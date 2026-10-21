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Karvinská spolupráce před gólem Slavie? Ayaosi s Kačorem si spolu libovali už dřív

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  20:05

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Slávistický záložník Pavel Kačor slaví gól do sítě Fenerbahce. | foto: Reuters

Devadesátá minuta na Fenerbahce po křídle peláší Emmanuel Ayaosi, do vápna posílá střílený centr, na jehož konci nastavuje akrobatickým způsobem kopačku Pavel Kačor a trefuje se tak prudce, že ani brankář Ederson nezareaguje včas. Remízu 2:2 ve fotbalové Lize mistrů zařídili dva slávisté, kteří se v sešívaném dresu objevili společně po letním přestupu z Karviné. A nemusí být náhoda, že si mistr z Edenu vybral oba.

Dohromady spolu ve Slezsku odehráli zhruba sedm celých zápasů (celkem 667 minut) a na útočné polovině během nich zásoboval Kačora nejčastěji právě Ayaosi, celkem sedmnácti přihrávkami.

A dokonce po nich i nynější slávistický hrdina nejčastěji střílel. Suma sumárum čtyři střely z celkových osmnácti.

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Data ukazují, že Ayaosi posílal Kačorovi nejnebezpečnější přihrávky ze všech. Když se však srovnají s ligovým průměrem, nevycházejí zas tak oslnivě – ty, po kterých Kačor střílel, vycházejí podprůměrně. V rámci Karviné však jejich souhra vyčnívala.

Častá souhra, šance malé

Co ve srovnání s ligou naopak svítí, je fakt, že jejich spolupráce končila střelou častěji než u většiny útočných dvojic v lize (0,67 přihrávky na střelu na 90 minut, což jim vynáší místo mezi pěti nejlepšími procenty).

Jenže většina takových pokusů přicházela z velké dálky, nešlo tedy o žádné velké tutovky.

Emmanuel Ayaosi a jeho klíčové přihrávky na Pavla Kačora v Karviné.

Kačor často střílel z hranice vápna a šance z jejich souhry nastřádaly zhruba o třetinu nižší hodnotu než u podobných ligových dvojic (xG z přihrávek 0,07 na střelu, ligový medián je na 0,11 xG). Takoví sparťané Kuchta s Haraslínem či slávisté Provod s Chytilem byli téměř třikrát nebezpečnější.

Paradoxní je, že jediný jejich společný karvinský gól nepřišel po úspěšné nahrávce. V dubnu proti Liberci zahrál Ayaosi lob, který soupeř zablokoval. Kačor získal odražený míč, obešel obránce a skóroval. Statistiky to sice Ayaosimu počítají jako asistenci, míč ale ke Kačorovi nedoletěl. Víckrát po jejich spolupráci gól nepadl.

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Sám Ayaosi přitom patřil k nejlepším tvůrcům šancí v lize: klíčových přihrávek ze hry měl nejvíc ze všech křídel, v očekávaném počtu asistencí (xA) byl sedmý (1,72 klíčových přihrávek na 90 minut).

Atypický gól na Fenerbahce

Na podobné situace jako v Istanbulu není Kačor vůbec zvyklý. Vždyť v Karviné střílel skoro výhradně pravou nohou a z dálky (v průměru z 19 metrů). Hlavou ani po centru nezakončil v lize ještě ani jednou (z 18 ligových střel).

Přehled všech zakončení Pavla Kačora v lize za Karvinou.

Volej z hranice malého vápna si tak střihnul poprvé. Tak kvalitní šanci (0,36 xG) mimochodem v Karviné neměl ani jednou.

Rodí se nová útočná dvojice?

Otázka tedy zní, jestli od obou čekat další společné góly.

Jejich častá karvinská souhra dosud nebyla příliš nebezpečná. Slavia je však silnější tým, kde mají oba větší prostor útočné akce dotáhnout. Jestli na nich začne kouč Jindřich Trpišovský stavět, ukážou až další zápasy.

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Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.35
  • 5.82
  • 8.32
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.22
  • 7.69
  • 11.40
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.24
  • 6.86
  • 11.90
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.86
  • 4.27
  • 3.89
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
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  • 1.66
  • 4.64
  • 4.70
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.29
  • 3.86
  • 3.02
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  • 6.94
  • 9.97

4. kolo

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2. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
3. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
5. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
6. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
8. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
9. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
10. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
11. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
12. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
13. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
14. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
15. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
17. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
18. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
21. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
24. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
29. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
30. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
31. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
32. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
33. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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