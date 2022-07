Sparta zavařila i českému fotbalu. Krach v Norsku z pohledu koeficientu

Všechno špatně, chtělo by se říci.

Vždyť právě Norsko, kde Sparta proti Vikingu Stavanger ve čtvrtek večer nepříjemně narazila, je jedním z přímých konkurentů Česka v boji o klíčovou patnáctou pozici.

Ta svému držiteli zaručuje právo pěti pohárových zástupců, o které Češi po poklesu v posledních sezonách přišli, a letos i příští rok jsou proto v Evropě jen se čtyřmi týmy.

Nyní se však hraje o to, co bude dál. Od sezony 2024/25.

„Potřebujeme, aby si co nejvíc českých klubů sáhlo na pohárové zápasy a peníze z Evropy,“ komentoval ve čtvrtek večer slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Každý bod a každé vítězství jsou pro český fotbal důležité,“ pokračoval.

Jenže bez Sparty, která v posledních dvou sezonách přispěla díky účasti v Evropské lize, to bude o poznání složitější. Zvlášť, když právě Norsko udrželo ve hře všechny čtyři trumfy a v žebříčku poskočilo na třináctou pozici před Ukrajinu.

Patnácté je Švýcarsko, které v Evropě pokračuje dokonce s pěti mužstvy, na šestnáctém místě trůní Řecko, které ve čtvrtek večer přišlo o PAOK a zůstává ve třech stejně jako sedmnáctí Češi.

Ještě hůř jsou na tom Chorvati, jimž v pohárech zbyly už jen Dinamo Záhřeb a Hajduk Split. Naopak Dánové a Turci, kteří jsou osmnáctí, respektive dvacátí pokračují v pěti.

To už je výrazná převaha.

Česku na elitní patnáctku aktuálně chybí 0,750 bodu, což zkraje sezony rozhodně není nedostižná ztráta. Záleží však, kolik jeho týmů projde až do základní skupiny. A jak se bude po zbytek léta dařit soupeřům.

Žebříček národních koeficientů UEFA pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2024/25, klíčová je TOP 15 13. Norsko - 25,125

(ve hře zůstávají Lilleström, Molde, Bodö/Glimt i Viking Stavanger) 14. Ukrajina - 25,100

(ve hře zůstávají Šachtar Doněck, Dynamo Kyjev, FC Dnipro i Zorja Luhansk, vyřazena byla Vorskla Poltava) 15. Švýcarsko - 24,175

(ve hře zůstávají Youn Boys, Basilej, Curych i Lugano) 16. Řecko - 23,850

(ve hře zůstávají Olympiakos, Aris Soluň a Panathinaikos, vyřazen byl PAOK) 17. Česko - 23,425

(ve hře zůstávají Plzeň, Slavia a Slovácko, vyřazena byla Sparta) 18. Dánsko - 22,825

(ve hře zůstávají Kodaň, Midtjylland, Bröndby, Silkeborg i Viborg) 19. Chorvatsko - 22,650

(ve hře zůstávají Dinamo Záhřeb a Hajduk Split, vyřazeny byly Osijek a Rijeka) 20. Turecko - 21,100

(ve hře zůstávají Trabzonspor, Fenerbahce, Sivassport, Basaksehir i Konyaspor)

I proto bude nesmírně důležitý blížící se duel Slavie s Panathinaikosem, ve kterém může český tým jednoho silného soupeře odstavit z cesty. Anebo naopak...

Jak se sbírají (a sčítají) body Národní koeficient Rovnice dva body za výhru a jeden bod za remízu platí v základních skupinách. V předkolech je bodový zisk pro jednotlivé kluby poloviční. Další bonusové příspěvky mohou kluby získat například za postupy ze skupiny či v pozdějších fázích jednotlivých soutěží. Celkový zisk bodů se následně dělí počtem pohárových účastníků, v českém případě čtyřmi.

Jistotu evropského podzimu má zatím jen mistrovská Plzeň, která si zahraje nejhůř Konferenční ligu, byť nadále živí naději i na postup do Champions League. To by pro ni sice znamenalo finanční bombu, ale z pohledu koeficientu by to vzhledem k síle elitních soupeřů zas tak skvělá zpráva být nemusela.

Jeden příklad za všechny: když Slavia v minulých letech v Evropě dokráčela dvakrát do čtvrtfinále Evropské ligy, do koeficientu přispěla ziskem 14,5, respektive 16 bodů. Když ale byla v Champions League a skončila čtvrtá ve skupině, získala dohromady osm bodů.

Loni červenobílí na cestě mezi osm nejlepších týmů Konferenční ligy, evropské soutěže číslo tři, vybojovali 15,5 bodu, takže další slušný výsledek. A teď by ve stejné soutěži chtěli na loňský úspěch navázat. Povede se?

Český fotbal by to potřeboval.

Stejně jako úspěšné tažení Slovácka, posledního z tuzemských týmů, který do Evropy letos vstoupí.

Ve čtvrtek vyzve v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy Fenerbahce a na rozdíl od Sparty i Slavie má výhodu v tom, že i v případě neúspěchu se ještě může pokusit o reparát - v případném play off Konferenční ligy by navíc pravděpodobně bylo i nasazené.

I tak by na něj ale v osudí mohla číhat některá nebezpečná jména, jako jsou francouzské Nice, belgické Antverpy i Anderlecht nebo nizozemské Twente. Těžká práce.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji by přitom Češi všechny tři zbylé týmy na podzim v Evropě tuze potřebovali. Jinak šance na posun do patnáctky povážlivě klesnou.

Poslední fáze kvalifikace všech pohárových soutěží se losuje v úterý. Bohužel pro Česko už bez Sparty.