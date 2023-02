Jako kluk chtěl vstřelit gól v Parku princů. Když to dokázal, omlouval se

Přemýšlel dopředu, že by se to mohlo stát. Co udělá, když vstřelí gól klubu, který ho vychoval? A ve městě, kde se narodil? „Bylo těžké slavit,“ prohlásil fotbalista Kingsley Coman, když se to opravdu stalo.