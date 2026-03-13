Bude to zase těsné, Čechům se naděje na desítku snížily. Jak vypadá koeficient?

  14:04
V posledních letech to byly vždy vyrovnané bitvy až do konce. A nejinak tomu bude i letos. Naděje českých fotbalových mužstev na udržení nejlepší desítky v žebříčku koeficientů se v uplynulém týdnu zase rozkývaly. O tom, jestli se nakonec podvolí pronásledujícím Řekům, se pravděpodobně rozhodne už příští čtvrtek.
Sparťanští fotbalisté po porážce 1:2 v Alkmaaru.

Sparťanští fotbalisté po porážce 1:2 v Alkmaaru. | foto: AP

Jestli jste naposledy slavili, že matematické modely dávaly Čechům šanci na udržení jistého místa v Lize mistrů pro šampiona domácí soutěže okolo sedmdesáti procent, z výsledků tohoto týdne radost mít nemůžete: u některých predikcí svítí vedle české vlajky už jen procent čtyřicet.

To vše poté, co Sparta v úvodním osmifinále Konferenční ligy padla v nizozemském Alkmaaru 1:2 a Sigma Olomouc doma remizovala 0:0 s Mohučí. Český koeficient sice připsal 0,200 bodu, nicméně jedenáctí Řekové ho díky dvěma výhrám stáhli o 0,600.

Rozdíl je tedy už jen pouhých 0,613 bodu – tedy jediná výhra a remíza.

V žebříčku rozhoduje vždy pětiletý součet, ze kterého vychází nasazení pro přespříští sezonu. Budoucí mistr probíhající sezony české ligy už má jistotu, že se do Ligy mistrů podívá přímo. Aktuálně se ale hraje o místo v dalším roce 2027/28. Zisky všech klubů se dělí počtem startujících.

Řekové dělí stejně jako Češi pěti. A už jsou jediní, kteří českou pozici ohrožují.

Opět platí, že nic není ztraceno. Nicméně je potřeba brát všechna čísla s rezervou.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko – 51,475 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

10. Česko 48,525 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

11. Řecko – 47,912 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

12. Polsko – 46,250 bodu, dva týmy ve hře, dělí čtyřmi

13. Dánsko – 42,106 bodu, jeden tým ve hře, dělí čtyřmi

Obzvlášť v kontextu toho, jak zcela správně upozorňuje účet FC Koeficient na sociální síti X, že ony modely pracují čistě s výsledky, nikoli subjektivními faktory jako je předvedená hra.

Postupové šance simulují třeba na základě minulých zápasů (představte si to jako hodnocení Elo v šachu, které se mění podle toho, jaký výsledek uhrajete proti určitému soupeři – pokud porazíte výrazně silnějšího, vyletíte vzhůru, naopak pokud padnete s outsiderem, propadnete se).

Model pak na základě této pravděpodobnosti výhry simuluje různé zápasy třeba až desettisíckrát, z čehož ve výsledku vylezou ona procenta.

Českým klubům víc věří model uskupení Football Meets Data, kde mají 51% pravděpodobnost, že desítku udrží. Naopak čísla polského analytika Lukasze Bozykowského ukazují pod 40 %.

Jaká naděje Čechům zbývá?

Tou největší je Sparta. Když se zmátoří, doma přetočí zápas s Alkmaarem a projde do čtvrtfinále, vymaže jakýkoli potenciální zisk AEK Atény, které v Celje vyhrálo 4:0 a pádí za postupovým bonusem 0,100 bodu. Jakýkoli další zisk Sigmy by byl v Mohuči spíš překvapivý.

Naopak Panathinaikos v Evropské lize zdolal 1:0 španělský Betis, který má ale v odvetě domácí výhodu. Pokud postoupí, výrazně Čechům pomůže.

Těm by teoreticky mohl stačit i současný stav za předpokladu, že Atény už ve čtvrtfinále neuhrají nic navíc. Hrozí jim totiž španělské Vallecano. Kdyby příští týden připsaly 0,500 bodu, Čechům stále zůstane 0,113 bodu náskok. A tak je zaděláno na další velmi těsný finiš.

V posledních letech to tak ostatně bylo vždy.

Jak upozornil Milan Coen na síti X, Češi v každé z posledních čtyř sezon bojovali o klíčové pozice v žebříčku. Třikrát těsně uspěli, jednou naopak ne.

To bylo v ročníku 2021/22, kdy přišli o patnácté místo zaručující dva týmy v kvalifikaci o Ligu mistrů právě po souboji s Řeckem. Ztratili 0,400 bodu a skončili šestnáctí.

O sezonu dál naopak v boji o patnáctku uspěli o pouhých 0,050 bodu na úkor Norska a v ročníku 2023/24 dokonce v boji o nejlepší desítku se Skotskem skončili nastejno, nicméně rozhodoval vyšší zisk v probíhajícím ročníku.

Loni pak bojovali Češi s Tureckem a v závodě o deváté místo je porazili o 0,200 bodu, čímž pro sezonu 2026/27 získali pro vicemistra start rovnou ve třetím předkole Ligy mistrů (a tím minimálně jistou účast v Evropské lize).

Co se naopak stane, pokud Češi skončí jedenáctí? Mistr sezony 2026/27 místo jistého startu v základní fázi Ligy mistrů začne ve čtvrtém předkole.

Tak jak dopadne těsný boj letos?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl

Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že íránský fotbalový tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpeční není vhodné, aby se turnaje spolupořádaného USA zúčastnil. Ve...

12. března 2026  17:41

Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR

Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nemůže potrestat fyzioterapeuta Daniela Bergera ze Slavie za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové...

12. března 2026  17:32

