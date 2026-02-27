Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Na chvíli se české naděje propadly, během dvaceti minut pak zase strmě vylétly jako splašené akcie. Vypadnutí plzeňských fotbalistů s Panathinaikosem z Řecka, přímým soupeřem o nejlepší desítku v žebříčku koeficientů, nakonec zachránila Olomouc postupem do osmifinále Konferenční ligy přes švýcarské Lausanne. Rozestup uhájen, boj o přímý postup do Ligy mistrů pokračuje ve dvou. Zůstávají Sigma a Sparta.
Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí ligy proti švýcarskému Lausanne.

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí ligy proti švýcarskému Lausanne. | foto: SK Sigma Olomouc

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále
Momentka z utkání Konferenční ligy mezi Sigmou Olomouc a Lausanne.
Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční ligy.
Jáchym Šíp slaví úvodní gól v utkání Konferenční ligy proti Lausanne.
Což podle různých statistických modelů skupiny znamená zhruba osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že se velký cíl nakonec na jaře povede. A že český mistr příští sezony znovu postoupí přímo do milionářské soutěže.

Ale nenechte se optimistickými čísly zmást. Protože ony často nepřipouští překvapení, která však sportovní svět přímo milují.

Vezměte si onu Olomouc, které různé matematické modely předpovídaly třetinovou šanci na postup. Přesto je v osmifinále.

I proto se po penaltové loterii v Plzni propadly původní odhady na udržení nejlepší desítky zhruba k padesáti procentům. Když ve Švýcarsku v závěru videorozhodčí neuznali vyrovnávací gól domácích na 2:2, zase pádily zpátky nahoru. Dokonce výš než byly před týdnem!

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko – 51,075 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

10. Česko 48,325 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

11. Řecko – 47,112 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

12. Polsko – 46,250 bodu, dva týmy ve hře, dělí čtyřmi

13. Dánsko – 41,606 bodu, jeden tým ve hře, dělí čtyřmi

Takže jak to vypadá na konci února?

Průběžně desáté Česko připsalo za remízu Plzně a vítězství Olomouce společně s postupovým bonusem dohromady 0,700 bodu, jedenáctí Řekové 0,600 za remízu už vypadlého Olympiakosu v Lize mistrů a remízu a postupový bonus Panathinaikosu.

Řekové v tomto týdnu dostali velkou ránu, protože přišli hned o dva kluby.

Dvanáctí Poláci pak připsali 1,125 bodu, jednak proto, že svůj zisk na rozdíl od dvou předchozích zemí dělí čtyřmi místo pěti startujících zemí, a také proto, že Lech Poznaň znovu zvítězil a bere postup navrch. K tomu Jagiellonia zvítězila nad Fiorentinou, ale vypadává.

Ve hře tak všem třem zemím bojujícím o nejlepší desítku zůstávají dva týmy. Řecko má Panathinaikos v Evropské lize a AEK Atény v té Konferenční. Polsko má oba v soutěži číslo tři, a sice Čenstochovou a Lech.

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční ligy.

České šance udržují Sigma se Spartou, která do osmifinále prošla rovnou ze základní fáze.

A klíčový bude i odpolední los.

Sparta i řecké AEK totiž mohou narazit na stejnou dvojici – nizozemský Alkmaar a slovinské Celje. Nizozemský soupeř by mohl být nepříjemnější.

Sigma narazí buď na německou Mohuč, nebo na kyperskou Larnaku. I tady může být los důležitý pro zisk dalších bodíků. Spartě navíc dávají modely účtu Football Rankings slušnou šanci na postup do čtvrtfinále (70 %), což by český zisk zase značně vylepšilo.

Ten se počítá vždy za pětileté období a z něj vychází nasazení pro přespříští sezonu. Budoucí mistr probíhající sezony české ligy už má jistotu, že se do Ligy mistrů podívá přímo. Aktuálně se ale hraje o místo v dalším roce 2027/28. Zisky všech klubů se dělí počtem startujících.

Kromě řeckých týmů na podzim dlouho hrozili ještě Poláci, jenže těm i přes vyšší bodový zisk v tomto týdnu dávají modely skupiny Football Meets Data šanci na nejlepší desítku jen 6 procent. Řecké naděje klesly i přes postup Panathinaikosu z 23 procent na 11. Ty české už jsou skoro na 82 procentech.

Ale pamatujte, že fotbal miluje překvapení.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

