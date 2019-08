Poražení uznali sílu Slavie. Šance jsou malé, ale zkusíme to, řekl kouč

Rumunský šampion CFR Kluž zvládl tři předkola, ve čtvrtém však narazil.

Vyřadil postupně Astanu, Maccabi Tel Aviv a Celtic Glasgow. Ale před žádnou odvetou ještě nebyl v tak obtížné situaci jak po domácí prohře se Slavií.

„Výsledek je samozřejmě špatný,“ musel uznat Petrescu.

První duel Kluž prohrála i v 1. předkole proti Astaně, ale to bylo na hřišti soupeře. Doma sice rovněž inkasovala, ale pak se zmátořila a dokázala dát tři branky.

Proti Maccabi 1:0 vyhrála doma, v odvetě v Izraeli pak do půle otočila na 2:1 a nakonec remizovala 2:2.

Proti Celtiku rovněž začínala na svém stadionu, už do půle to bylo 1:1 a výsledek se nezměnil. V Glasgow byl vývoj následující: 1:0, 1:2, 3:2, 3:4.

Proti Slavii začal rumunský tým s velkým respektem, přestože hrál doma. Po půlhodině inkasoval a než se nadechl, byl poločas pryč. Ve druhém se obraz hry změnil, Kluž byla lepší, Rondón trefil tyč a Omrani neproměnil penaltu.

„Slavia ovládla hru, dominovala, ale takové šance jako my neměla. Už v první půli mohli dát góly Tucudean a Djokovič. Po přestávce si nevzpomínám, že by soupeř něco měl. Vím určitě, že jejich nejlepším hráčem byl brankář,“ poznamenal Petrescu.

Kolář se v první půli blýskl proti hlavičce Tucudeana. Následně založil protiútok, z něhož slávisté vytěžili roh a poté skórovali. V závěru pak zneškodnil penaltu Omranimu.

„Jasně, měl vyrovnat. Chtěl jsem, aby šel kopat Rondón, ale Omrani si věřil. Co teď mám dělat?“ ptal se Petrescu. „Brankář Slavie byl skvělý. Myslím si, že kdybychom hráli další dva tři dny, tak mu stejně gól nedáme.“

Aby Kluž měla šanci na postup do skupinové fáze, musí příští středu v Praze gólmana Koláře překonat. „Jsem realista, šance jsou malé, ale musíme to zkusit. Musíme se pokusit o zázrak,“ řekl Petrescu v televizním rozhovoru do kamer Digi Sportu.

„Slavia je silný tým, což jsem na hřišti poznal. Ještě to zkusíme,“ poznamenal krajní záložník Ciprian Deac.

„Když máte dvě šance, v takovém zápase musíte aspoň jednu proměnit,“ litoval kapitán Mario Camora. „Naději nám dává výkon v druhém poločase. Pokud měl Celtic skvělé individuality, tak síla Slavie je v týmové hře, v kolektivním pojetí.“

To Kluž neukázala při brance Masopusta, při centru z rohu všichni hráči až na útočníka Tucudeana vystoupili, aby protivníky vystavili do ofsajdu. Tucudean se však zapomněl, proto Hovorka, který ovlivnil zákrok gólmana Arlauskase, v ofsajdu nebyl.

„Moje chyba, reagoval jsem pozdě a za to jsme zaplatili,“ uznal Tucudean.

Jediným Rumunem, který se po zápase radoval, byl Nicolae Stanciu (na lavičce Slavie seděl ještě Alexandru Baluta).

„Těžký zápas, alespoň pro mě. Než se začalo hrát, byl jsem dokonce nervózní. Nikdy jsem nechtěl hrát proti rumunskému týmu,“ poznamenal.

„Už před zápasem jsem říkal, že šance na postup jsou vyrovnané. Teď máme malou výhodu a doufám, že ji využijeme,“ řekl Stanciu televizi Digi Sport.