Koeficient drží Ladra a Schick, desítka je zase blíž. Řekové můžou ztratit až tři týmy

  16:04
Každým týdnem je tenhle fotbalový závod dramatičtější. Kdo tentokrát pomohl českému pohárovému koeficientu? Nejdřív vzdáleně Patrik Schick a po něm přímo Tomáš Ladra, když zařídil plzeňskou remízu 2:2 na Panathinaikosu. Právě řecké týmy tratily nejvíc a tuzemské šance na udržení desátého místa a s ním přímého postupu do Ligy mistrů opět vzrostly.
Radost plzeňských fotbalistů Lukáše Červa (vlevo) a Denise Višinského po gólu...

Radost plzeňských fotbalistů Lukáše Červa (vlevo) a Denise Višinského po gólu proti Panathinaikosu. | foto: Reuters

Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.
Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.
Bilal El Khannouss ze Stuttgartu slaví gól v úvodním utkání vyřazovací fáze...
Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.
Podle některých statistických modelů až na 70 %.

V podstatě se ale vrátily tam, kde byly během podzimu, než se v závěru splašili průběžně jedenáctí Řekové i dvanáctí Poláci, kteří je stlačili někam k polovině.

Teď se českým týmům zase dýchá o něco lépe, i když hotovo zdaleka není. Až příští týden může leccos definitivně rozseknout.

Například:

Leverkusen díky dvěma Schickovým gólům téměř vyřadil Olympiakos z Ligy mistrů a v domácí odvetě musí udržet náskok 2:0.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko – 49,875 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti

10. Česko 47,625 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti

11. Řecko – 46,512 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

12. Polsko – 45,125 bodu, tři týmy ve hře, dělí čtyřmi

13. Dánsko – 41,606 bodu, jeden tým ve hře, dělí čtyřmi

PAOK Soluň doma podlehl 1:2 španělské Celtě Vigo a příští týden může vyletět z Evropské ligy.

A to samé hrozí Panathinaikosu, jenž remizoval 2:2 s Plzní kvůli pozdnímu Ladrově gólu. Což je směrem k příštímu týdnu obrovská výhoda.

Řeckým klubům by mohl v osmifinále všech pohárových soutěží zůstat jen AEK Atény v Konferenční lize, kde s předstihem číhá také Sparta.

K tomu přičtěte ještě domácí remízu Olomouce (1:1) se švýcarským Lausanne a je z toho přírůstek 0,400 bodu, který Česko přehoupl přes sezonní desetibodový zisk (aktuálně 10,125 bodu). Pro srovnání – v minulém ročníku braly tuzemské týmy 10,550 bodu a v té předminulé dokonce 13,500. Teď se blíží k podobnému číslu.

Dohromady se počítá vždy pětileté období, ze kterého vychází nasazení pro přespříští sezonu. Budoucí mistr české ligy v té probíhající už má jistotu, že se do Ligy mistrů podívá přímo. Aktuálně se ale hraje o místo v dalším roce 2027/28. Zisky všech klubů se dělí počtem startujících.

Češi obrovský loňský úspěch v podobě devátého místa (a jistoty startu letošního vicemistra v základní fázi Evropské ligy) nejspíš nezopakují (šance je aktuálně desetiprocentní), nicméně mistra v základní fázi Champions League by si nakonec udržet měli.

Kromě řeckých týmů dlouho hrozili také Poláci, jenže těm ve čtvrtek bodoval jen Lech Poznaň a jejich šance na nejlepší desítku se podle modelu uskupení Football Meets Data pohybují kolem pouhých pěti procent. Ty řecké klesly o 11 % na hodnotu 23 %.

Nadále samozřejmě platí, že klíčový souboj se odehraje ve Štruncových sadech, kde Plzeň musí zvítězit o jeden gól nebo zvládnout penalty. Jakýkoli neúspěch by všechna procenta zase hbitě převrátil. Postup Olomouce by byl bonus, který značně vylepší šance v příštích letech. Každý bod se počítá.

Česko pak spoléhá i na Spartu, která v osmifinále Konferenční ligy narazí na tým ze čtveřice Noah – Alkmaar (první utkání 1:0), nebo Drita – Celje (první utkání 2:3). A podle simulací účtu Football Rankings má velmi slušnou šanci projít až do čtvrtfinále (70 %).

Společně s Plzní je letošním největším koeficientovým přispěvatelem (16,750 bodu). Oba se navíc už v neděli střetnou ve šlágru české ligy.

