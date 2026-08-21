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Naděje v rukou Hradce. V národním pořadí české kluby dál ztrácejí, ale zle být nemusí

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  15:40
Hradecký útočník Abdullahi Umar se probíjí obranou Besiktase Istanbul ve třetím...

Hradecký útočník Abdullahi Umar se probíjí obranou Besiktase Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy. | foto: Profimedia.cz

Hradecký útočník Abdullahi Umar se probíjí obranou Besiktase Istanbul ve třetím...
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Nenechte se zmást, chudé vystoupení tří českých klubů během pohárového čtvrtku nemusí nutně znamenat potíže do celkové bilance. V pořadí národních koeficientů sice Polsko na klíčové desáté pozici lehce zvyšuje náskok a dvanácté Řecko se dotahuje, ale Česko nemá špatné vyhlídky.

Česko v předchozích třech pohárových ročnících obsadilo dvakrát desátou a jednou devátou příčku a příští léto potřetí za sebou vyšle svého šampiona přímo do základní fáze Ligy mistrů.

Aby to však mohlo udělat i v létě 2028, potřebuje vyhrát letošní boj o desátou pozici v konkurenci především Polska a Řecka, které je považované za favorita, přestože je až dvanácté.

Plzeň, Hradec Králové a Jablonec ve čtvrtek uhrály jednu remízu, čímž do společného koeficientu přispěly minimální hodnotou 0,100 bodu.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko 48,275
10. Polsko 44,825
11. Česko 44,325
12. Řecko 42,012
13. Dánsko 37,556
14. Norsko 35,412

Poznámka: V předkolech se za výhru dává 1 bod, za remízu půl bodu a součet se dělí počtem účastníků, což v případě Polska, Česka i Řecka je pěti. V základní fázi jsou za výhru dva body, za remízu jeden. Letos se hraje o nasazení v pohárech pro sezonu 2028/2029.

Ve třech zápasech daly jen dva šťastné góly po odrazech, oba vstřelil hradecký zázračný mladík Umar. Ale právě Hradec Králové, jehož soupeřem o postup do Konferenční ligy je Panathinaikos Atény, může celkové naděje výrazně ovlivnit.

Remíza 2:2 dává Hradci velmi solidní naději do odvety, zvlášť když doma je tým velmi silný a hraje sebevědomě, což ukázal v předchozím předkole Evropské ligy proti Besiktasi, přestože smolně prohrál.

Postup na úkor zrovna řeckého klubu totiž může národnímu koeficientu zásadně pomoci. Predikce specializovaného serveru Football Meets Data favorizují Panathinaikos v poměru 58:42 procent.

Jablonec po těsné prohře s Rangers ve Skotsku 0:1 má podle matematického modelu jen pětadvacetiprocentní šanci na postup.

Česko a Řecko zatím v pohárech zůstávají v plném počtu pěti klubů, což je za týden právě i díky vzájemnému duelu Hradce s Panathinaikosem změní.

Obě země mají jistotu, že na podzim v základní části evropských pohárů budou mít alespoň tři kluby.

Vyhlídky zemí v boji o 10. příčku

Šance po prvních duelech závěrečného předkola

Polsko
Lech Poznaň (Evropská liga 99,99%, Konferenční liga 0,01%)
Jagiellonia (Evropská liga,99,61%, Konferenční liga 0,39%)
Górnik Zabrze (Konferenční liga 8%)
Raków (Konferenční liga 57%)

Česko
Slavia (Liga mistrů, 100% jistota)
Sparta (Evropská ligy, 100%)
Plzeň (Evropská liga 5% naděje, Konferenční liga 95% naděje)
Hradec Králové (Konferenční liga 42% naděje)
Jablonec (Konferenční liga 25% naděje)

Řecko
AEK Atény (Liga mistrů 73%, Evropská liga 27%)
Olympiakos (Evropská liga 100%)
OFI Kréta (Evropská liga 89%, Konferenční liga 11%)
PAOK Soluň (Konferenční liga 50%)
Panathinaikos (Konferenční liga 58%)

Poznámka: Procenta vycházejí z modelu Football Meets Data.

Slavii v Lize mistrů, Spartu v Evropské lize a Plzeň buď v Evropské, nebo v Konferenční lize.

AEK Atény v Lize mistrů, nebo v Evropské lize, Olympiakos v Evropské lize a OFI Krétu v Evropské, nebo Konferenční lize.

Zbývající kluby Hradec Králové, Jablonec, PAOK Soluň a Panathinaikos bojují o Konferenční ligu.

Jelikož je papírově nejslabší soutěží, body v Konferenční lize lze sbírat ve velkém.

Proto národní koeficient až tak nepoškozuje vysoká porážka (0:3) Plzně v Bělehradě proti Crvene zvezdě. I když Viktoria v odvetě souboj neotočí, půjde do Konferenční ligy, kde lze nahrát body snadněji než v Evropské lize.

Samotný klub by kvůli prestiži i finančním bonusům samozřejmě raději do Evropské ligy.

Řecko v národním pořadí ztrácí na Čechy 2,313 bodu, což je přibližně šest výher v základní fázi pohárů na hřišti. Jen za čtvrtek však stáhly nezanedbatelných 0,300 bodu.

Na vysněnou desátou příčku se minulý týden vyšvihli Poláci a po čtvrtku náskok zvýšili na 0,500 koeficientního bodu. V praxi to je jedna výhra a jedna remíza v podzimní fázi pohárů.

Polsko ale v kvalifikaci už ztratilo Katovice a zdá se, že přijde ještě o Górnik Zabrze, který se kvalifikací postupně propadá. Začal v Lize mistrů, neuspěl ani v Evropské lize a v úvodním utkání play off Konferenční ligy prohrál doma s Monakem 2:3.

Jistotu podzimních pohárů má mistrovský Lech Poznaň, který po úvodní výhře nad Thunem 7:0 míří do Evropské ligy. Tam má blízko i Jagiellonia, který zdolala gruzínskou Iberii 4:0.

To Raków Čenstochová po remíze 2:2 ve Splitu musí o Konferenční ligu ještě tvrdě bojovat. Polsko bude mít v pohárech maximálně čtyři kluby, z toho dva v Evropské lize, kde se body nesbírají snadno.

Jak je někdy výhodné hrát „jen“ Konferenční ligy, dokládá právě příklad Polska. Do současné pozice mu pomohla především minulá sezona, v níž čtyři kluby hrály právě Konferenční ligu. Společně nasbíraly 15,750 bodu, což byl za sezonu sedmý nejvýraznější počin v Evropě po top pěti ligových soutěžích a Portugalsku.

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