České kluby si polepšily v pořadí, ale ne bodově. Jedna výhra koeficient nespasí

V letošním pohárovém ročníku se hraje o nasazení do sezony 2023/2024.

V té následující 2022/2023 to bude takto: Češi kvůli slabým výsledkům v posledních pěti letech vypadli z elitní patnáctky a do pohárů vyšlou jen čtyři týmy. Šampion bude hrát o Ligu mistrů, vítěz poháru a dva nejlépe umístěné týmy v lize půjdou do kvalifikace o Konferenční ligu.

Aby v dalších letech bylo líp, je zapotřebí vyhrávat. Jenže Slavia i Jablonec na svá vítězství z prvních zápasů základní skupiny v Rotterdamu, resp. Alkmaaru nenavázaly. Zvítězila jen Sparta nad Rangers.

Před čtvrtečním pohárovým programem figurovaly české kluby na 17. místě. Díky vítězství Sparty nad Rangers 1:0 v Evropské lize se tuzemské celky dokázaly posunout těsně před Kypr, před nímž nyní mají k dobru 0,025 bodu. Na patnácté Chorvatsko české týmy aktuálně ztrácejí 0,5 bodu, o 0,1 bodu více než minule.

Půl bodu v pořadí koeficientů je v českém případě jedno vítězství na hřišti.

Boj o elitní patnáctku je nadále mimořádně vyrovnaný, mezi 15. a 22. místem se osm zemí vměstnalo do rozdílu 2,325 bodu.

K Česku se mírně přiblížilo dvaadvacáté Dánsko, které nově ztrácí už jen necelé dva body. Osmnácté Řecko má na tuzemské kluby manko 0,2 bodu, devatenácté Turecko pak půl bodu. Naopak na čtrnácté Švýcarsko české týmy ztrácejí přes dva a půl bodu.

Většina přímých konkurentů v boji o elitní patnáctku má ve hře méně zástupců než Česko, které reprezentují tři celky. Stejně je na tom Turecko. Více týmů má až Dánsko, které zastupují čtyři mužstva.