Do aktuální pětiletky přispěla nejvíc Plzeň, a to skoro třetinou všech nahraných bodů. A jak upozornil Milan Coen na sociální síti X, za 63 utkání nebodovala jen v 15 případech. A výčet soupeřů, kteří českého evropského specialistu porazili, je vskutku elitní: vedle Barcelony, Bayernu, Interu, Manchesteru United, Lazia, Fiorentiny, Rangers, Bilbaa, Ferencváros nebo Servette svítí skutečně jen výjimky jako TNS z Walesu nebo CSKA Sofia.

Když k nim příští týden nepřibude Panathinaikos, český koeficient bude po roce skoro jistě znovu slavit.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Za Spartu bude po skoro 80 letech hrát Maďar. Vitályos se k týmu připojí v létě

Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

S velkým předstihem oznámila fotbalová Sparta první letní posilu. K 1. červenci se k týmu připojí teprve osmnáctiletý maďarský obránce Viktor Vitályos z klubu MTK Budapešť. Stát by měl zhruba dva...

20. února 2026  15:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

20. února 2026  14:46

Novým partnerem fotbalové asociace je Coca-Cola. Zajistí i pitný režim u amatérů

Fotbalová asociace České republiky představuje nového partnera - předseda David...

Už během březnové baráže uvidíte před řečníky na tiskových konferencích značky jiných výrobců nealkoholických nápojů. Fotbalová asociace oznámila dohodu s česko-slovenskou pobočkou společnosti...

20. února 2026  13:09

Každý zápas MS bude vyprodaný, tvrdí Infantino. FIFA prý vydělá 11 miliard dolarů

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Všechny zápasy na letním mistrovství světa ve fotbale v USA, Mexiku a Kanadě prý budou vyprodané. Uvedl to šéf mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino. Šampionátu se od 11. června do 19. července...

20. února 2026  11:52

Běhej, makej a střílej, slyšel Ladra. Pak krásným gólem zařídil Plzni remízu

Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.

Může to být klíčový okamžik celého dvojutkání. Místo těsné porážky si díky krásnému gólu Tomáše Ladry odvezli plzeňští fotbalisté z Řecka remízu 2:2. „Když jsem šel na hřiště, tak mi trenéři říkali,...

20. února 2026  11:02

Bohyně Slavie. Od slz až k titulu. Na Oneplay je dokument o životě fotbalistek

Oficiální plakát k dokumentární sérii Bohyně Slavie, která je od 20. února na...

O fotbale. Ale také touze po mateřství, hledání svého já, tvrdé práci i legraci, snech a předsudcích. Nejen o tomto je čtyřdílná dokumentární série Bohyně Slavie, která je od pátku 20. února...

20. února 2026  8:36

Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Panathinaikosem.

Když se střela Tomáše Ladry kroutila do růžku brány a gólman Lafont se přeci jen na balon natáhl, ani nevěřil, že by nakonec mohl slavit. „Nádherná rána, viděl jsem ji v krásném úhlu. Pak zázračný...

20. února 2026

Alkmaar bez Šína vstoupil do vyřazovací fáze Konferenční ligy porážkou s Noahem

Momentka z utkání mezi fotbalisty arménského Noahu (v bílém) a Alkmaaru v...

Fotbalisté Alkmaaru v prvním zápase vyřazovací fáze Konferenční ligy prohráli v Arménii s Noahem 0:1, český záložník Matěj Šín zůstal na lavičce nizozemského týmu. Zrinjski Mostar remizoval s Crystal...

19. února 2026  23:29

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

19. února 2026  23:26

Vitík pomohl k vítěznému vstupu do play off Evropské ligy, Čvančara byl u prohry

Fotbalisté Boloni slaví vítězství nad Brannem Bergen v prvním utkání úvodního...

Fotbalisté Boloni s obráncem Martinem Vitíkem v sestavě vyhráli v prvním utkání úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy na hřišti Brannu Bergen 1:0. Třiadvacetiletý český reprezentant nastoupil do...

19. února 2026  23:16

Perfektní výkon, který gradoval. Fotbal mě bavil a pohltil, chválil kouč Janotka

Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání proti Lausanne v play off...

Nevyhráli, ale trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka byl nadšený. „Předvedli jsme perfektní výkon,“ prohlásil po remíze 1:1 v úvodním utkání play off Konferenční ligy proti Lausanne.

19. února 2026  22:27

Výtržníci z finále mistrovství Afriky drželi hladovku, devatenáct jich jde do vězení

Pořadatelé se snaží zpacifikovat senegalského fanouška, který vnikl na hřiště...

Zhruba měsíc po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky bylo v pořadatelském Maroku odsouzeno 19 fanoušků Senegalu k trestům vězení. Agentura AFP uvedla, že tresty pro 18 Senegalců a jednoho...

19. února 2026  22:04

