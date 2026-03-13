Bude to zase těsné, Čechům se naděje na desítku snížily. Jak vypadá koeficient?

Jestli jste naposledy slavili, že matematické modely dávaly Čechům šanci na udržení jistého místa v Lize mistrů pro šampiona domácí soutěže okolo sedmdesáti procent, z výsledků tohoto týdne radost mít nemůžete: u některých predikcí svítí vedle české vlajky už jen procent čtyřicet.
To vše poté, co Sparta v úvodním osmifinále Konferenční ligy padla v nizozemském Alkmaaru 1:2 a Sigma Olomouc doma remizovala 0:0 s Mohučí. Český koeficient sice připsal 0,200 bodu, nicméně jedenáctí Řekové ho díky dvěma výhrám stáhli o 0,600.
Rozdíl je tedy už jen pouhých 0,613 bodu – tedy jediná výhra a remíza.
V žebříčku rozhoduje vždy pětiletý součet, ze kterého vychází nasazení pro přespříští sezonu. Budoucí mistr probíhající sezony české ligy už má jistotu, že se do Ligy mistrů podívá přímo. Aktuálně se ale hraje o místo v dalším roce 2027/28. Zisky všech klubů se dělí počtem startujících.
Situace je napínavější a napínavější. Řecko zaznamenalo dvě vítězství, AEK má navíc už nyní postup prakticky v kapse, takže za týden připíše bonusových 0,100 bodu do řeckého koeficientu. Ten je nyní jen o 0,613 bodu nižší než ten český. pic.twitter.com/6KC466jedE— FC Koeficient (@fc_koeficient) March 12, 2026
Řekové dělí stejně jako Češi pěti. A už jsou jediní, kteří českou pozici ohrožují.
Opět platí, že nic není ztraceno. Nicméně je potřeba brát všechna čísla s rezervou.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 51,475 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 48,525 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 47,912 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 46,250 bodu, dva týmy ve hře, dělí čtyřmi
13. Dánsko – 42,106 bodu, jeden tým ve hře, dělí čtyřmi
Obzvlášť v kontextu toho, jak zcela správně upozorňuje účet FC Koeficient na sociální síti X, že ony modely pracují čistě s výsledky, nikoli subjektivními faktory jako je předvedená hra.
Postupové šance simulují třeba na základě minulých zápasů (představte si to jako hodnocení Elo v šachu, které se mění podle toho, jaký výsledek uhrajete proti určitému soupeři – pokud porazíte výrazně silnějšího, vyletíte vzhůru, naopak pokud padnete s outsiderem, propadnete se).
Model pak na základě této pravděpodobnosti výhry simuluje různé zápasy třeba až desettisíckrát, z čehož ve výsledku vylezou ona procenta.
Českým klubům víc věří model uskupení Football Meets Data, kde mají 51% pravděpodobnost, že desítku udrží. Naopak čísla polského analytika Lukasze Bozykowského ukazují pod 40 %.
🔝 To finish Top 10 in 5-year ranking (as of 13 Mar):— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 12, 2026
100% 🇹🇷 Türkiye
51% 🇨🇿 Czechia (📉 -20%)
--
48% 🇬🇷 Greece (📈 +20%)
1% 🇵🇱 Poland (📉 -5%)
📈 Total madness in Top 10 battle after a great week for 🇬🇷 Greece who added +20% to their chances!
🔥 It's basically a coin toss… pic.twitter.com/vwlwr9AAoE
Jaká naděje Čechům zbývá?
Tou největší je Sparta. Když se zmátoří, doma přetočí zápas s Alkmaarem a projde do čtvrtfinále, vymaže jakýkoli potenciální zisk AEK Atény, které v Celje vyhrálo 4:0 a pádí za postupovým bonusem 0,100 bodu. Jakýkoli další zisk Sigmy by byl v Mohuči spíš překvapivý.
Naopak Panathinaikos v Evropské lize zdolal 1:0 španělský Betis, který má ale v odvetě domácí výhodu. Pokud postoupí, výrazně Čechům pomůže.
Těm by teoreticky mohl stačit i současný stav za předpokladu, že Atény už ve čtvrtfinále neuhrají nic navíc. Hrozí jim totiž španělské Vallecano. Kdyby příští týden připsaly 0,500 bodu, Čechům stále zůstane 0,113 bodu náskok. A tak je zaděláno na další velmi těsný finiš.
V posledních letech to tak ostatně bylo vždy.
Jak upozornil Milan Coen na síti X, Češi v každé z posledních čtyř sezon bojovali o klíčové pozice v žebříčku. Třikrát těsně uspěli, jednou naopak ne.
Mistři dramat.— Milan Coen (@MilanCoen) March 12, 2026
2021-22
15. 🇬🇷 28,200
16. 🇨🇿 27,800
2022-23
15. 🇨🇿 29,050
16. 🇳🇴 29,000
2023-24
10. 🇨🇿 36,050
11. 🏴36,050
2024-25
9. 🇨🇿 44,100
10. 🇹🇷 43,900
2025-26
⁉️
To bylo v ročníku 2021/22, kdy přišli o patnácté místo zaručující dva týmy v kvalifikaci o Ligu mistrů právě po souboji s Řeckem. Ztratili 0,400 bodu a skončili šestnáctí.
O sezonu dál naopak v boji o patnáctku uspěli o pouhých 0,050 bodu na úkor Norska a v ročníku 2023/24 dokonce v boji o nejlepší desítku se Skotskem skončili nastejno, nicméně rozhodoval vyšší zisk v probíhajícím ročníku.
Loni pak bojovali Češi s Tureckem a v závodě o deváté místo je porazili o 0,200 bodu, čímž pro sezonu 2026/27 získali pro vicemistra start rovnou ve třetím předkole Ligy mistrů (a tím minimálně jistou účast v Evropské lize).
Co se naopak stane, pokud Češi skončí jedenáctí? Mistr sezony 2026/27 místo jistého startu v základní fázi Ligy mistrů začne ve čtvrtém předkole.
Tak jak dopadne těsný boj letos?