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Když Slavii okouzlila Simamánie. Vrací se starý známý, čím překvapil Trpišovského?

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  14:25
Senegalský útočník Abdallah Sima v dresu francouzského Lens.

Senegalský útočník Abdallah Sima v dresu francouzského Lens. | foto: Profimedia.cz

Senegalský útočník Abdallah Sima s cenou pro nejlepšího hráče zápasu mezi...
Slávistický záložník Abdallah Sima se raduje, právě vstřelil gól v Leicesteru v...
Slávistický útočník Abdallah Sima
Abdallah Sima pózuje s trofejí pro Objev ligové sezony 2020/2021.
73 fotografií
V minulé sezoně především užitečný náhradník, v té nové útočník číslo jedna. Fotbalový cestovatel Abdallah Sima. Staré známé jméno je zpátky v Edenu jako jedna z hlavních atrakcí večerního duelu Ligy mistrů.

Slavia proti Racingu Lens, to nejsou jen vybledlé vzpomínky na třicet let staré osmifinálové bitvy v Poháru UEFA nebo půvabné historky Vladimíra Šmicera s Radkem Bejblem, kteří v drsném kraji na severu Francie působili.

Od loňska pojí oba kluby africká raketa, která na fotbalovou oběžnou dráhu před pěti lety vystřelila z Česka.

„Určitě je vyspělejší a s míčem klidnější,“ řekl o Simovi kouč Trpišovský. „Silné stránky, což je hlavně fyzická vybavenost a koncovka, mu přitom zůstaly.“

Taky jste zvědaví, co proti svému bývalému klubu ukáže?

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Ten unikátní příběh zkrášlil slávistickým fanouškům protivnou covidovou dobu. I když si Simu na vlastní oči na stadionu téměř neužili, jeho kousky hltali skrz televizní obrazovky.

Jak dvěma góly pokořil Spartu v derby na Letné, v Evropské lize jistil senzační postup přes Leicester, pomohl k domácímu titulu a navrch rozhodl finále poháru s Plzní.

Úkaz!

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Během čtrnácti měsíců senzačně vylétl z druholigového Táborska přes Slavii až do anglického Brightonu. A od té doby se Evropou toulá dál: za pět let vystřídal šest klubů. „Lehce ho přibrzdila zranění, už u nás měl chronické problémy s třísly. Jinak by teď možná byl ještě dál,“ tvrdí s odstupem Trpišovský. „Ale pokud bude pokračovat pořád stejně, věřím, že ještě nějaký přestup do většího klubu udělá.“

Vzpomínáte, jak Simu koncem září 2020 nečekaně zvedl z lavičky v závěru rozhodnutého ligovém duelu se Slováckem?

Neokoukaný mládenec s dlouhým krkem a ještě delšíma nohama se během pěti minut sotva stačil dotknout balonu, přesto ho slávistický trenér vychválil: „Líbí se mi jeho dispozice a somatotyp. Je velmi rychlý a pracovitý. A navíc taková veselá kopa. Těmhle hráčům občas trvá, než se aklimatizují a zvyknou si na prostředí, ale na něm je vidět čirá radost, když může trénovat a být na hřišti.“

Po měsíci už Sima válel v Evropě a v lize rozjel sérii pěti zápasů, v nichž nasázel sedm gólů. Simamánie pohltila Slavii a fanouškům, kteří kvůli neviditelnému viru tvrdli doma, zpříjemnila dlouhé chvíle.

Slávistický útočník Abdallah Sima se raduje ze svého gólu.
Slávistický útočník Abdallah Sima se raduje ze svého gólu v utkání proti...

Těšili se na každý nový příběh, jakoukoli novou informaci, kterou o klukovi s dvanáctkou na zádech zjistí. Jak v karanténě naběhal stovky kilometrů v lesích u Tábora, kam si ho vytáhli z francouzského Évianu. Jak během nejpřísnějšího lockdownu trénoval na zahradě u nasekaného dřeva a v pozadí poslouchal kvokání slepic.

A jak fofrem vletěl do ligy, kterou si podmanil. Dynamika, gazelí krok, obdivuhodný výskok, přitom pořád výraz nadšeného kloučka.

„Z kluka je ale dávno chlap,“ vyprávěl Miroslav Brožek, bývalý kouč Táborska a Simův objevitel, když jeho nejslavnější fotbalové dítě mířilo do Česka naposledy. Před dvěma lety měl v dresu Brestu nastoupit na Spartě, ale kvůli svalovému zranění se na trávník nedostal. Ještě o rok dřív si však právě na Letné v Evropské lize zahrál za skotské Rangers a Brožek vykládal: „Mladický a lehce naivní projev je fuč, tohle je hotový fotbalista. Velký silný chlap s hromadou zkušeností.“

V minulé sezoně Simu neodradilo, že pod koučem Pierrem Sagem hlavně střídal a do hry chodil spíš jako žolík. Makal dál. „A vybojoval si pozici devítky, středního útočníka, i když dřív nastupoval z křídla,“ všiml si Trpišovský. „Aktuálně je jedním ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře – a to rozhodně neříkám jen proto, že ho mám rád.“

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Od září 2021, kdy si ho za zhruba 250 milionů korun koupil anglický Brighton, ve kterém ale do žádného zápasu nikdy nenastoupil, se z něj stal fotbalový cestovatel: nejdřív hostoval ve Stoke, pak ve francouzském Angers, u skotských Rangers, což byla dosud jeho nejpovedenější štace, i ve zmiňovaném Brestu, kde poprvé poznal kulisy Ligu mistrů.

Lens si ho loni v létě pořídil zhruba za polovinu toho, co platil Brighton Slavii. „Ale pokud bude pokračovat dál stejně jako dosud, bude zajímavý i pro lepší kluby v Evropě. Francouzská liga je zásobárnou pro nejlepší soutěže,“ zmiňuje Trpišovský. Stále je mu teprve pětadvacet, takže do nejlepšího věku teprve vstupuje. „Až mě to vlastně trochu překvapilo, protože člověk má v hlavě zafixováno, kolik klubů už vystřídal.“

Senegalský útočník Abdallah Sima s cenou pro nejlepšího hráče zápasu mezi...

I to však Simu posílilo.

Sám o tom v nedávném rozhovoru pro francouzský server lensois.com mluvil: „Každá země má svá specifika a zvyky. A to se týká i fotbalu. Díky tomu, kolik jsem toho procestoval, jsem vyrostl jako člověk i fotbalista.“

Což bude chtít předvést i večer v Edenu.

Pod novým německým koučem Dinem Toppmöllerem se v úvodu sezony našel: nastupuje pravidelně na oblíbené pozici na hrotu útoku a v úvodních čtyřech soutěžních zápasech si zatím připsal dvě asistence.

Schoval si premiérový gól na stadion, kde to pro něj všechno začalo?

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PSV Eindhoven vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 1.51
  • 4.95
  • 6.00
Fenerbahce Istanbul vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 3.56
  • 3.77
  • 2.07
Como vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.79
  • 4.23
  • 4.26
SK Slavia Praha vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 2.74
  • 3.65
  • 2.58
Manchester United vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.09
  • 12.50
  • 25.80
Bayern Mnichov vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.08
  • 14.90
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18. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 0 0 0 0 0:0 0
19. Racing LensLens 0 0 0 0 0:0 0
20. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
21. RB LipskoRB Lipsko 0 0 0 0 0:0 0
22. Sabah BakuSabah 0 0 0 0 0:0 0
23. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
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25. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
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27. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
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29. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
30. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
31. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
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