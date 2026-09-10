Slavia proti Racingu Lens, to nejsou jen vybledlé vzpomínky na třicet let staré osmifinálové bitvy v Poháru UEFA nebo půvabné historky Vladimíra Šmicera s Radkem Bejblem, kteří v drsném kraji na severu Francie působili.
Od loňska pojí oba kluby africká raketa, která na fotbalovou oběžnou dráhu před pěti lety vystřelila z Česka.
„Určitě je vyspělejší a s míčem klidnější,“ řekl o Simovi kouč Trpišovský. „Silné stránky, což je hlavně fyzická vybavenost a koncovka, mu přitom zůstaly.“
Taky jste zvědaví, co proti svému bývalému klubu ukáže?
|
Červenožlutá éra. Proč byl Šmicer Šušu a kdy si v Lens dal panáka na policii?
Ten unikátní příběh zkrášlil slávistickým fanouškům protivnou covidovou dobu. I když si Simu na vlastní oči na stadionu téměř neužili, jeho kousky hltali skrz televizní obrazovky.
Jak dvěma góly pokořil Spartu v derby na Letné, v Evropské lize jistil senzační postup přes Leicester, pomohl k domácímu titulu a navrch rozhodl finále poháru s Plzní.
Úkaz!
|
Běžec. Střelec. Úkaz! Sima dál udivuje. Za kolik (a kdy) přestoupí?
Během čtrnácti měsíců senzačně vylétl z druholigového Táborska přes Slavii až do anglického Brightonu. A od té doby se Evropou toulá dál: za pět let vystřídal šest klubů. „Lehce ho přibrzdila zranění, už u nás měl chronické problémy s třísly. Jinak by teď možná byl ještě dál,“ tvrdí s odstupem Trpišovský. „Ale pokud bude pokračovat pořád stejně, věřím, že ještě nějaký přestup do většího klubu udělá.“
Vzpomínáte, jak Simu koncem září 2020 nečekaně zvedl z lavičky v závěru rozhodnutého ligovém duelu se Slováckem?
Neokoukaný mládenec s dlouhým krkem a ještě delšíma nohama se během pěti minut sotva stačil dotknout balonu, přesto ho slávistický trenér vychválil: „Líbí se mi jeho dispozice a somatotyp. Je velmi rychlý a pracovitý. A navíc taková veselá kopa. Těmhle hráčům občas trvá, než se aklimatizují a zvyknou si na prostředí, ale na něm je vidět čirá radost, když může trénovat a být na hřišti.“
Po měsíci už Sima válel v Evropě a v lize rozjel sérii pěti zápasů, v nichž nasázel sedm gólů. Simamánie pohltila Slavii a fanouškům, kteří kvůli neviditelnému viru tvrdli doma, zpříjemnila dlouhé chvíle.
Těšili se na každý nový příběh, jakoukoli novou informaci, kterou o klukovi s dvanáctkou na zádech zjistí. Jak v karanténě naběhal stovky kilometrů v lesích u Tábora, kam si ho vytáhli z francouzského Évianu. Jak během nejpřísnějšího lockdownu trénoval na zahradě u nasekaného dřeva a v pozadí poslouchal kvokání slepic.
A jak fofrem vletěl do ligy, kterou si podmanil. Dynamika, gazelí krok, obdivuhodný výskok, přitom pořád výraz nadšeného kloučka.
„Z kluka je ale dávno chlap,“ vyprávěl Miroslav Brožek, bývalý kouč Táborska a Simův objevitel, když jeho nejslavnější fotbalové dítě mířilo do Česka naposledy. Před dvěma lety měl v dresu Brestu nastoupit na Spartě, ale kvůli svalovému zranění se na trávník nedostal. Ještě o rok dřív si však právě na Letné v Evropské lize zahrál za skotské Rangers a Brožek vykládal: „Mladický a lehce naivní projev je fuč, tohle je hotový fotbalista. Velký silný chlap s hromadou zkušeností.“
V minulé sezoně Simu neodradilo, že pod koučem Pierrem Sagem hlavně střídal a do hry chodil spíš jako žolík. Makal dál. „A vybojoval si pozici devítky, středního útočníka, i když dřív nastupoval z křídla,“ všiml si Trpišovský. „Aktuálně je jedním ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře – a to rozhodně neříkám jen proto, že ho mám rád.“
|
Sima (už zase) pálí! Překonal bolest a v Rangers roste pro Anglii, skolí i Spartu?
Od září 2021, kdy si ho za zhruba 250 milionů korun koupil anglický Brighton, ve kterém ale do žádného zápasu nikdy nenastoupil, se z něj stal fotbalový cestovatel: nejdřív hostoval ve Stoke, pak ve francouzském Angers, u skotských Rangers, což byla dosud jeho nejpovedenější štace, i ve zmiňovaném Brestu, kde poprvé poznal kulisy Ligu mistrů.
Lens si ho loni v létě pořídil zhruba za polovinu toho, co platil Brighton Slavii. „Ale pokud bude pokračovat dál stejně jako dosud, bude zajímavý i pro lepší kluby v Evropě. Francouzská liga je zásobárnou pro nejlepší soutěže,“ zmiňuje Trpišovský. Stále je mu teprve pětadvacet, takže do nejlepšího věku teprve vstupuje. „Až mě to vlastně trochu překvapilo, protože člověk má v hlavě zafixováno, kolik klubů už vystřídal.“
I to však Simu posílilo.
Sám o tom v nedávném rozhovoru pro francouzský server lensois.com mluvil: „Každá země má svá specifika a zvyky. A to se týká i fotbalu. Díky tomu, kolik jsem toho procestoval, jsem vyrostl jako člověk i fotbalista.“
Což bude chtít předvést i večer v Edenu.
Pod novým německým koučem Dinem Toppmöllerem se v úvodu sezony našel: nastupuje pravidelně na oblíbené pozici na hrotu útoku a v úvodních čtyřech soutěžních zápasech si zatím připsal dvě asistence.
Schoval si premiérový gól na stadion, kde to pro něj všechno začalo?