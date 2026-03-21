Když Spartě fandí neslyšící: Jak se vnímá atmosféra? A čím ovlivnili Ronaldinha?

S kamarádkou sedává blízko hřiště, úplně na středu. „To abych viděla na vše důležité. Lavičky jsou přímo přede mnou, a tak mám perfektní přehled o tom, co se děje,“ popisuje neslyšící fanynka fotbalové Sparty Karolína Hrdinová. Tedy, spíše ukazuje, protože překlad ze znakového jazyka zajišťuje přítomným novinářům tlumočnice. Setkávají se před odvetou Konferenční ligy s Alkmaarem v rámci akce Total Access Week.
Neslyšící fanynka Karolína Hrdinová během setkání se sparťanským sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. | foto: AC Sparta Praha

Během ní umožňuje pražský celek nahlédnout a zlepšit podmínky fanouškům se sluchovým handicapem. Třeba tím, že na velkoplošných obrazovkách těsně před pohárovým utkáním přeložila hymnu do znakového jazyka organizace Znakovárna.

Nebo tím, že na občerstvovacích stáncích vzniklo speciální obrázkové menu pro snadnější komunikaci.

„Najednou už nemusíme používat mobily, abychom vyřídili objednávku. Ani nemusíme složitě komunikovat rukama nohama,“ usmívá se Hrdinová, která se v rámci prohlídky stadionu, jež pro neslyšící fanoušky mimochodem probíhá každé dva měsíce, setkala i se svým idolem, sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.

Obrovský zážitek a splněný sen. Takové setkání jsem si přála celý život, ale myslela jsem si, že je nesplnitelné. Když se to stalo, byl to vlastně šok, nedokázala jsem tomu uvěřit a prožívala to celým tělem. Podepsal mi dres, který už mám zarámovaný doma.

Byla jsem v takovém šoku, že jsem si jen užívala jeho přítomnost. V tu chvíli mě ani nic nenapadlo. Kdybych to věděla předem a měla víc času, možná bych se na něco zeptala.

Díky němu fandíte Spartě?
Možná to k tomu přispělo, vždyť všichni moji příbuzní jsou slávisti a já jediná fandím Spartě. Už čtrnáct let sem chodím, jinak jsem jí věrná odmalička. Asi mě pohltila atmosféra na stadionu, tady se zkrátka cítím doma a dobře.

Fanoušci tady hodně fandí, takže jejich emoce vnímám celým tělem. Když všichni křičí, sice to neslyším, ale cítím. Vnímám, jak stadion duní. Stejně tak mě pohlcuje i vizuální stránka, vlajky nebo pyrotechnika. To je pro mě silný zážitek.

Normálně, řvu taky! Vzhledem k tomu, že mám doma dvě děti, se sem chodím i trochu vykřičet.

Kapitána Haraslína a také Sonneho. Těm fandím nejvíc, ale obecně mám ráda všechny. Dříve to byl Krejčí, ale ten už bohužel odešel.

Fotbal je většinou tak rychlý, že i kdybych na to měla talent, tak to z dálky neodkoukám. Možná u delších situací, třeba penalt, kdy se dá déle pozorovat, by se to trefit dalo. Asi jediný, u koho mi to šlo spolehlivě, byl Tomáš Řepka. Byl takový explicitní.

Samé vulgarismy od volů až po horší slova. Je to jednoduché, když někdo nadává, většinou velmi krátce a úderně. To se odezírá podstatně snadněji.

Jasně, dříve jsem hrála za Drážďany, německý klub neslyšících fotbalistek, se kterým jsme objížděli různé turnaje. Fotbal je kromě fandění i můj koníček.

Dřív jsme měli jisté bariéry, ale dnešní doba už je mnohem lepší. Jediné, co je pro nás dál složité, jsou zvukové události na hřišti. Třeba píšťalka. Pokud je faul nebo žlutá karta, nevíme o tom, protože to z davu neodposlechneme. Bylo by fajn, kdyby se na obrazovce zobrazovalo, co se na hřišti stalo, klidně za pomocí barev. Také neslyšíme žádné mluvené slovo, což vyřeší titulky. Jinak jsme se službami spokojení.

Pro nás je důležitý vizuální vjem. Klasické tleskání není tak strhující. Neslyšící tleskají tím, že dají ruce nahoru a třepetají s nimi. Víte, že kvůli tomu Ronaldinho slavil tak, že takto mihotal palcem a malíčkem? Po setkání s jedním neslyšícím si potlesk upravil do vlastního gesta.

