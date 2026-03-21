Když Spartě fandí neslyšící: Jak se vnímá atmosféra? A čím ovlivnili Ronaldinha?

Během ní umožňuje pražský celek nahlédnout a zlepšit podmínky fanouškům se sluchovým handicapem. Třeba tím, že na velkoplošných obrazovkách těsně před pohárovým utkáním přeložila hymnu do znakového jazyka organizace Znakovárna.
Nebo tím, že na občerstvovacích stáncích vzniklo speciální obrázkové menu pro snadnější komunikaci.
„Najednou už nemusíme používat mobily, abychom vyřídili objednávku. Ani nemusíme složitě komunikovat rukama nohama,“ usmívá se Hrdinová, která se v rámci prohlídky stadionu, jež pro neslyšící fanoušky mimochodem probíhá každé dva měsíce, setkala i se svým idolem, sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.
Jaké to bylo?
Obrovský zážitek a splněný sen. Takové setkání jsem si přála celý život, ale myslela jsem si, že je nesplnitelné. Když se to stalo, byl to vlastně šok, nedokázala jsem tomu uvěřit a prožívala to celým tělem. Podepsal mi dres, který už mám zarámovaný doma.
Co jste mu vzkázala?
Byla jsem v takovém šoku, že jsem si jen užívala jeho přítomnost. V tu chvíli mě ani nic nenapadlo. Kdybych to věděla předem a měla víc času, možná bych se na něco zeptala.
Díky němu fandíte Spartě?
Možná to k tomu přispělo, vždyť všichni moji příbuzní jsou slávisti a já jediná fandím Spartě. Už čtrnáct let sem chodím, jinak jsem jí věrná odmalička. Asi mě pohltila atmosféra na stadionu, tady se zkrátka cítím doma a dobře.
Jak atmosféru vnímáte? Dá se cítit i fyzicky?
Fanoušci tady hodně fandí, takže jejich emoce vnímám celým tělem. Když všichni křičí, sice to neslyším, ale cítím. Vnímám, jak stadion duní. Stejně tak mě pohlcuje i vizuální stránka, vlajky nebo pyrotechnika. To je pro mě silný zážitek.
Jak prožíváte, když padne gól?
Normálně, řvu taky! Vzhledem k tomu, že mám doma dvě děti, se sem chodím i trochu vykřičet.
Máte ve Spartě nějaké oblíbence, které ráda sledujete?
Kapitána Haraslína a také Sonneho. Těm fandím nejvíc, ale obecně mám ráda všechny. Dříve to byl Krejčí, ale ten už bohužel odešel.
Zkoušíte občas hráčům odezírat ze rtů?
Fotbal je většinou tak rychlý, že i kdybych na to měla talent, tak to z dálky neodkoukám. Možná u delších situací, třeba penalt, kdy se dá déle pozorovat, by se to trefit dalo. Asi jediný, u koho mi to šlo spolehlivě, byl Tomáš Řepka. Byl takový explicitní.
Co říkal?
Samé vulgarismy od volů až po horší slova. Je to jednoduché, když někdo nadává, většinou velmi krátce a úderně. To se odezírá podstatně snadněji.
Čím dál víc žen se v současnosti věnuje fotbalu. Hrajete také?
Jasně, dříve jsem hrála za Drážďany, německý klub neslyšících fotbalistek, se kterým jsme objížděli různé turnaje. Fotbal je kromě fandění i můj koníček.
Co vám ještě na stadionu chybí?
Dřív jsme měli jisté bariéry, ale dnešní doba už je mnohem lepší. Jediné, co je pro nás dál složité, jsou zvukové události na hřišti. Třeba píšťalka. Pokud je faul nebo žlutá karta, nevíme o tom, protože to z davu neodposlechneme. Bylo by fajn, kdyby se na obrazovce zobrazovalo, co se na hřišti stalo, klidně za pomocí barev. Také neslyšíme žádné mluvené slovo, což vyřeší titulky. Jinak jsme se službami spokojení.
Víme, že neslyšící odlišně tleskají. Jak?
Pro nás je důležitý vizuální vjem. Klasické tleskání není tak strhující. Neslyšící tleskají tím, že dají ruce nahoru a třepetají s nimi. Víte, že kvůli tomu Ronaldinho slavil tak, že takto mihotal palcem a malíčkem? Po setkání s jedním neslyšícím si potlesk upravil do vlastního gesta.