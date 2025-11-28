Mimořádně úspěšný český týden, Poláci ale koeficient stáhli. Co šance na postupy?

Šance na udržení desátého místa v žebříčku národních koeficientů, tedy zaručeného přímého postupu do Ligy mistrů pro šampiona domácí soutěže, opět vzrostly. České fotbalové kluby mají za sebou velmi úspěšný týden, v němž zapsaly pátý nejvyšší bodový zisk ze všech zemí. K jejich smůle byli pronásledující Poláci ještě lepší, nicméně rozestup se příliš nezmenšil.

Angelo Preciado ze Sparty právě vstřelil gól na hřišti Legie. Spolu s ním slaví Patrik Vydra. | foto: Reuters

Aktuální pořadí kolem posvátné desáté pozice tak zůstává stejné.

Devátí Turci, desátí Češi, jedenáctí Řekové a dvanáctí Poláci.

Důležitější je, že český náskok díky pozitivním výsledkům neutrpěl velké škody. Tuzemské kluby neprohrály, inkasovaly jediný gól a zapsaly dohromady 1,200 bodu do žebříčku.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko – 47,400 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti

10. Česko – 44,300 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

11. Řecko – 41,312 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

12. Polsko – 40,375 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi

13. Norsko – 38,387 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

Za vítězství se v základní fázi pohárů udělují dva body, za remízu jeden. Výsledný zisk se dělí počtem startujících klubů na začátku ročníku, v českém případě pěti.

Slavia v úterní Lize mistrů remizovala bez gólů s Athletikem Bilbao, pak Plzeň stejným výsledkem hrála s bundesligovým Freiburgem, Sigma porazila slovinské Celje 2:1 a v důležitém česko–polském souboji zdolala Sparta 1:0 varšavskou Legii, čímž sousedův zisk zabrzdila.

Poláci přesto třikrát vyhráli a zapsali dohromady 1,500 bodu, protože dělí jen čtyřmi, takže Čechy stáhli o 0,300 bodu. Žádná velká katastrofa, náskok je stále téměř čtyřbodový, což je v přepočtu pro Polsko osm výher.

I proto dávají matematické modely analytiků Česku víc než 70% šanci, že důležitou desátou příčku před Polskem (20 %) a Řeckem (8 %) udrží.

Týdenní zisk

1. Francie +1,625 bodu
2. Polsko +1,500 b.
3. Itálie +1,429 b.
4. Portugalsko +1,400 b.
5. Česko +1,200 b.
6. Anglie, Německo, Řecko, Kypr +1,000 b.

Proč?

Řekům se příliš nedaří, ale pravděpodobně postoupí dva týmy v Evropské a jeden v Konferenční lize. Přesto mu modely příliš nefandí, navíc dělí pěti jako Češi.

Poláci jsou v lepší pozici, navíc mají všechny kluby ve slabší Konferenční lize. Ta ale nabízí jen šest zápasů místo osmi v Evropské lize a Lize mistrů. Slavia s Plzní budou mít v lednu dohromady čtyři další zápasy a mohou navýšit český náskok bez možnosti Poláků jakkoli reagovat.

Do vyřazovacích fází by navíc měly postoupit tři české týmy, Sparta se Sigmou v Konferenční lize mají skoro stoprocentní jistotu, protože naposledy sedmibodový zisk stačil. Plzni k podobné jistotě chybí bod, na který má ještě tři zápasy.

Když se postupujícím českým klubům podaří nahrát ještě víc, dostanou vyšší bonusy za umístění. V play off by se Polákům ztráta stahovala hůř.

V závěru prosince pak přijde ještě čtvrtý vzájemný souboj (zatím jedna výhra a dvě remízy), až Olomouc vyzve Lech Poznaň.

V aktuální sezoně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku, tedy 2027/2028.

Pro příští sezonu budou Češi těžit z výhody devátého místa – vicemistr půjde až do 3. předkola Ligy mistrů, díky čemuž bude mít zaručenou minimálně účast v Evropské lize. V praxi to znamená jistotu alespoň tří týmů v hlavní fázi evropských pohárů – mistr totiž půjde přímo do Ligy mistrů a vítěz poháru nejhůře do Konferenční ligy.

Současnou sezonu startovali Češi po odečtech na desátém místě a návrat na devátou příčku je spíš utopie. Na Turecko ztrácejí 3,100 bodu, tedy skoro osm výher (Češi za ni připisují na rozdíl od polských 0,500 jen 0,400).

Turecku se sice tolik nedařilo, postupy ale zřejmě získá ve všech třech pohárových soutěžích. V každém případě přes 90 procent.

Tři postupy jsou velmi blízko

Matematicky ale zatím není žádné potvrzení, takže se vše může klidně zkomplikovat. Nicméně je velmi pravděpodobné, že příští kolo už Česko první postupy oslaví.

Nejblíž vyřazovací fázi je Sparta, které model účtu Football Meets Data dává 99,9 % na umístění do postupového 24 místo. Šanci na nejlepší osmičku a přímý postup do osmifinále je na 36 %. Záleží hlavně na klíčovém venkovním utkání v Craiově.

Sigma by měla hrát vyřazovací boje v 99 % případů a šance na nejlepší osmičku je 28 %.

Plzeň v Evropské lize má postup do play off také v podstatě jistý (97 %), skok mezi top 8 už není příliš pravděpodobný (13 %). Umístit by se mohla nad polovinou tabulky.

Slavia v Lize mistrů zůstává u spodku s 11% šancí na postup do vyřazovacích bojů. Každý další bodový zisk ale může být nakonec klíčový.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