Tipsport - partner programu
Aritma vs. MotorletFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Aritma vs. Motorlet //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 14.00
  • 1.09
  • 10.00
Neratovice vs. Hradec Králové BFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Neratovice vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 170.00
  • 9.50
  • 1.04
Zlín B vs. TřinecFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Zlín B vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.80
  • 1.70
  • 4.40
Č. Budějovice B vs. PísekFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Č. Budějovice B vs. Písek //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.20
  • 4.80
  • 20.00
Brighton vs. LiverpoolFotbal - 31. kolo - 21. 3. 2026:Brighton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
21. 3. 13:30
  • 3.12
  • 3.79
  • 2.26
Vsetín vs. Polanka n/OFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Vsetín vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
21. 3. 14:00
  • 1.55
  • 3.59
  • 4.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.

Ve fotbalové Sigmě působí od deseti let. A tak logicky jízdu pohárovou Evropou nesmírně prožíval. Po čtvrteční prohře v Mohuči ale nečekaná olomoucká pohádka končí. A tak nejen obránce Jiří Sláma teď...

21. března 2026

POHLED: Tým do pohody. Nic víc. Současná Sparta se neumí kousnout

Jakub Surovčík, frustrovaný sparťanský gólman

Dokončil televizní rozhovor a ještě hezkých pár desítek vteřin se zdržel pod tribunou. Obestoupila ho početná skupinka, ale žádné výtky, vše v dobrém: podpis, poplácání po ramenou, společná fotka,...

21. března 2026  10:58

Zastavte Parrotta! Ale jak? Češi o irském střelci: Komplexní hráč, nesmí převzít míč

Irský útočník Troy Parrott řádil v dresu Alkmaaru i na Spartě. Jak si proti...

Před pár dny o něm mluvil dokonce i nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani. Nevěříte? Americký politik a velký fotbalový fanoušek během svého projevu ke dni svatého Patrika, který je patronem...

21. března 2026  9:05

Dvě penalty i červená. Manchester United a Bournemouth se rozešly smírně

Harry Maguire dostal v zápase proti Bournemouthu červenou kartu.

Páteční předehrávka 31. kola anglické fotbalové Premier League vítěze nepoznala. Manchester United sice dvakrát vedl, Bournemouth ale pokaždé dokázal vyrovnat. Oba celky tak berou po remíze 2:2 jeden...

20. března 2026  22:57

Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v závěru nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy na hřišti sestupem ohroženého Prostějova 2:1. Obě branky lídra soutěže vstřelil Lukáš Vorlický. Svěřenci...

20. března 2026  19:59

Sparťanské domácí debakly v pohárech: šok se Steauou i nejvyšší příděl od Atlétika

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Po čase si zase sparťanští fotbalisté připomněli, jak moc takové prohry bolí. Čtvrteční vysoká porážka 0:4 s nizozemským Alkmaarem ale není před bouřícími fanoušky natěšenými na evropský zápas...

20. března 2026  15:05

Darida vysvětluje návrat: Názory okolí? Padesát na padesát. Já chci týmu pomoct

Reprezentační kapitán Vladimír Darida vybíhá na rozcvičku před utkáním se...

První, co mu reprezentační manažer Pavel Nedvěd na společné schůzce řekl, bylo: „I já jsem se do národního týmu vrátil.“ Už je to přes dvacet let. Před baráží o mistrovství světa v Německu, kam se...

20. března 2026  13:37

Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Sparťanští fotbalisté k podzimním výdělkům z pohárové Evropy na jaře na bonusech a prémiích nepřidali ani korunu. Dvě porážky s Alkmaarem a sbohem. Olomouc, která rovněž vypadla v osmifinále...

20. března 2026  13:25

Trest za fotku s dubajským emírem. Kanonýra Íránu vyloučili z reprezentace

Velšský brankář Wayne Hennessey zblízka zasahuje proti šanci Sardára Azmúna z...

Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se prý zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars. Bývalý...

20. března 2026  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Uvěřili jste na chvíli, že to může vyjít? Že fotbalová Sparta může jít v Konferenční lize daleko? Třeba až do finále, jak si vysnila? Znělo to lákavě. Dokud ve čtvrtek nepřišlo vystřízlivění. Drsné a...

20. března 2026  11:35

Šulce po zranění trenér chválil. Proti Vigu nastoupil, reprezentaci by tak měl pomoct

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Nakonec nastoupil dvacet minut před koncem, byť pohárovému konci francouzského Lyonu už nezabránil. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc je tak definitivně zpět po měsíčním svalovém zranění a měl...

20. března 2026  11:20

