A někoho, kdo by mohl Mbappému spolehlivě krýt záda.

Gonzalo García Torres, ročník 2004, v úterý nezazářil poprvé. Na mistrovství světa klubů už se prosadil potřetí ze čtyř zápasů, k tomu přidal jednu asistenci.

A osmifinále s Juventusem rozhodl přesnou, precizní a prudkou hlavičkou pod břevno po centru Trenta Alexandera-Arnolda.

Gonzalo Garcia (30) posílá míč do brány Juventusu a zařizuje Realu Madrid vedení.

Rutina.

Góly totiž sází pravidelně, jen ne v áčku, ale v třetiligové rezervě. V minulé sezoně se trefil pětadvacetkrát.

„Věděl jsem, co v něm je, protože béčko sleduju. Prokázal to, co by měl správný útočník umět. Má skvělý výběr místa,“ tetelil se trenér Xabi Alonso, jenž Real převzal těsně před turnajem po legendárním Carlu Ancelottim.

A hned musel řešit trable největší a nejhodnotnější hvězdy. Kyliana Mbappého skolila střevní chřipka, první náhradník Endrick, brazilský osmnáctiletý talent, je rovněž mimo.

Tak musel do hry třetí v pořadí. García nejdřív vystřelil remízu 1:1 s Al Hilálem, asistoval proti Pachuce, trefil se i proti Salcburku. A pak zařídil postup s Juventusem (1:0).

„Připomíná mi legendárního Raúla,“ nechal se slyšet Alonso.

Trent se vyplatil! Gonzalo Garcia a Trent Alexander-Arnold slaví vedení Realu Madrid nad Juventusem. Dlouho se spekulovalo, jestli Real Madrid udělal dobře, když podepsal Trenta Alexandera-Arnolda ještě před mistrovstvím světa klubů. Španělský klub zaplatil Liverpoolu čtvrt miliardy, aby ho uvolnil těsně před koncem smlouvy. Kdyby počkal, mohl mít krajního obránce zadarmo. Ale zase by ho nemohl využít. „To víte, že se to vyplatilo!“ říkal pro vysílatele DAZN bývalý obránce Gael Clichy. Nejen to. Realu se díky své asistenci prakticky zaplatil, protože jen za výhru dostane skoro 300 milionů. Další miliardu a čtvrt za postup do čtvrtfinále. A k tomu ještě fakt, že si před sezonou Alexander-Arnold dávno zvykne na nové spoluhráče.

Někdejší útočník nasázel v Realu 228 gólů v 550 zápasech. A to už je pořádná pocta! Shodou okolností ho právě Raúl v rezervě trénoval, když v loňském ročníku vystřílel pětadvaceti góly šesté místo ve třetí lize. Z celkových 58 týmových branek to je skoro polovina.

V áčku však příliš šancí nedostával, debutoval v listopadu 2023, první gól dal v letošním čtvrtfinále Královského poháru proti Leganés, kdy až v nastavení rozhodl o vítězství (3:2).

Přitom v rezervě dál kraloval. Dříve v mládežnických kategoriích dokonce vystřílel národní treble, když v sezoně nastřádal 35 zásahů. A to hrál na křídle! „Do všeho jde naplno. I v přátelských zápasech vypadá, jako by hrál finále Ligy mistrů,“ svěřil se serveru The Athletic Marc Cucalon, bývalý hráč a současný skaut.

Stejný server se zamýšlí i nad možností, že by se García usadil za Mbappém natrvalo, protože má vlastnosti, které současnému Realu chybějí.

Do Ameriky se jel nejspíš ukázat, aby dostal nové angažmá, kde bude dostávat více minut – přeci jen je v jedenadvaceti pořád ve třetiligové rezervě. Ale může se stát, že si vystřílí stabilnější pozici v áčku.

„Co bude v další sezoně zatím neřešíme,“ svěřil se Alonso. „Zatím je pro nás prioritou tento šampionát.“

Kde ale García uhranul.