Spáčil po Malmö: Byl to náš večer, jsem rád, že jsme napravili minulý zápas

Autor:
  12:40
V úvodním utkání na hřišti maďarského Ferencvárose v sestavě fotbalistů Plzně chyběl, Karel Spáčil si tak svůj premiérový start v Evropské lize připsal až při čtvrtečním domácím duelu proti Malmö.
Plzeňský obránce Karel Spáčil slaví trefu do brány Malmö.

Plzeňský obránce Karel Spáčil slaví trefu do brány Malmö. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Anes Mravac, kouč Malmö (vpravo), po prohře v Plzni.
Cheick Souaré a Oliver Berg v souboji o míč.
Marek Bakoš slaví vítězství Plzně nad Malmö.
Prince Adu brání míč před hráči Malmö.
35 fotografií

Viktoria po předchozích nezdarech konečně zabrala, důležitý zápas zvládla na výbornou. A dvaadvacetiletý obránce splatil důvěru prozatímního trenéra Marka Bakoše, brankou na 3:0 podtrhl konečný výsledek. „Věděli jsme, o co hrajeme, že se prostě po odchodu trenéra musíme semknout a bojovat jako jeden tým. Což se také stalo,“ líčil po utkání spokojený Spáčil.

Co všechno se stalo s týmem za poslední hektické dny?
Stalo se toho hodně, ale jsem rád, že se nám podařilo utkání zvládnout. V posledních dnech tady panovala zvláštní energie a všichni jsme si uvědomovali, o co hrajeme. Hnali nás dopředu fanoušci, byl to plzeňský večer a jsem rád, že s vítěznou tečkou. Energii z tréninků jsme dokázali přenést do zápasu, což bylo klíčové. A také jsme se poučili z utkání v Maďarsku a odčinili předchozí výkon.

Proběhl před zápasem nějaký speciální proslov?
Ano, bylo tam něco motivačního. Fungovalo to, povedlo se nám to přenést na hřiště. To, jak jsme působili minule doma, jsme si už nemohli dovolit. Lidem jsme se snad tímto výkonem omluvili.

Karel Spáčil posílá míč do brány Malmö.

Co jste si řekli po prvním poločase, když jste šli do kabin s dvoubrankovým náskokem?
Hlavně nepřestat hrát. V Maďarsku jsme po přestávce úplně vypnuli, to jsme si nemohli dovolit. I když jsme vedli 2:0, tlačili jsme se dál dopředu a další gól nás definitivně uklidnil.

Jak důležitý byl na hřištií kapitán Matěj Vydra, který se na výsledku podílel brankou a dvěma asistencemi?
Všichni víme, co pro nás znamená. Je to stěžejní hráč, náš lídr, který na hřišti odvádí obrovskou práci. A není to jen o tom, co vidí fanoušci, ale i věci v kabině a mimo hřiště. V jeho věku, klobouk dolů. Jsme rádi, že ho máme.

U vašeho gólu rozhodovalo video. Byl jste si jistý, že bude platit?
Ne, vůbec. Ale já mám vždycky takové napětí. Z mého pohledu to na ofsajd nevypadalo, ovšem jistý jsem si nebyl. O to větší radost jsem pak měl, když byl gól uznán.

Po dvou kolech Evropské ligy máte čtyři body, jak jste s nimi spokojeni?
Mohlo to být lepší, to víme všichni, ale čtyři body jsou dobrý základ. Musíme makat dál, za pár dnů máme další zápas. Teď už se ale naplno soustředíme na nedělní duel, doma nás čeká Hradec Králové a nebude to nic jednoduchého.

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

V příštím kole Evropské ligy vás čeká zápas na hřišti AS Řím. Bude to pro vás osobně velký večer?
Stoprocentně! Bude to jeden z největších zápasů mojí kariéry. Proto fotbal hraju a na takové souboje se strašně těším. V evropských utkáních zatím sbírám zkušenosti a jsem rád za každou šanci, kterou od trenéra dostanu.

Vypadá to, že vám evropské zápasy sedí víc než liga, souhlasíte?
Těžko říct. Ale s Malmö bylo od začátku vidět, že chceme a máme obrovskou vůli vyhrát. To bylo klíčové. Tohle musíme přenést i do naší ligy. Možná nám ty evropské zápasy víc sedí, ale v lize musíme působit stejně.

Změnil se nějak herní styl po příchodu nového trenéra?
Neřekl bych, přece jenom na to byla krátká doba. Ale i my hráči jsme cítili, že musíme něco změnit. Tak, jak jsme působili v minulém domácím utkání, to prostě nejde. Zvlášť před našimi fanoušky, proto jsem rád, že jsme to napravili.

