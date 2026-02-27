Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Což podle různých statistických modelů skupiny znamená zhruba osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že se velký cíl nakonec na jaře povede. A že český mistr příští sezony znovu postoupí přímo do milionářské soutěže.
Ale nenechte se optimistickými čísly zmást. Protože ony často nepřipouští překvapení, která však sportovní svět přímo milují.
Vezměte si onu Olomouc, které různé matematické modely předpovídaly třetinovou šanci na postup. Přesto je v osmifinále.
I proto se po penaltové loterii v Plzni propadly původní odhady na udržení nejlepší desítky zhruba k padesáti procentům. Když ve Švýcarsku v závěru videorozhodčí neuznali vyrovnávací gól domácích na 2:2, zase pádily zpátky nahoru. Dokonce výš než byly před týdnem!
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 51,075 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
10. Česko – 48,325 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
11. Řecko – 47,112 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 46,250 bodu, dva týmy ve hře, dělí čtyřmi
13. Dánsko – 41,606 bodu, jeden tým ve hře, dělí čtyřmi
Takže jak to vypadá na konci února?
Průběžně desáté Česko připsalo za remízu Plzně a vítězství Olomouce společně s postupovým bonusem dohromady 0,700 bodu, jedenáctí Řekové 0,600 za remízu už vypadlého Olympiakosu v Lize mistrů a remízu a postupový bonus Panathinaikosu.
Řekové v tomto týdnu dostali velkou ránu, protože přišli hned o dva kluby.
Dvanáctí Poláci pak připsali 1,125 bodu, jednak proto, že svůj zisk na rozdíl od dvou předchozích zemí dělí čtyřmi místo pěti startujících zemí, a také proto, že Lech Poznaň znovu zvítězil a bere postup navrch. K tomu Jagiellonia zvítězila nad Fiorentinou, ale vypadává.
Ve hře tak všem třem zemím bojujícím o nejlepší desítku zůstávají dva týmy. Řecko má Panathinaikos v Evropské lize a AEK Atény v té Konferenční. Polsko má oba v soutěži číslo tři, a sice Čenstochovou a Lech.
České šance udržují Sigma se Spartou, která do osmifinále prošla rovnou ze základní fáze.
A klíčový bude i odpolední los.
Sparta i řecké AEK totiž mohou narazit na stejnou dvojici – nizozemský Alkmaar a slovinské Celje. Nizozemský soupeř by mohl být nepříjemnější.
Sigma narazí buď na německou Mohuč, nebo na kyperskou Larnaku. I tady může být los důležitý pro zisk dalších bodíků. Spartě navíc dávají modely účtu Football Rankings slušnou šanci na postup do čtvrtfinále (70 %), což by český zisk zase značně vylepšilo.
🇬🇷 Greece was in a good position after 🇬🇷 Panathinaikos eliminated 🇨🇿 Viktoria Plzen.— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 26, 2026
But then 🇨🇿 Sigma came to the rescue of 🇨🇿 Czech coefficient!
Away win in 🇨🇭, plus extra bonus points, combined with 🇬🇷 PAOK's another loss, pushed 🇨🇿 Czechia back into pole position to stay… pic.twitter.com/05adWpCSec
Ten se počítá vždy za pětileté období a z něj vychází nasazení pro přespříští sezonu. Budoucí mistr probíhající sezony české ligy už má jistotu, že se do Ligy mistrů podívá přímo. Aktuálně se ale hraje o místo v dalším roce 2027/28. Zisky všech klubů se dělí počtem startujících.
Kromě řeckých týmů na podzim dlouho hrozili ještě Poláci, jenže těm i přes vyšší bodový zisk v tomto týdnu dávají modely skupiny Football Meets Data šanci na nejlepší desítku jen 6 procent. Řecké naděje klesly i přes postup Panathinaikosu z 23 procent na 11. Ty české už jsou skoro na 82 procentech.
Ale pamatujte, že fotbal miluje překvapení.