Spáčil po Malmö: Byl to náš večer, jsem rád, že jsme napravili minulý zápas

Viktoria po předchozích nezdarech konečně zabrala, důležitý zápas zvládla na výbornou. A dvaadvacetiletý obránce splatil důvěru prozatímního trenéra Marka Bakoše, brankou na 3:0 podtrhl konečný výsledek. „Věděli jsme, o co hrajeme, že se prostě po odchodu trenéra musíme semknout a bojovat jako jeden tým. Což se také stalo,“ líčil po utkání spokojený Spáčil.
Co všechno se stalo s týmem za poslední hektické dny?
Stalo se toho hodně, ale jsem rád, že se nám podařilo utkání zvládnout. V posledních dnech tady panovala zvláštní energie a všichni jsme si uvědomovali, o co hrajeme. Hnali nás dopředu fanoušci, byl to plzeňský večer a jsem rád, že s vítěznou tečkou. Energii z tréninků jsme dokázali přenést do zápasu, což bylo klíčové. A také jsme se poučili z utkání v Maďarsku a odčinili předchozí výkon.
Proběhl před zápasem nějaký speciální proslov?
Ano, bylo tam něco motivačního. Fungovalo to, povedlo se nám to přenést na hřiště. To, jak jsme působili minule doma, jsme si už nemohli dovolit. Lidem jsme se snad tímto výkonem omluvili.
Co jste si řekli po prvním poločase, když jste šli do kabin s dvoubrankovým náskokem?
Hlavně nepřestat hrát. V Maďarsku jsme po přestávce úplně vypnuli, to jsme si nemohli dovolit. I když jsme vedli 2:0, tlačili jsme se dál dopředu a další gól nás definitivně uklidnil.
Jak důležitý byl na hřištií kapitán Matěj Vydra, který se na výsledku podílel brankou a dvěma asistencemi?
Všichni víme, co pro nás znamená. Je to stěžejní hráč, náš lídr, který na hřišti odvádí obrovskou práci. A není to jen o tom, co vidí fanoušci, ale i věci v kabině a mimo hřiště. V jeho věku, klobouk dolů. Jsme rádi, že ho máme.
U vašeho gólu rozhodovalo video. Byl jste si jistý, že bude platit?
Ne, vůbec. Ale já mám vždycky takové napětí. Z mého pohledu to na ofsajd nevypadalo, ovšem jistý jsem si nebyl. O to větší radost jsem pak měl, když byl gól uznán.
Po dvou kolech Evropské ligy máte čtyři body, jak jste s nimi spokojeni?
Mohlo to být lepší, to víme všichni, ale čtyři body jsou dobrý základ. Musíme makat dál, za pár dnů máme další zápas. Teď už se ale naplno soustředíme na nedělní duel, doma nás čeká Hradec Králové a nebude to nic jednoduchého.
V příštím kole Evropské ligy vás čeká zápas na hřišti AS Řím. Bude to pro vás osobně velký večer?
Stoprocentně! Bude to jeden z největších zápasů mojí kariéry. Proto fotbal hraju a na takové souboje se strašně těším. V evropských utkáních zatím sbírám zkušenosti a jsem rád za každou šanci, kterou od trenéra dostanu.
Vypadá to, že vám evropské zápasy sedí víc než liga, souhlasíte?
Těžko říct. Ale s Malmö bylo od začátku vidět, že chceme a máme obrovskou vůli vyhrát. To bylo klíčové. Tohle musíme přenést i do naší ligy. Možná nám ty evropské zápasy víc sedí, ale v lize musíme působit stejně.
Změnil se nějak herní styl po příchodu nového trenéra?
Neřekl bych, přece jenom na to byla krátká doba. Ale i my hráči jsme cítili, že musíme něco změnit. Tak, jak jsme působili v minulém domácím utkání, to prostě nejde. Zvlášť před našimi fanoušky, proto jsem rád, že jsme to napravili.
Po zápase s Ferencvárosem se toho hodně událo. Jak jste vnímal příchod nového majitele i změnu trenéra?
My jsme hráči, naším úkolem je podávat výkony na hřišti. Co se děje nad námi, to neovlivníme. Ano, změny proběhly, ale my musíme dál hrát, bojovat za klub a dělat pro Plzeň maximum.