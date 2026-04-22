Karviná a Evropa: co říkají řády? Klub musí potvrdit, že neovlivňoval výsledky zápasů

Stačí se vrátit o čtrnáct let zpátky, kdy Sigma Olomouc, vítěz tehdejšího domácího poháru, nemohla do Evropy kvůli korupční aféře. V Česku byla tehdy za ovlivnění utkání už potrestaná, dostala pokutu a v lize odečetla devět bodů.
To na zákaz od Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) stačilo. A tehdy místo Olomouce šel do Evropy čtvrtý tým z ligy.
V roce 2013 zase UEFA potvrdila dvouletý zákaz pro turecké Fenerbahce kvůli tomu, že prezident Aziz Yildirim podle vyšetřovatelů zmanipuloval 19 zápasů a byl za to odsouzen.
Potvrzeno: Evropskou ligu si místo Olomouce zahraje Mladá Boleslav
Právě na zmíněné manipulování s výsledky jsou od té doby pohárové řády precizně připravené.
A podobný trest může hrozit i Karviné, která je na rozdíl od tehdejší Olomouce stále ve fázi vyšetřování.
Jak na sociální síti X upozornil právník Tomáš Martinec, musela by se po teoretickém vítězství v MOL Cupu nejprve zpovídat.
Aby se Karviná jako případný vítěz poháru mohla účastnit Evropské ligy, musí (pravdivě) prohlásit, že se od 1. 3. 2016 nepokusila ovlivnit výsledek jakéhokoliv utkání. https://t.co/UzFRWmhb6j pic.twitter.com/9x4OMaYsSp— Tomáš Martinec (@TMartinec) April 22, 2026
Každý klub, který se sportovní cestou kvalifikuje do evropských pohárů, totiž musí před sezonou splnit několik podmínek, které definují soutěžní řády všech tří evropských soutěží – Ligy mistrů, Evropské ligy i Konferenční ligy.
V odstavci g) článku 4, který se věnuje přijímacím kritériím, se dočtete, že klub se dostane do pohárů jen tehdy, pokud „nebyl přímo či nepřímo zapojen v čase kdykoli od 1. března 2016 (tj. deset let před vstupem těchto předpisů v platnost) do jakékoli činnosti směřující k ovlivnění nebo manipulaci výsledku zápasu na národní či mezinárodní úrovni a tuto skutečnost písemně potvrdit administrativě UEFA“.
Což se v případě karvinských obvinění na první pohled vylučuje.
Podle zpráv Etické komise Fotbalové asociace ČR totiž údajně karvinský primátor Jan Wolf nabízel na jaře 2024 úplatky hráčům soupeře, aby ovlivnili utkání o sestup ve prospěch Karviné. To samé si údajně pojistil u rozhodčích.
Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?
Na základě formulace „přímo či nepřímo zapojen“ lze připomenout i jednání hráče Samuela Šiguta, který ještě v dresu Českých Budějovic úplatek údajně přijal a následně do Karviné přestoupil, čímž se měla naplnit druhá část příslibu ze strany slezského klubu.
Karviná tedy bude muset na UEFA potvrdit, že se žádného manipulativního jednání ve vymezeném čase nedopustila.
Podle stejného odstavce musí zároveň unii informovat o jakémkoli disciplinárním či soudním řízení, které je proti klubu či jeho funkcionářům vedeno v souvislosti s výsledkovými manipulacemi.
Wolf prý ovlivnil také zápas s Bohemians. Karviná ho tehdy otočila po půli
Mohla by za těchto okolností Karviná v pohárech startovat?
Záleží jen na evropských pohlavárech, protože ti si stanovují výlučné právo doložené skutečnosti pro vstup do pohárů posuzovat. Česká asociace sice proti Karviné řízení vede, ale UEFA může na druhé straně ctít presumpci neviny a klub do pohárů pustit.
V odstavci 4.02 se píše, že UEFA může přihlédnout ke zprávám lokálních vyšetřovacích orgánů, ale není jimi jakkoli vázána.
Na druhou stranu se může zdržet jakéhokoli rozhodnutí, pokud byl klubu odepřen start v pohárech lokálním orgánem.
Což může být ještě FAČR.
Téma: Karviná coby klub v disciplinárním řízení za korupci a zároveň finalista poháru vs. licenční řízení FAČR/UEFA— Luděk Mádl (@LudekMadl) April 22, 2026
Klub je povinen informovat poskytovatele licence, což je FAČR, o mimořádných skutečnostech, které mohou komplikovat zajištění a průběh sezony.
Ten totiž už v současné době v takzvaném licenčním řízení zkoumá způsobilost klubů startovat v následujícím ročníku. Zároveň uděluje i licence pro start v evropských pohárech.
Jak upozornil ve svém příspěvku novinář Luděk Mádl, může licenční manažer Stanislav Rýznar karvinský start v pohárech nedoporučit právě kvůli probíhajícímu disciplinárnímu řízení.
V současné době však nelze předjímat závěry ani jedné ze stran.
Kdyby však Karviná skutečně finále poháru proti Jablonci ovládla a UEFA ji záhy zakázala start v Evropě, místo ní by tam startoval pátý z ligy. Což je v současnosti Hradec Králové. Výhodu vítěze (závěrečné předkolo EL) by převzal v současnosti třetí Jablonec, shodou okolností druhý finalista poháru.