K české pozici v pohárech se blíží Poláci. Kdo však má do sezony lepší vyhlídky?

V jarní části české kluby i za pomoci soupeřů uhájily desátou příčku v pořadí národních koeficientů pro pohárovou sezonu 2027/2028 těsně před Řeckem.
Znamená to, že i v letošním ligovém ročníku se hraje o přímý postup do Champions League, že vítěz Mol Cupu má zajištěnou minimálně Konferenční ligu a do předkol půjdou další tři mužstva.
Aby to platilo i v létě 2028, musí české kluby letos zase pořádně zabrat. Zatím se to celkem daří.
Než Hradec Králové a Jablonec vstoupily do druhých předkol, Česko mělo náskok 0,900 bodu před jedenáctým Polskem a 2,613 před dvanáctými Řeky.
Po úvodních zápasech třetích předkol, kdy se k Hradci v Evropské lize a Jablonci v Konferenční lize připojila Sparta v Lize mistrů, se náskok na Poláky snížil na 0,500 bodu. Naopak na Řeky nepatrně vzrostl na 2,713 bodu.
Pořadí žebříčku koeficientů
po úvodním utkání 3. předkol
9. Turecko 47,575 bodu (4 z 5 týmů ve hře)
10. Česko 44,025 (5/5)
11. Polsko 43,525 (5/5)
12. Řecko 41,312 (5/5)
13. Dánsko 36,181 (4/4)
14. Norsko 34,212 (5/5)
Poznámka: Letos se hraje o nasazení v pohárech pro sezonu 2028/2029. Zisk bodů na hřišti se dělí počtem účastníků. V předkolech je za výhru jeden bod, za remízu půl bodu. V hlavní fázích pohárů je to dvojnásobek.
Je to i logické, protože Polákům se do kvalifikací zapojilo všech pět týmů, kdežto Plzeň začne až ve čtvrtém předkole a Slavia je přímo v základní fázi Champions League.
Proto je důležité, aby Češi měli v podzimní části co nejvíc klubů. Vedle Slavie mají jistotu i Sparta (Liga mistrů, nebo Evropská liga) s Plzní (Evropská liga, nebo Konferenční liga). Podobně jsou na tom i Řekové, také mají tři týmy s jistotou podzimní části, ale zatím neví, v kterých soutěžích. Kdežto Poláci nemají jistého nic.
Sparta v úterý porazila Lyon 2:1 a živí naději na závěrečné play off. Pokud by vypadla, přesune se přímo do Evropské ligy.
Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s Crvenou zvezdou, nebo Beer Ševou. Pokud by neuspěla, půjde do základní fáze Konferenční ligy.
Hradec Králové ve čtvrtek doma podlehl Besiktasi 0:1 a pokud by příští týden v Istanbulu vývoj neotočil, přesune se do play off Konferenční ligy. Tam už pro něj žádné opravy neexistují, bojovat o podzim v pohárech bude proti Panathinaikosu, či CSKA 1948 Sofie.
Střet s klubem z Atén by byl zároveň i přímým soubojem o desátou příčku v národním pořadí.
Řeckým klubům se zatím v předkolech nedaří, nahrály jen 4,5 bodu na hřišti, což je při převodu do koeficientů jen 0,900 bodu. Zisk se totiž dělí počtem účastníků, čili pěti.
Poláci získali sedm bodů, čili 1,400 do koeficientu.
Češi mají jedenáct bodů, do koeficientu zapsali 2,200. Ale hodnotě přidává už započítaný bonus za účast českého šampiona v Lize mistrů, což je šest bodů (1,2 do koeficientu).
Vyhlídky zemí v boji o 10. příčku
Česko
Polsko
Řecko
Na hřišti uhráli jen pět: Sparta bod za výhru s Lyonem, Jablonec dva body za výhry nad Varaždínem v druhém předkole a RFS Riga v úvodním duelu třetího předkola. Hradec získal dva body za výhry nad Tromsö v druhém předkole.
V kvalifikaci je za vítězství jeden bod, za remízu půl bodu. V hlavní fázi je to dvojnásobek.
Důležitou otázkou také je, v jakých soutěžích kluby hrají. Polákům sice vypadly dva týmy v Lize mistrů, ale pokud by se probojovaly aspoň do Konferenční ligy, může to být výhoda. V ní totiž body mohou naskakovat rychleji než českým klubům v kvalitnějších soutěžích Ligy mistrů a Evropské lize.
Lech Poznaň po vyřazení z Ligy mistrů v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy zdolal Klaksvík jen 1:0, odveta na Faerských ostrovech může být ještě hodně složitá.
Górnik Zabrze rovněž neuspěl v kvalifikaci o Champions League, po přesunu do Evropské ligy v prvním zápase na Ferencvárosi podlehl 0:1. Pokud by s Lechem neuspěly v odvetách, půjdou do Konferenční ligy.
Jagiellonia v Evropské lize zdolala skotské Rangers 2:1, ale odvetu hraje venku v bouřlivém prostředí Ibrox Parku. Neúspěšný z této dvojice po přesune do Konferenční ligy. Tam může narazit na Jablonec, pokud severočeský klub dotáhne dobře rozehranou partii s RFS Riga do zdárného konce.
Vedle případného souboje Hradec - Panathinaikos může být souboj Jablonce s Jagiellonií dalším klíčovým duelem o desátou příčku, které jako poslední zaručuje, že ligový mistr půjde přímo do Champions League.
Poláci mají dva kluby rovněž v Konferenční lize, ale vyhlídky pro ně příznivé úplně nejsou. Raków Čenstochová v úvodním utkání třetího předkola remizoval doma s Hammarby 0:0 a Katovice podlehly Hapoelu Tel Aviv 0:2, odvetu však hrají doma.
A Řekové?
Olympiakos v Lize mistrů remizoval s Nijmegenem 0:0, odvetu hraje venku. Když neuspěje, přesune se do play off Evropské ligy, odkud může klesnout do základní fáze Konferenční ligy. Jistotu podzimu tak má.
Stejně jako mistrovský AEK Atény, které ještě do předkol nezasáhl. Jelikož je v play off Champions League, kde ho čeká Levski Sofie, nebo Kajrat Almaty, bude hrát nejhůř Evropskou ligu.
OFI Kréta má zase jistou Konferenční ligu, o tu Evropskou se popere v play off proti vítězi Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofie.
Řecké nejistoty: Panathinaikos v úvodním zápase třetí předkola Konferenční ligy remizoval s CSKA 1948 Sofie 1:1 a odvetu hraje venku.
PAOK Soluň v Evropské lize prohrál doma s Anderlechtem 0:1. Zřejmě ho tak čeká play off Konferenční ligy, kde už zaváhat nesmí, jinak budou mít řecké týmy v souboji s těmi českými nevýhodu.
Další země se do boje o desátou příčku nejspíš nezapojí. Dánsko ztrácí na Česko v žebříčku takřka osm bodů, což je v přepočtu na hřiště šestnáct výher v základní fázi pohárů. Dánsko zisk dělí jen čtyřmi účastníky.
Norsko nabralo manko 9,813 bodu, což je asi 24 výher na hřišti, do pohárů totiž vstoupilo s pěti kluby.