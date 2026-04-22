Karviná a Evropa: co říkají řády? Klub musí potvrdit, že neovlivňoval výsledky zápasů

Jsou jednu výhru od trofeje. A také od velmi lákavé vstupenky do pohárové Evropy. Zároveň u jejich jména svítí dosud nevyřešený škraloup, který by radost uměl pořádně překazit. Co by se stalo, kdyby fotbalisté Karviné, namočené do rozsáhlé korupční kauzy s ovlivňováním zápasů, vyhráli MOL Cup a kvalifikovali se do soutěží UEFA?
Stačí se vrátit o čtrnáct let zpátky, kdy Sigma Olomouc, vítěz tehdejšího domácího poháru, nemohla do Evropy kvůli korupční aféře. V Česku byla tehdy za ovlivnění utkání už potrestaná, dostala pokutu a v lize odečetla devět bodů.

To na zákaz od Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) stačilo. A tehdy místo Olomouce šel do Evropy čtvrtý tým z ligy.

V roce 2013 zase UEFA potvrdila dvouletý zákaz pro turecké Fenerbahce kvůli tomu, že prezident Aziz Yildirim podle vyšetřovatelů zmanipuloval 19 zápasů a byl za to odsouzen.

Právě na zmíněné manipulování s výsledky jsou od té doby pohárové řády precizně připravené.

A podobný trest může hrozit i Karviné, která je na rozdíl od tehdejší Olomouce stále ve fázi vyšetřování.

Jak na sociální síti X upozornil právník Tomáš Martinec, musela by se po teoretickém vítězství v MOL Cupu nejprve zpovídat.

Každý klub, který se sportovní cestou kvalifikuje do evropských pohárů, totiž musí před sezonou splnit několik podmínek, které definují soutěžní řády všech tří evropských soutěží – Ligy mistrů, Evropské ligy i Konferenční ligy.

V odstavci g) článku 4, který se věnuje přijímacím kritériím, se dočtete, že klub se dostane do pohárů jen tehdy, pokud „nebyl přímo či nepřímo zapojen v čase kdykoli od 1. března 2016 (tj. deset let před vstupem těchto předpisů v platnost) do jakékoli činnosti směřující k ovlivnění nebo manipulaci výsledku zápasu na národní či mezinárodní úrovni a tuto skutečnost písemně potvrdit administrativě UEFA“.

Což se v případě karvinských obvinění na první pohled vylučuje.

Podle zpráv Etické komise Fotbalové asociace ČR totiž údajně karvinský primátor Jan Wolf nabízel na jaře 2024 úplatky hráčům soupeře, aby ovlivnili utkání o sestup ve prospěch Karviné. To samé si údajně pojistil u rozhodčích.

Na základě formulace „přímo či nepřímo zapojen“ lze připomenout i jednání hráče Samuela Šiguta, který ještě v dresu Českých Budějovic úplatek údajně přijal a následně do Karviné přestoupil, čímž se měla naplnit druhá část příslibu ze strany slezského klubu.

Karviná tedy bude muset na UEFA potvrdit, že se žádného manipulativního jednání ve vymezeném čase nedopustila.

Podle stejného odstavce musí zároveň unii informovat o jakémkoli disciplinárním či soudním řízení, které je proti klubu či jeho funkcionářům vedeno v souvislosti s výsledkovými manipulacemi.

Mohla by za těchto okolností Karviná v pohárech startovat?

Záleží jen na evropských pohlavárech, protože ti si stanovují výlučné právo doložené skutečnosti pro vstup do pohárů posuzovat. Česká asociace sice proti Karviné řízení vede, ale UEFA může na druhé straně ctít presumpci neviny a klub do pohárů pustit.

V odstavci 4.02 se píše, že UEFA může přihlédnout ke zprávám lokálních vyšetřovacích orgánů, ale není jimi jakkoli vázána.

Na druhou stranu se může zdržet jakéhokoli rozhodnutí, pokud byl klubu odepřen start v pohárech lokálním orgánem.

Což může být ještě FAČR.

Ten totiž už v současné době v takzvaném licenčním řízení zkoumá způsobilost klubů startovat v následujícím ročníku. Zároveň uděluje i licence pro start v evropských pohárech.

Jak upozornil ve svém příspěvku novinář Luděk Mádl, může licenční manažer Stanislav Rýznar karvinský start v pohárech nedoporučit právě kvůli probíhajícímu disciplinárnímu řízení.

V současné době však nelze předjímat závěry ani jedné ze stran.

Kdyby však Karviná skutečně finále poháru proti Jablonci ovládla a UEFA ji záhy zakázala start v Evropě, místo ní by tam startoval pátý z ligy. Což je v současnosti Hradec Králové. Výhodu vítěze (závěrečné předkolo EL) by převzal v současnosti třetí Jablonec, shodou okolností druhý finalista poháru.

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

