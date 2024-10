Nejhorší český týden, ale koeficient drží dál. Sparta s poloviční nadějí na postup

V pořadí národních koeficientů drží Česko pořád vynikající devátou příčku, ale desáté Turecko manko stáhlo a rovněž se o kousek přiblížilo jedenácté Norsko.

Obsadit nejhůře desáté místo je zásadní proto, aby šampion Chance Ligy postoupil přímo do Ligy mistrů. Příští léto je to jistota, to si uhrály české kluby v minulé pohárové sezoně. Nyní bojují o co nejlepší nasazení do sezony 2026/2027, ale už nyní mají takřka jisté, že i mistr příští sezony půjde přímo do hlavní fáze.

Na Turky mají Češi náskok 2,350, přepočteno na hřiště je to šest výher. O tolik by jich turecké kluby Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas a Basaksehir musely ve zbývající fázi současné pohárové sezony získat víc než ty české, aby je předstihly.

Norové ztrácí na české týmy 7,400 bodu, což je patnáct výher na hřišti. Reálně v letošním ročníku Norsko tuzemské kluby předehnat nemůže.

Především pro Spartu, Slavii a Plzeň je důležité, aby udržely národní koeficient na deváté příčce. Ta proti desáté zvýhodňuje vicemistra při nasazení do kvalifikace o Champions League. Druhý tým nejvyšší soutěže by do ni vstoupil až ve třetím předkole, což v případě neúspěchu zajišťuje účast v základní fázi Evropské ligy.

Případ Sparta

Sparta po závěrečném zápase základní fáze Ligy mistrů zůstane mimo postupovou čtyřiadvacítku. Tvrdí to predikce, které jsou založené na datovém modelu a tisících simulací budoucích zápasů. Podle stejného způsobu Slavii klesly šance na přímý postup do osmifinále Evropské ligy.

Šance v procentech se mění po každém pohárovém týdnu, jsou závislé na právě odehraných zápasech všech týmů a papírových předpokladech těch neodehraných.

Spartě po porážce na Manchesteru City (0:5), která byla spíš očekávaná, zhoršily výhled také úspěchy týmů, které byly dosud v pořadí za ní.

Jak soutěž postupuje, mění se zároveň předpoklady, že devět bodů by na postup do play off nemuselo stačit. Už je to jen 43% šance. Naopak na čtyřicet procent vzrostla varianta, že k umístění do čtyřiadvacáté příčky bude zapotřebí deset bodů.

Sparta má po třech kolech čtyři body, zbývají domácí zápasy s Brestem, s Atlétikem Madrid, s Interem Milán a venkovní na Feyenoordu Rotterdam a v Leverkusenu.

Právě nizozemský klub, jenž vede nedávný sparťanský kouč Brian Priske, se dostal v predikcích na postup, kdežto sparťané jsou s padesátiprocentní šancí těsně za hranicí čtyřiadvacítky.

Ve skutečnosti jsou v tabulce Ligy mistrů na jedenadvacátém místě s jednobodovým náskokem na pozice, z nichž se nepostupuje.

Football Meets Data @fmeetsdata 🚨🆕 UCL projections (23 Oct)



New in Top 8:

🔹 Barcelona 🇪🇸



Out of Top 8:

🔸 Real Madrid 🇪🇸



New in Top 24:

🔹 Feyenoord 🇳🇱



Out of Top 24:

🔸 Sparta 🇨🇿 https://t.co/VTvtjtGbLw oblíbit odpovědět

Případ Slavia

I Slavia poprvé v soutěži prohrála a v tabulce Evropské ligy vypadla z elitní osmičky, která s sebou nese přímý postup do osmifinále. Klesla na čtrnáctou příčku.

Před porážkou v Bilbau (0:1) jí superpočítač dával čtyřicetiprocentní šanci umístění do osmého místa, nyní je to pouze čtvrtina. Větší šance na pořadí do osmé příčky se dávají Bodö/Glimt či Ajaxu.

Nepochybuje se však, že by Slavia ve vyřazovací fázi Evropské ligy chyběla. Na umístění nejhůř do 24.místa má šanci 89 procent. Slavii čekají zápasy ve Frankfurtu, doma s Fenerbahce Istanbul, s Anderlechtem Brusel, na PAOK Soluň a doma s Malmö.

Stejně jako v Lize mistrů do prvního kola play off půjdou týmy od devátého do čtyřiadvacátého místa.

Football Meets Data @fmeetsdata 🚨🆕 UEL projections (24 Oct)



New in Top 8:

🔹 Ajax 🇳🇱

🔹 Bodø/Glimt 🇳🇴



Out of Top 8:

🔸 Lyon 🇫🇷

🔸 Slavia 🇨🇿



New in Top 24:

🔹 Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🔹 Viktoria 🇨🇿

🔹 Beşiktaş 🇹🇷



Out of Top 24:

🔸 Braga 🇵🇹

🔸 Twente 🇳🇱

🔸 Malmö 🇸🇪 https://t.co/Ie4nwKjDiY oblíbit odpovědět

Případ Plzeň

Plzeň v Soluni uhrála třetí remízu za sebou a její vyhlídky na postup vzrostly. V reálné tabulce je dvacátá o skóre před Manchesterem United, v predikcích je nováčkem mezi čtyřiadvacítkou s 56% šancí na postup. Na postup do nejlepší osmičky má dle superpočítače jen čtyřprocentní naději.

Viktorii příště čeká domácí souboj se San Sebastianem, pak na neutrálním hřišti v Hamburku proti Dynamu Kyjev, následně šlágr s Manchesterem United, zápas doma proti Anderlechtu a na závěr se představí v Bilbau.

Případ Mladá Boleslav

Mladá Boleslav je v Konferenční lize mimo postupové příčky ve skutečnosti i ve výhledu datového modelu. Už po minulé porážce v Arménii činila její naděje na postup do jarní vyřazovací fáze jen 36 procent, nyní po domácí prohře s Luganem klesla na osmnáct.

V reálné tabulce je jedenatřicátá, v té, které zohledňují predikce je na tom ještě o příčku níž.

Mladá Boleslav má za sebou zatím dvě utkání, čeká ji duel v Guimaraesi, zápasy doma se Betisem Sevilla a Jagiellonií Bialystok, na závěr se představí v Molde.