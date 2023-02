Pomoc Lechu nutná. Jak klub z Poznaně ovlivní pohárovou pozici českých týmů

Především na Lechu Poznaň momentálně záleží, kolik mužstev a do jakých soutěží fotbalové Česko vyšle do evropských pohárů v ročníku 2024/2025, kdy se odehraje revoluce v Lize mistrů.

Když Lech zvítězí, norský protivník v Evropě skončí. Česko v tu chvíli bude mít takřka jistotu, že se mu za rok a půl do pohárů vrátí pět klubů, z toho dva budou moci bojovat o nový model Champions League.

Ve čtvrtek začala vyřazovací fáze Evropské a Konferenční ligy. Český fotbal po třech letech nemá v jarní části nikoho a v žebříčku národních koeficientů, který určuje počet týmů v pohárech, je odkázán na pomoc ostatních zemí.

Česko je zatím čtrnácté, přičemž naprosto zásadní je obsadit nejhůř patnáctou příčku. Česko neohrožují jen Norové, ale také Ukrajinci, kteří mají v akci dokonce dva kluby.

Jakmile Bodö/Glimt a jeden z dvojice Šachtar Doněck, Dnipro-1 uhrají aspoň remízu, Česko klesne na šestnáctou příčku a příští léto pošle do pohárů zase jen čtyři kluby, jako to bylo loni a bude tomu tak i letos.

Pořadí národních koeficientů kolem 15. příčky 12. Turecko 31,500 bodu; ve hře Fenerbahce, Basaksehir, Trabzonspor a Sivasspor 13. Švýcarsko 29,170; ve hře Basilej 14. Česko 29,050; ve hře nikdo 15. Norsko 29,000, ve hře Bodö/Glimt 16. Ukrajina 28,900; ve hře Šachtar a Dnipro-1 17. Dánsko 27,825; ve hře Midtjylland Poznámka: Výhra na hřišti se rovná dva body do koeficientu, remíza je za bod. Počet bodů se dělí celkovým počtem pohárových účastníků. Norsko dělí čtyřmi, Ukrajina i Dánsko pěti.

Bödo/Glimt v úvodním duelu hrálo s Poznaní 0:0, ale bylo výrazně lepší.

Šachtar Doněck v azylu na stadionu ve Varšavě porazil Rennes 2:1. Klub z Dněpropetrovsku podlehl v Larnace 0:1, odvetu hraje v Košicích.

Česko ještě může přeskočit Dánsko, které má ve hře Midtjylland. Ten v úvodním utkání play off Evropské ligy remizoval na Sportingu Lisabon. Dánové mají v ztrátu 1,225 bodu, což se v praxi rovná třem vítězstvím a jedné remíze.

Přitom tak nadějně to pro Čechy vypadalo. Loni si přes léto vytvořili solidní bodový základ, Plzeň v kvalifikaci o Ligu mistrů vyhrála pět zápasů a jednou remizovala. Postoupit do základní skupiny Konferenční ligy se povedlo Slavii se Slováckem.

Bodový zisk se dělil čtyřmi, tolik týmů vstoupilo do kvalifikace, v níž jen Sparta neuspěla.

Jenže pak Plzeň v Lize mistrů neuhrála ani bod a Slavia se Slováckem zůstaly mimo postupové příčky Konferenční ligy.

Pro následující ročník je nasazení do pohárů už dané z minulé sezony.

V červenci půjde český šampion do 2. předkola Ligy mistrů. Vítěz Mol Cupu začne v 3. předkole Evropské ligy, druhý a třetí tým tabulky v 2. předkole Konferenční ligy.

Pokud domácí pohár vyhraje tým z prvních třech míst Fortuna ligy, do Evropy se dostane ještě čtvrtý tým ligového pořadí.

Příští čtvrtek v Poznani, v Rennes a v Košicích - i případně v Herningu, kde je doma Midtjylland -, se hraje o to, jak to pro Čechy bude vypadat v létě 2024.

Kvalifikace zůstane stejná, mění se však formát Champions League. Nově bude základní část hraje 36 klubů, čtyři nová místa dostanou nejúspěšnější země z posledního pohárového ročníku.

V kvalifikaci se bude bojovat zase jen o šest míst. Hlavní fáze se už nebude hrát v osmi skupinách po čtyřech, v nichž každý tým odehrál šest utkání, tři doma a tři venku se soupeři ze skupiny.

Nový model počítá s osmi zápasy pro každého a vždy s jiným soupeřem. Bude jedna tabulka, prvních osm postoupí přímo do osmifinále. Mužstva na devátém až čtyřiadvacátém místě se podle losu rozdělí do dvojic, vítězové půjdou do osmifinále.

Ještě není zcela jasné, jakým způsobem se uskuteční los hlavní fáze. Předpokládá se, že účastníci budou rozděleni do devíti výkonnostních košů po čtyřech. Například tým z posledního devátého koše se utká s jedním protivníkem z koše od prvního až po osmý.