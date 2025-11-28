Aktuální pořadí kolem posvátné desáté pozice tak zůstává stejné.
Devátí Turci, desátí Češi, jedenáctí Řekové a dvanáctí Poláci.
Důležitější je, že český náskok díky pozitivním výsledkům neutrpěl velké škody. Tuzemské kluby neprohrály, inkasovaly jediný gól a zapsaly dohromady 1,200 bodu do žebříčku.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 47,400 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 44,300 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 41,312 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 40,375 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
13. Norsko – 38,387 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
Za vítězství se v základní fázi pohárů udělují dva body, za remízu jeden. Výsledný zisk se dělí počtem startujících klubů na začátku ročníku, v českém případě pěti.
Slavia v úterní Lize mistrů remizovala bez gólů s Athletikem Bilbao, pak Plzeň stejným výsledkem hrála s bundesligovým Freiburgem, Sigma porazila slovinské Celje 2:1 a v důležitém česko–polském souboji zdolala Sparta 1:0 varšavskou Legii, čímž sousedův zisk zabrzdila.
Poláci přesto třikrát vyhráli a zapsali dohromady 1,500 bodu, protože dělí jen čtyřmi, takže Čechy stáhli o 0,300 bodu. Žádná velká katastrofa, náskok je stále téměř čtyřbodový, což je v přepočtu pro Polsko osm výher.
I proto dávají matematické modely analytiků Česku víc než 70% šanci, že důležitou desátou příčku před Polskem (20 %) a Řeckem (8 %) udrží.
Týdenní zisk
1. Francie +1,625 bodu
Proč?
Řekům se příliš nedaří, ale pravděpodobně postoupí dva týmy v Evropské a jeden v Konferenční lize. Přesto mu modely příliš nefandí, navíc dělí pěti jako Češi.
Poláci jsou v lepší pozici, navíc mají všechny kluby ve slabší Konferenční lize. Ta ale nabízí jen šest zápasů místo osmi v Evropské lize a Lize mistrů. Slavia s Plzní budou mít v lednu dohromady čtyři další zápasy a mohou navýšit český náskok bez možnosti Poláků jakkoli reagovat.
Do vyřazovacích fází by navíc měly postoupit tři české týmy, Sparta se Sigmou v Konferenční lize mají skoro stoprocentní jistotu, protože naposledy sedmibodový zisk stačil. Plzni k podobné jistotě chybí bod, na který má ještě tři zápasy.
Když se postupujícím českým klubům podaří nahrát ještě víc, dostanou vyšší bonusy za umístění. V play off by se Polákům ztráta stahovala hůř.
Battle for Top 10, good for direct UCL ticket:— Nils Mackay (@NilsMackay) November 28, 2025
99% —🇹🇷 Turkey (-)
73% —🇨🇿 Czechia (+16%)
20% —🇵🇱 Poland (-20%)
9% —🇬🇷 Greece (+5%)
Battle for Top 15, good for 1 extra European ticket:
86% — 🇨🇾Cyprus (+24%)
13% —🇨🇭Switzerland (-19%)
1% —🇦🇹Austria (-5%)
(compared to October 24th) pic.twitter.com/CEeVboNm4z
V závěru prosince pak přijde ještě čtvrtý vzájemný souboj (zatím jedna výhra a dvě remízy), až Olomouc vyzve Lech Poznaň.
V aktuální sezoně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku, tedy 2027/2028.
Pro příští sezonu budou Češi těžit z výhody devátého místa – vicemistr půjde až do 3. předkola Ligy mistrů, díky čemuž bude mít zaručenou minimálně účast v Evropské lize. V praxi to znamená jistotu alespoň tří týmů v hlavní fázi evropských pohárů – mistr totiž půjde přímo do Ligy mistrů a vítěz poháru nejhůře do Konferenční ligy.
Současnou sezonu startovali Češi po odečtech na desátém místě a návrat na devátou příčku je spíš utopie. Na Turecko ztrácejí 3,100 bodu, tedy skoro osm výher (Češi za ni připisují na rozdíl od polských 0,500 jen 0,400).
Turecku se sice tolik nedařilo, postupy ale zřejmě získá ve všech třech pohárových soutěžích. V každém případě přes 90 procent.
Tři postupy jsou velmi blízko
Matematicky ale zatím není žádné potvrzení, takže se vše může klidně zkomplikovat. Nicméně je velmi pravděpodobné, že příští kolo už Česko první postupy oslaví.
[🟢 UECL race for Top 8/24 - as of 28 Nov]— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025
🔝 Change in Top 8:
📈 IN: 🇨🇾 AEK Larnaca, 🇵🇱 Rakow
📉 OUT: 🇮🇹 Fiorentina, 🇪🇸 Rayo Vallecano
🔝 Change in Top 24:
📈 IN: 🇧🇦 Zrinjski
📉 OUT: 🇺🇦 Dynamo Kyiv
👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/SKnzDVFv1j
Nejblíž vyřazovací fázi je Sparta, které model účtu Football Meets Data dává 99,9 % na umístění do postupového 24 místo. Šanci na nejlepší osmičku a přímý postup do osmifinále je na 36 %. Záleží hlavně na klíčovém venkovním utkání v Craiově.
Sigma by měla hrát vyřazovací boje v 99 % případů a šance na nejlepší osmičku je 28 %.
Plzeň v Evropské lize má postup do play off také v podstatě jistý (97 %), skok mezi top 8 už není příliš pravděpodobný (13 %). Umístit by se mohla nad polovinou tabulky.
[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 28 Nov]— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025
🔝 Change in Top 8:
📈 IN: 🇩🇪 Stuttgart, 🇮🇹 Roma
📉 OUT: 🇵🇹 Braga, 🇪🇸 Celta Vigo
🔝 Change in Top 24:
📈 IN: 🏴 Celtic
📉 OUT: 🇳🇱 Feyenoord
👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/NoPSGSiDgl
Slavia v Lize mistrů zůstává u spodku s 11% šancí na postup do vyřazovacích bojů. Každý další bodový zisk ale může být nakonec klíčový.