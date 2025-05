Experti i fanoušci křičí: Sezona hrůzy!

Jenže teď to vypadá, že se oba kritizované týmy nečekaně utkají ve finále Evropské ligy, které se hraje 21. května v Bilbau. A že se vítěz dočká místenky v příštím ročníku Ligy mistrů, což by ještě na přelomu roku nikoho nenapadlo.

Taky máte pocit, že fotbal občas zkrátka nemá logiku?

United ve čtvrtek v úvodním semifinále právě v Bilbau uspěli proti domácímu Athletiku a po vítězství 3:0 budou mít v odvetě v zádech luxusní náskok. Tottenham ve stejný čas porazil norské Bodö/Glimt 3:1 a ke druhému utkání, které se hraje na stadionu za polárním kruhem, pojede také sebevědomý.

„Pokud zopakujeme stejný výkon, nemáme se čeho bát,“ věří Ange Postecoglou, trenér Tottenhamu. Rúben Amorim, kouč United nadšený ze skvělého výsledku ve Španělsku, varoval: „I když máme nahráno, musíme být stoprocentně koncentrovaní a připravení. Čelíme obrovské síle.“

Tu však v posledních týdnech minimálně na evropské scéně konečně předvádí i jeho mužstvo.

Nejdřív úchvatné čtvrtfinále s francouzským Lyonem, kde United v domácím prodloužení zvrátili za pár minut výsledek z 2:4 na 5:4. „A teď jednoznačně nejlepší výkon pod současným trenérem,“ shodují se britští odborníci v čele s bývalým brankářem Paulem Robinsonem, jenž semifinálový duel v Bilbau komentoval pro BBC.

Rúben Amorim, trenér fotbalového Manchesteru United, během úvodního semifinále Evropské ligy s Athletikem Bilbao.

Ziskem trofeje by si Amorim na Old Trafford vyboxovat větší klid a čas na práci, jako se to triumfem v FA Cupu před lety povedlo Mikelu Artetovi z Arsenalu, který byl tehdy jen půl roku ve funkci.

Obří příjem z Champions League by navíc klubu výrazně pomohl i finančně a na přestupovém trhu, byť někteří možná namítnou, že neúprosný pohárový program by mohl v dlouhodobém měřítku také škodit. Proč? Kdyby se tým soustředil výhradně na domácí soutěže, měl by víc prostoru k tréninku, ke zlepšování individualit, k nastavení jasné cesty a strategie, což současný Manchester United potřebuje ze všeho nejvíc.

„Evropskou ligu však chceme vyhrát,“ odmítá jakékoli spekulace portugalský trenér. A stejně musí přemýšlet i Postecoglou z Tottenhamu, který je na konci své druhé sezoně v klubu s kohoutem ve znaku v jiné situaci.

Po nadějích, které mezi fanoušky probudil předloni na podzim, tým strádá a jen zisk trofeje (na kterou Tottenham čeká sedmnáct let!) může svérázného Australana s řeckými kořeny ve funkci zachránit.

Dominic Solanke z Tottenhamu slaví gól v domácím evropském utkání proti Bodö/Glimt. Ange Postecoglou, trenér fotbalistů Tottenhamu, během úvodního semifinále Evropské ligy s Bodö/Glimt.

„Za trenérem stoprocentně stojíme,“ hlásil už před utkáním proti Bodö/Glimt záložník James Maddison. Ale jen o hráčích to není.

I Tottenham v posledních týdnech úspěchu v poháru podřídil vše.

Domácí soutěž, v níž skončí mezi poraženými, více méně pouze dohrává, zatímco v Evropské lize si ve čtvrtfinále nečekaně vyšlápl na bundesligový Frankfurt a teď má na lopatě norský zázrak z Bodö.

Mimochodem, český brankář Antonín Kinský to celé sleduje jen z tribuny, protože není na soupisce Tottenhamu pro evropské poháry a nárok by proto neměl ani na případnou medaili.

Do výtahu, který vystoupá ze zašedlého suterénu až do luxusních pater vyzdobených hvězdami Champions League, však může nastoupit i on.

Nebo se Liga mistrů vrátí na stadion Manchesteru United?

Statistické modely dávají po úvodních semifinálových zápasech o chlup větší šanci právě týmu trenéra Amorima.

Anglie by tak v nejnablýskanější pohárové soutěži mohla mít v příští sezoně rekordních šest účastníků. Pět postoupí přímo z Premier League, kde už má jistotu šampion z Liverpoolu a hodně blízko je také druhý Arsenal (67 bodů). O tři volná místa se v závěrečných čtyřech kolech utkají Newcastle (62), Manchester City (61), Chelsea, Nottingham Forest (oba 60) a Aston Villa (57).

Poslední je k mání právě ve finále Evropské ligy, kam shodně vykročily Manchester United s Tottenhamem.

Kdo z nich spasí mizernou sezonu?