Karvinská spolupráce před gólem Slavie? Ayaosi s Kačorem si spolu libovali už dřív

Dohromady spolu ve Slezsku odehráli zhruba sedm celých zápasů (celkem 667 minut) a na útočné polovině během nich zásoboval Kačora nejčastěji právě Ayaosi, celkem sedmnácti přihrávkami.
A dokonce po nich i nynější slávistický hrdina nejčastěji střílel. Suma sumárum čtyři střely z celkových osmnácti.
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Data ukazují, že Ayaosi posílal Kačorovi nejnebezpečnější přihrávky ze všech. Když se však srovnají s ligovým průměrem, nevycházejí zas tak oslnivě – ty, po kterých Kačor střílel, vycházejí podprůměrně. V rámci Karviné však jejich souhra vyčnívala.
Častá souhra, šance malé
Co ve srovnání s ligou naopak svítí, je fakt, že jejich spolupráce končila střelou častěji než u většiny útočných dvojic v lize (0,67 přihrávky na střelu na 90 minut, což jim vynáší místo mezi pěti nejlepšími procenty).
Jenže většina takových pokusů přicházela z velké dálky, nešlo tedy o žádné velké tutovky.
Kačor často střílel z hranice vápna a šance z jejich souhry nastřádaly zhruba o třetinu nižší hodnotu než u podobných ligových dvojic (xG z přihrávek 0,07 na střelu, ligový medián je na 0,11 xG). Takoví sparťané Kuchta s Haraslínem či slávisté Provod s Chytilem byli téměř třikrát nebezpečnější.
Paradoxní je, že jediný jejich společný karvinský gól nepřišel po úspěšné nahrávce. V dubnu proti Liberci zahrál Ayaosi lob, který soupeř zablokoval. Kačor získal odražený míč, obešel obránce a skóroval. Statistiky to sice Ayaosimu počítají jako asistenci, míč ale ke Kačorovi nedoletěl. Víckrát po jejich spolupráci gól nepadl.
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Sám Ayaosi přitom patřil k nejlepším tvůrcům šancí v lize: klíčových přihrávek ze hry měl nejvíc ze všech křídel, v očekávaném počtu asistencí (xA) byl sedmý (1,72 klíčových přihrávek na 90 minut).
Atypický gól na Fenerbahce
Na podobné situace jako v Istanbulu není Kačor vůbec zvyklý. Vždyť v Karviné střílel skoro výhradně pravou nohou a z dálky (v průměru z 19 metrů). Hlavou ani po centru nezakončil v lize ještě ani jednou (z 18 ligových střel).
Volej z hranice malého vápna si tak střihnul poprvé. Tak kvalitní šanci (0,36 xG) mimochodem v Karviné neměl ani jednou.
Rodí se nová útočná dvojice?
Otázka tedy zní, jestli od obou čekat další společné góly.
Jejich častá karvinská souhra dosud nebyla příliš nebezpečná. Slavia je však silnější tým, kde mají oba větší prostor útočné akce dotáhnout. Jestli na nich začne kouč Jindřich Trpišovský stavět, ukážou až další zápasy.