Po zápase s Ferencvárosem se toho hodně událo. Jak jste vnímal příchod nového majitele i změnu trenéra?
My jsme hráči, naším úkolem je podávat výkony na hřišti. Co se děje nad námi, to neovlivníme. Ano, změny proběhly, ale my musíme dál hrát, bojovat za klub a dělat pro Plzeň maximum.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. kolo

Brann Bergen vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.20
  • 3.30
  • 3.23
Red Bull Salcburk vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.65
  • 3.81
  • 5.10
Olympique Lyon vs. FC Basilej //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.50
  • 4.01
  • 6.69
KRC Genk vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 3.33
  • 3.20
  • 2.20
Go Ahead Eagles vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 4.95
  • 3.92
  • 1.65
Feyenoord Rotterdam vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.70
  • 3.79
  • 4.69
Fenerbahce Istanbul vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.40
  • 3.15
  • 3.00
FCSB vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 3.23
  • 3.30
  • 2.20
SC Braga vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.60
  • 3.91
  • 5.43
Young Boys Bern vs. Ludogorec Razgrad //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 1.90
  • 3.40
  • 4.11
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 2 0 0 6:2 6
2. FC MidtjyllandMidtjylland 2 2 0 0 5:2 6
3. SC BragaBraga 2 2 0 0 3:0 6
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 3:0 6
5. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 3:0 6
6. FC PortoPorto 2 2 0 0 3:1 6
7. LilleLille 2 2 0 0 3:1 6
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 1 1 0 4:1 4
9. Real BetisBetis 2 1 1 0 4:2 4
10. FreiburgFreiburg 2 1 1 0 3:2 4
11. FerencvárosFerencváros 2 1 1 0 2:1 4
12. Panathinaikos AtényPanathinaikos 2 1 0 1 5:3 3
13. Celta VigoCelta Vigo 2 1 0 1 4:3 3
14. FC BasilejBasilej 2 1 0 1 3:2 3
15. Go Ahead EaglesGA Eagles 2 1 0 1 2:2 3
16. AS ŘímAS Řím 2 1 0 1 2:2 3
17. Brann BergenBrann 2 1 0 1 2:2 3
18. KRC GenkGenk 2 1 0 1 1:1 3
19. Young Boys BernYoung Boys 2 1 0 1 3:4 3
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 1 0 1 3:4 3
21. Ludogorec RazgradLudogorec 2 1 0 1 2:3 3
22. StuttgartStuttgart 2 1 0 1 2:3 3
23. Sturm GrazSturm Graz 2 1 0 1 2:3 3
24. FCSBFCSB 2 1 0 1 1:2 3
25. NottinghamNottingham 2 0 1 1 4:5 1
26. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 2 0 1 1 2:3 1
27. BoloňaBoloňa 2 0 1 1 1:2 1
28. Celtic GlasgowCeltic 2 0 1 1 1:3 1
29. PAOK SoluňPAOK 2 0 1 1 1:3 1
30. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1:3 1
31. OGC NiceNice 2 0 0 2 2:4 0
32. Glasgow RangersRangers 2 0 0 2 1:3 0
33. FC UtrechtUtrecht 2 0 0 2 0:2 0
34. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 0 0 2 0:3 0
35. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 0 0 2 0:3 0
36. Malmö FFMalmö 2 0 0 2 1:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Spáčil po Malmö: Byl to náš večer, jsem rád, že jsme napravili minulý zápas

V úvodním utkání na hřišti maďarského Ferencvárose v sestavě fotbalistů Plzně chyběl, Karel Spáčil si tak svůj premiérový start v Evropské lize připsal až při čtvrtečním domácím duelu proti Malmö.

3. října 2025  12:40

Sparta se v poháru představí v Brně proti Artisu, Slavia ve Zlíně. Plzeň má Nové Sady

Sparťanští fotbalisté, finalisté posledního ročníku, se o postup do čtvrtfinále domácího poháru utkají v Brně s druholigovým Artisem. Úřadující ligoví mistři slávisté se představí ve Zlíně. Divizní...

3. října 2025  10:29,  aktualizováno  11:08

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

3. října 2025  11:05

Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly: „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...

3. října 2025  8:59

Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho přestupem vyslali lize jasný vzkaz. Máme peníze a nebojíme se nakupovat. Fotbalová Sigma si pořídila šikovného záložníka Michala Berana za bezmála 75 milionů korun, čímž setsakramentsky...

3. října 2025  7:59

Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách...

3. října 2025  6:59

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

Poprvé v klubové historii hráli ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté v úvodním duelu Konferenční ligy padli 0:2 na Fiorentině. S nulou vydrželi půl hodiny, než skóre...

2. října 2025  23:17

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný....

2. října 2025  23:12

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

2. října 2025  22:48,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rijeka před zápasem se Spartou prohrála v Konferenční lize v Arménii

Fotbalisté Rijeky na úvod Konferenční ligy prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Příští soupeř pražské Sparty hrál hodinu bez vyloučeného záložníka Nika Jankoviče, který dostal přímo červenou...

2. října 2025  21:25

Karabec dvakrát asistoval při výhře Lyonu, Šulc nedal penaltu. Horníček opět s nulou

Fotbalisté Sportingu Braga vyhráli v Evropské lize na hřišti Celticu Glasgow 2:0 a jsou jedním ze sedmi týmů, které mají po dvou kolech stoprocentní bodový zisk. Lukáš Horníček udržel i podruhé v...

2. října 2025  21:17

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.