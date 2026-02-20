Koeficient drží Ladra a Schick, desítka je zase blíž. Řekové můžou ztratit až tři týmy

Podle některých statistických modelů až na 70 %.
V podstatě se ale vrátily tam, kde byly během podzimu, než se v závěru splašili průběžně jedenáctí Řekové i dvanáctí Poláci, kteří je stlačili někam k polovině.
Teď se českým týmům zase dýchá o něco lépe, i když hotovo zdaleka není. Až příští týden může leccos definitivně rozseknout.
Například:
Leverkusen díky dvěma Schickovým gólům téměř vyřadil Olympiakos z Ligy mistrů a v domácí odvetě musí udržet náskok 2:0.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 49,875 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 47,625 bodu, tři týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 46,512 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 45,125 bodu, tři týmy ve hře, dělí čtyřmi
13. Dánsko – 41,606 bodu, jeden tým ve hře, dělí čtyřmi
PAOK Soluň doma podlehl 1:2 španělské Celtě Vigo a příští týden může vyletět z Evropské ligy.
A to samé hrozí Panathinaikosu, jenž remizoval 2:2 s Plzní kvůli pozdnímu Ladrově gólu. Což je směrem k příštímu týdnu obrovská výhoda.
Řeckým klubům by mohl v osmifinále všech pohárových soutěží zůstat jen AEK Atény v Konferenční lize, kde s předstihem číhá také Sparta.
K tomu přičtěte ještě domácí remízu Olomouce (1:1) se švýcarským Lausanne a je z toho přírůstek 0,400 bodu, který Česko přehoupl přes sezonní desetibodový zisk (aktuálně 10,125 bodu). Pro srovnání – v minulém ročníku braly tuzemské týmy 10,550 bodu a v té předminulé dokonce 13,500. Teď se blíží k podobnému číslu.
Dohromady se počítá vždy pětileté období, ze kterého vychází nasazení pro přespříští sezonu. Budoucí mistr české ligy v té probíhající už má jistotu, že se do Ligy mistrů podívá přímo. Aktuálně se ale hraje o místo v dalším roce 2027/28. Zisky všech klubů se dělí počtem startujících.
Češi obrovský loňský úspěch v podobě devátého místa (a jistoty startu letošního vicemistra v základní fázi Evropské ligy) nejspíš nezopakují (šance je aktuálně desetiprocentní), nicméně mistra v základní fázi Champions League by si nakonec udržet měli.
Kromě řeckých týmů dlouho hrozili také Poláci, jenže těm ve čtvrtek bodoval jen Lech Poznaň a jejich šance na nejlepší desítku se podle modelu uskupení Football Meets Data pohybují kolem pouhých pěti procent. Ty řecké klesly o 11 % na hodnotu 23 %.
🔺 To finish Top 10 (as of 20 Feb):— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 20, 2026
99.7% 🇹🇷 Türkiye (📈 +0.3%)
73% 🇨🇿 Czechia (📈 +12%)
23% 🇬🇷 Greece (📉 -11%)
5% 🇵🇱 Poland (📉 -1%)
🇨🇿 CZE with a massively important away draw by 🇨🇿 Plzen v 🇬🇷 Panathinaikos.
🇬🇷 GRE hurt also by 🇬🇷 PAOK's loss v 🇪🇸 Celta.
🔺 To finish Top… pic.twitter.com/CaLT4FExAj
Nadále samozřejmě platí, že klíčový souboj se odehraje ve Štruncových sadech, kde Plzeň musí zvítězit o jeden gól nebo zvládnout penalty. Jakýkoli neúspěch by všechna procenta zase hbitě převrátil. Postup Olomouce by byl bonus, který značně vylepší šance v příštích letech. Každý bod se počítá.
Česko pak spoléhá i na Spartu, která v osmifinále Konferenční ligy narazí na tým ze čtveřice Noah – Alkmaar (první utkání 1:0), nebo Drita – Celje (první utkání 2:3). A podle simulací účtu Football Rankings má velmi slušnou šanci projít až do čtvrtfinále (70 %).
Společně s Plzní je letošním největším koeficientovým přispěvatelem (16,750 bodu). Oba se navíc už v neděli střetnou ve šlágru české ligy.
33,05% ❗️— Milan Coen (@MilanCoen) February 20, 2026
Takový je podíl Plzně v aktuální pětiletce 🇨🇿 národního koeficientu.
Hromada zápasů, obrovské zkušenosti a pozitivní výhled do budoucna.
Posledních pět ročníků:
6⃣3⃣ zápasů
3⃣3⃣ výher
1⃣5⃣ remíz
1⃣5⃣ proher
Kdo Plzeň v pětiletce porazil?
🇪🇸 Barcelona (2x)
🇮🇹 Inter…
Do aktuální pětiletky přispěla nejvíc Plzeň, a to skoro třetinou všech nahraných bodů. A jak upozornil Milan Coen na sociální síti X, za 63 utkání nebodovala jen v 15 případech. A výčet soupeřů, kteří českého evropského specialistu porazili, je vskutku elitní: vedle Barcelony, Bayernu, Interu, Manchesteru United, Lazia, Fiorentiny, Rangers, Bilbaa, Ferencváros nebo Servette svítí skutečně jen výjimky jako TNS z Walesu nebo CSKA Sofia.
Když k nim příští týden nepřibude Panathinaikos, český koeficient bude po roce skoro jistě znovu slavit.