Liga mistrů bude v Česku za rok i za dva. Koeficient i náskok na soupeře roste

České týmy si v týdnu upevnily devátou příčku a před jedenáctou pozicí mají v tomto ročníku takřka nedostižný náskok více než sedmi bodů.

Sparta, Slavia, Plzeň i Mladá Boleslav vyhrály odvety play off, což v součtu dává devatenáct výher ze čtyřiadvaceti zápasů v kvalifikaci.

V ní porážku zaznamenaly Slavia v Lille a Baník v Kodani, remízu Sparta s FCSB, Mladá Boleslav s Paksi a Beer Ševou. Plzeň má ze čtyř zápasů stoprocentní bilanci. Poprvé v historii má Česko čtyři zástupce v základní části pohárů – Spartu v Lize mistrů, Slavii s Plzní v Evropské lize a Mladou Boleslav v Konferenční lize.

Po předkolech je vůbec nejúspěšnější zemí letošního pohárového ročníku. Aktuálně se v žebříčku hraje o nasazení do přespříští sezony 2026/27.

Sparta do národního koeficientu přispěla 11,5 body, což je po Slovanu Bratislava nejlepší výsledek ze všech klubů.

Díky výsledkům v minulém ročníku se české kluby dokázaly dostat do první desítky. Během léta se dokázaly dostat před Turecko, které aktuálně na desáté pozici ztrácí přes dva a půl bodu a v hlavní fázi bude mít rovněž čtyři zástupce – Galatasaray, Fenerbahce, Basaksehir a Besiktas.

Jedenácté Norsko s dvěma týmy v základní části ztrácí 7,350 bodu, o další půlbod zpět je dvanácté Rakousko. To bude mít ve hře čtyři celky a před Seveřany se téměř jistě dostane, české kluby by však ohrozit nemělo. Na osmou Belgii ztrácí Česko téměř šest bodů.

Aby Norové či Rakušané české kluby předstihli, museli by získat o patnáct resp. dvacet výher víc než Češi. Je to reálné? Asi si každý odpoví, že ne.

Jestli po letošním ročníku skončí Česko deváté nebo desáté, není úplně zásadní. Jediná významná výhoda deváté příčky je v tom, že druhý tým nejvyšší soutěže by do nemistrovské části kvalifikace vstoupil až ve třetím předkole, což v případě neúspěchu zajišťuje účast v základní fázi Evropské ligy. Radikální změna by nastala až s posunem na šestou příčku, což by vyneslo přímou účast v Lize mistrů po dva kluby.