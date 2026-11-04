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Kde jsou góly, Sparto? Surovčík: Z brány je to frustrující, ale kluci odvádějí maximum

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  16:47

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Sparťan brankář Jakub Surovčík během zápasu s Olomoucí. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Bylo by jistě bláhové si myslet, že zrovna proti Bournemouthu z elitní Premier League budou sparťanští fotbalisté sbírat šanci za šancí. Nicméně góly už zatraceně potřebují. „Nemůžu o týmu říct křivé slovo, kluci se snaží a chtějí pilovat střelbu i mimo cvičení,“ líčil brankář Jakub Surovčík, který před dalším utkáním Evropské ligy komentoval i nemohoucnost v útoku.

Jen si to spočítejte.

Minulý týden na Letné zvítězil Baník 2:0, přestože statistiky očekávaly, že měl inkasovat třikrát. Na Bohemians nastřádala Sparta ještě kvalitnější šance, nicméně opět míč za brankovou čáru nedostala.

„Z týmového hlediska je to frustrující. Víme, že všichni odevzdávají maximum a nikdo se nefláká. Kluci góly chtějí dávat, není to tak, že by ty balony zakopávali schválně,“ kroutil hlavou Surovčík, který všechno trpělivě sleduje zezadu.

Sparta – Bournemouth

Výkop: čtvrtek 18:45.

Rozhodčí: Lambrechts - De Weirdt, Monteny (všichni Belgie).

Vstupenky: den před utkáním zbývalo ještě několik stovek vstupenek.

Bournemouth: vyhrál tři poslední zápasy Premier League, v Evropské lize ještě ze tří kol neztratil ani bod.

Sám na Bohemians přičetl další nulu, přesto po zápase převládalo zklamání.

„Pak je to takové zvláštní. Do každého zápasu jde člověk s tím, že nějaké zákroky přijdou. Když pak kluci odvedou tak dobrou práci jako na Bohemce, je to snadné. Ale zvláštní,“ dodal.

I proto, že týmové výkony trenér Brian Priske hodnotí pozitivně: „Doufám, že se mnou budete souhlasit, když na zápasy koukáte, že vidíte množství velkých šancí, které si vytváříme. Některé technické věci musíme zlepšit, chybí nám těch posledních pět procent. Věřím, že příště už budeme mít i trochu více štěstí shůry a že se klukům podaří se odměnit. Je to frustrující, když dvakrát ztratíme zápas po takovém výkonem.“

Ale co s tím?

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„Sám vím z momentů, kdy jsem pravidelně nechytal, že trénink a zápas je něco úplně jiného. Já věřím, že to kluci konečně přetaví, protože kvalitu na to mají,“ kývl Surovčík.

„Souvisí to i s mentálním rozpoložením, musíte do sebe dostat klid a sebevědomí, které holt není tam, kde by v ideálním světě mělo být,“ doplnil slovenský brankář.

„Samozřejmě nálada není růžová, nebudeme si nic nalhávat. Zápasy si postupně vyhodnocujeme a progres vnímáme. Jen se nedokážeme odměnit výsledky,“ pokrčil rameny.

Do čtvrtého kola Evropské ligy vstupuje Sparta se čtyřmi body. Aby mohla pomýšlet na postup, bude muset uspět i proti silnějším.

Sparťanský brankář Jakub Surovčík vyráží centr ze standardní situace v utkání proti Pardubicím.

„Očekávám asi víc práce než obvykle, protože soupeř má obrovskou kvalitu. Uvidíme, jak se s tím popasujeme já i kluci vzadu, ale věřím, že to zvládneme,“ přemítal o kvalitě Bournemouthu, který v minulé sezoně anglické ligy skončil na šestém místě a coby nováček v pohárech má zatím stoprocentní bilanci.

„I kdyby ve finále neměli takovou formu, pořád mají úžasné hráče. Je to ještě o několik procent náročnější, když jsou v pohodě. Ale kdybychom měli přemýšlet i nad tímhle, tak jsme akorát v nějaké mentální spirále, a to nemá smysl,“ líčil Surovčík.

Sparta bez bariér

Návštěvníci si mohli vyzkoušet sezení na sedačkách náhradníků i na VIP tribuně.

Sparta umožnila navštívit zápas handicapovaným fanouškům z Bournemouthu, osmi vozíčkářům a dvěma nevidomým, pro které klub zajistí audiopisný komentář v angličtině.

„Naším cílem je, aby fotbalové zážitky byly dostupné opravdu všem bez ohledu na zdravotní omezení. Proto se snažíme hledat konkrétní řešení, která jim návštěvu stadionu usnadní,“ říká Irena Smetanová, CSR manažerka.

Sparta je držitelem mezinárodním certifikátem Access Champions organizace AccessbAll; stala se druhým klubem na světe, který ho obdržel.

Sparta na vítězství proti anglickému soupeři čeká od roku 2017, kdy na Letné v mrazivém lednu porazila 1:0 Southampton.

Surovčík zase vyhlíží první evropskou nulu. V pohárech zatím pokaždé inkasoval, doma s Lilleströmem (1:1) po Guddalově chybě, na Olympiakosu (0:1) po vlastním gólu Mannsverka.

„Kdyby ta jeho hlavička směřovala pár centimetrů vedle, byl by za hrdinu. Není to tak, že by mi to kluci kazili, to bych si nedovolil říct. Bohužel nás to stálo body, což je důležitější. Samozřejmě tu nulu chci, to každý gólman,“ uculil se.

Nadále však zůstává jasnou jedničkou Sparty, což se před sezonou opět hojně řešilo. Nakonec odešel Peter Vindahl a maďarský kolega Krisztián Hegyi poctivě plní roli dvojky.

„Jsem hrozně rád, že můžu chytat. Ani ne každý víkend, ale pomalu co čtyři dny. Je to určitá odměna za mé několikaleté působení ve Spartě. Není to tak, že bych chodil vysmátý, zodpovědnost si uvědomuji a snažím se do toho dávat to nejlepší,“ reagoval Surovčík.

Ve čtvrtek večer ho čeká další evropská šichta.

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4. kolo

NEC Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.80
  • 4.13
  • 4.08
AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 5.98
  • 4.71
  • 1.50
Real Sociedad vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.78
  • 4.13
  • 4.22
Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 3.00
  • 3.90
  • 2.20
Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.93
  • 4.01
  • 3.64
Anderlecht Brusel vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.98
  • 3.89
  • 3.57
Levski Sofia vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.02
  • 3.61
  • 3.69
AC Milán vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.35
  • 5.15
  • 8.94
Leverkusen vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.36
  • 5.37
  • 6.99
Hapoel Be'er Sheva FC vs. OFI Kréta FC //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 2.07
  • 3.69
  • 3.23
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
2. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
3. BournemouthBournemouth 3 3 0 0 8:1 9
4. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
5. Olympiakos PireusPireus 3 3 0 0 4:1 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 2 0 1 5:4 6
12. Olympique LyonLyon 3 2 0 1 5:6 6
13. Stade RennesRennes 3 1 2 0 4:3 5
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 5:3 4
17. Levski SofiaLevski 3 1 1 1 3:3 4
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
19. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 1 1 1 3:6 4
22. Anderlecht BruselAnderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23. HoffenheimHoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24. AC MilánAC Milán 3 1 0 2 4:5 3
25. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
27. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 0 2 4:6 3
28. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
29. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
30. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
31. Lillestrom SKLillestrom 3 0 1 2 2:9 1
32. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 0 3 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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