech se za výhru dává 1 bod, za remízu půl bodu a součet se dělí počtem účastníků, což v případě Polska, Česka i Řecka je pěti. V základní fázi jsou za výhru dva body, za remízu jeden. Letos se hraje o nasazení v pohárech pro sezonu 2028/2029.
Ve třech zápasech daly jen dva šťastné góly po odrazech, oba vstřelil hradecký zázračný mladík Umar. Ale právě Hradec Králové, jehož soupeřem o postup do Konferenční ligy je Panathinaikos Atény, může celkové naděje výrazně ovlivnit.
Remíza 2:2 dává Hradci velmi solidní naději do odvety, zvlášť když doma je tým velmi silný a hraje sebevědomě, což ukázal v předchozím předkole Evropské ligy proti Besiktasi, přestože smolně prohrál.
Postup na úkor zrovna řeckého klubu totiž může národnímu koeficientu zásadně pomoci. Predikce specializovaného serveru Football Meets Data favorizují Panathinaikos v poměru 58:42 procent.
Jablonec po těsné prohře s Rangers ve Skotsku 0:1 má podle matematického modelu jen pětadvacetiprocentní šanci na postup.
Česko a Řecko zatím v pohárech zůstávají v plném počtu pěti klubů, což je za týden právě i díky vzájemnému duelu Hradce s Panathinaikosem změní.
Obě země mají jistotu, že na podzim v základní části evropských pohárů budou mít alespoň tři kluby.
Vyhlídky zemí v boji o 10. příčku
Šance po prvních duelech závěrečného předkola
Polsko
Česko
Řecko
Poznámka: Procenta vycházejí z modelu Football Meets Data.
Slavii v Lize mistrů, Spartu v Evropské lize a Plzeň buď v Evropské, nebo v Konferenční lize.
AEK Atény v Lize mistrů, nebo v Evropské lize, Olympiakos v Evropské lize a OFI Krétu v Evropské, nebo Konferenční lize.
Zbývající kluby Hradec Králové, Jablonec, PAOK Soluň a Panathinaikos bojují o Konferenční ligu.
Jelikož je papírově nejslabší soutěží, body v Konferenční lize lze sbírat ve velkém.
Proto národní koeficient až tak nepoškozuje vysoká porážka (0:3) Plzně v Bělehradě proti Crvene zvezdě. I když Viktoria v odvetě souboj neotočí, půjde do Konferenční ligy, kde lze nahrát body snadněji než v Evropské lize.
Samotný klub by kvůli prestiži i finančním bonusům samozřejmě raději do Evropské ligy.
Řecko v národním pořadí ztrácí na Čechy 2,313 bodu, což je přibližně šest výher v základní fázi pohárů na hřišti. Jen za čtvrtek však stáhly nezanedbatelných 0,300 bodu.
Na vysněnou desátou příčku se minulý týden vyšvihli Poláci a po čtvrtku náskok zvýšili na 0,500 koeficientního bodu. V praxi to je jedna výhra a jedna remíza v podzimní fázi pohárů.
Polsko ale v kvalifikaci už ztratilo Katovice a zdá se, že přijde ještě o Górnik Zabrze, který se kvalifikací postupně propadá. Začal v Lize mistrů, neuspěl ani v Evropské lize a v úvodním utkání play off Konferenční ligy prohrál doma s Monakem 2:3.
Jistotu podzimních pohárů má mistrovský Lech Poznaň, který po úvodní výhře nad Thunem 7:0 míří do Evropské ligy. Tam má blízko i Jagiellonia, který zdolala gruzínskou Iberii 4:0.
To Raków Čenstochová po remíze 2:2 ve Splitu musí o Konferenční ligu ještě tvrdě bojovat. Polsko bude mít v pohárech maximálně čtyři kluby, z toho dva v Evropské lize, kde se body nesbírají snadno.
Jak je někdy výhodné hrát „jen“ Konferenční ligy, dokládá právě příklad Polska. Do současné pozice mu pomohla především minulá sezona, v níž čtyři kluby hrály právě Konferenční ligu. Společně nasbíraly 15,750 bodu, což byl za sezonu sedmý nejvýraznější počin v Evropě po top pěti ligových soutěžích a Portugalsku.